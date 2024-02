Poliisi otti kiinni Kuopiossa ryöstöistä epäillyn ryhmän – uhrien kimppuun käytiin isolla porukalla ja tekoja kuvattiin

Poliisi on ottanut Kuopiossa kiinni kahdeksan henkilöä, joita epäillään useista jengityyppisistä ryöstöistä. He jäivät kiinni tammikuussa Snellmaninkadulla tehdyn ryöstön jälkeen tapahtumapaikalta.

Ryöstössä käytettiin väkivaltaa ja uhattiin ryöstettyä henkilöä aseella, joka paljastui myöhemmin kuula-aseeksi.

Kahdeksan henkilöä pidätettiin, joista kolme päätekijää on vangittu. Vangitut ovat täysi-ikäisiä, mutta pidätettyjen joukossa oli myös alaikäisiä epäiltyjä. Vangitut ovat maahanmuuttotaustaisia nuoria, ja poliisin mukaan kokonaisuudessa on syytä epäillä jonkinlaista jengikäyttäytymistä.

– Siinä on lähinnä se tekotapa, on menty isolla porukalla uhrien kimppuun ja kuvattu tekoa. Samoja tekijöitä mahdollisesti liittyy muihinkin pahoinpitelyihin ja mahdollisiin ryöstöihin, kertoo rikoskomisario Anu Aro Itä-Suomen poliisista.

Aron mukaan kyse on jengityylisestä käyttäytymisestä, mutta katujengit eivät ole sinänsä rantautuneet Kuopioon.

– On tietty porukka, joka kokoontuu ja tekee rikoksia. Kaikilla näillä on omat kotiosoitteet, onko se nyt sitten katujengi. Roadman-kulttuuri on ehkä vähän kaukaa haettu, sanoo Aro.

Aro pitää tapausta kuitenkin poikkeuksellisena, koska jutussa oli useita epäiltyjä ja osa heistä oli alaikäisiä.

Epäillyiltä on löytynyt videoita muistakin pahoinpitelyistä ja ryöstöistä

Poliisin tutkinnassa oli viime vuonna jo joitakin epäiltyjä samasta ryhmästä. Esitutkinnassa on käynyt ilmi, että vangittuja on syytä epäillä myös lukuisista muista pahoinpitelyistä ja ryöstöistä Kuopiossa sekä muualla Itä-Suomen alueella viime kuukausina.

Esitutkinnassa on tullut ilmi videomateriaalia, jossa pahoinpitelyjä ja mahdollisia ryöstöjä on kuvattu. Aron mukaan pahoinpitelyn tai ryöstön uhrin kuvaaminen on yleistä.

Poliisilla ei ole tiedossa videoille päätyneiden pahoinpitelyiden uhreja eikä tietoa mahdollisista ryöstöistä tai muista rikoksista.

Tästä syystä poliisi pyytää mahdollisia uhreja ottamaan yhteyttä Itä-Suomen poliisin vihjepuhelimeen 0295 415 232 tai vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi tai tekemään rikosilmoituksen joko sähköisesti tai henkilökohtaisesti. Myös muuta näihin tapauksiin liittyvää tietoa voi ilmoittaa poliisille.