300 kiinalaista koululaista pääsi kokeilemaan ensi kertaa pulkkamäkeä Vuokatissa – tältä se näytti

Kiinalaiskoululaisten sporttileiri tai leirikoulu sai alkunsa kiinalaisurheilijoiden kokemuksista, kun he harjoittelivat Pekingin vuoden 2022 olympialaisiin Vuokatissa.

Leirikoulujen järjestämiseen erikoistuneen Shanghai Shen Zhou Travel Agencyn toimitusjohtaja Chen Mo innostui Vuokatista ja Suomen talvesta heti.

– Halusin tuoda lapsia tänne, ja täällä haluttiin ottaa vastaan, siitä se lähti.

Neuvottelujen alussa viime kesänä puhe oli 40 lapsesta, määrä kasvoi syksyn aikana 300 lapseen.

Avaa kuvien katselu Nyt kiinalaiset viipyvät yhdessä kohteessa kolme päivää. 12–16-vuotiaat leiriläiset ovat kiertäneet 50 hengen ryhmissä Inarista Oulun kautta Vuokattiin, mistä matka jatkuu Helsinkiin ja Tallinnaan ennen kotiinpaluuta. Kuva: Timo Valtteri Sihvonen / Yle

Jatkoakin on jo sovittu. Sama yritys tuo kesällä Vuokattiin lapsia kesäleirille, jossa on tarkoitus muun muassa kalastaa ja meloa. Lumen äärelle on tarkoitus myös palata, sanoo toimitusjohtaja Chen Mo.

– Ensi talvena haluaisimme järjestää Vuokatissa uuden sporttileirin. Nyt olemme kolme päivää yhdessä paikassa, silloin viivyttäisiin pidempään.

Ajatus kiinalaislasten leirikouluista Suomessa ei ole uusi: niitä on järjestetty eri puolilla Suomea jo useita vuosia, ja Suomea on myös markkinoitu Kiinassa leirikoulukohteena.

Lumilajit kiinnostivat, pulkkamäki nousi suosikiksi

Kiinalaiset koululaiset kokeilivat Vuokatissa maastohiihtoa, lumikenkäilyä, pilkkimistä, curlingia ja vaahtokarkkien paistamista leirinuotiolla. Osa oli ehtinyt jo aiemmin kokeilla esimerkiksi hiihtoa, mutta esimerkiksi Hou Qi Tong koki hiihtämisen ensimmäistä kertaa.

– Tämä on haastavaa, minun täytyy hallita koko kehoa pysyäkseni tasapainossa.

Suupielissä on hymy ja kokemus on sellainen, että sitä haluaa lisää.

Zhang Le Yan on ehtinyt kokeilla hiihtämistä jo kerran aiemminkin. Hän haluaa uudestaan Suomeen.

– Haluan oppia lisää Suomen kulttuurista ja touhuta enemmän lumessa.

Myös opettajille matka on kokemus. Kiinassa luokkakoot ovat suuria, leirillä on mahdollisuus tehdä asioita selkeästi pienemmissä ryhmissä.

Kännykkää toki käytetään kaikissa mahdollisissa väleissä, mutta toisaalta, niitä käytetään Kiinassa vieläkin enemmän. Kahdeksan oppilaansa kanssa matkalla oleva Jin Ji innostuu lumesta itsekin.

– Shanghaissa lumi on harvinaista, se pysyy ehkä yön ja aamulla sulaa pois. Kun lunta on, silloin ei malteta leikkiä lopettaa, tuumaa Jin Ji ja opettelee laskemaan pientä mäkeä suksilla.

Avaa kuvien katselu Leiriläisiä ohjasivat Vuokatin urheiluopiston oma väki ja Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijat. Kuva: Timo Valtteri Sihvonen / Yle

Pulkkamäki nousi sporttileirillä Vuokatissa olleiden kiinalaislasten suosikiksi.

Alussa laskettiin tarkkojen ohjeiden mukaan yksi kerrallaan, toisella laskulla oli jo hymy herkässä ja kolmannella laskulla kilpailu oli käynnissä.

Kokemus oli mieluisa myös Vuokatin urheiluopistolla opettavalle Jussi Räihälle.

– Moni koki ja joutui opettelemaan lumen ensimmäistä kertaa täällä Vuokatissa. Pulkkamäessä vauhti kasvoi ja samalla kuvattiin omalla kännykällä someen jakoon videota. Välillä oli kyllä tilanteita, mutta loppu hyvin, kaikki hyvin.