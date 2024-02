Kaksi runoteosta toi vaasalaisrunoilija Ralf Andtbackalle arvokkaan Tollander-palkinnon

Karl Emil Tollanderin palkinto on yksi Pohjoismaiden suurimpia kirjallisuuspalkintoja.

Runoilija ja kustantaja Ralf Andtbackalle on myönnetty tämän vuoden Karl Emil Tollanderin palkinto. Palkinnon arvo on 45 000 euroa, ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kirjallisuuspalkinnoista.

Vaasassa asuva Andtbacka saa palkinnon runoteoksistaan Bönematriserna ja Bok av tröst. Lisäksi Andtbacka saa Tollander-mitalin.

– Andtbackan tekstit yhdistävät barokin kuvarunot 1960-luvun konkreettiseen runouteen sekä aikamme kaavakieleen, palkintoperusteluissa todetaan.

61-vuotias Andtbacka on toinen Ellips-kustantamon perustajista, ja hänen ruotsiksi kirjoitettuja teoksiaan on käännetty myös suomeksi. Andtbacka sai vuonna 2020 Runeberg-kirjallisuuspalkinnon runoteoksestaan Potsdamer Platz. En dikt.

Kaikkiaan 22 palkittua

Karl Emil Tollanderin palkinnon myöntää Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS). Maanantaina SLS myönsi kaikkiaan 22 ihmiselle kulttuurialan palkintoja 369 000 euron arvosta.

30 000 euron arvoisen Astrid ja Bertel Appelbergin rahaston palkinnon sai Pia Ingström kirjasta Min farmors nerver. Kirjakauppias Bo Carleskogin rahaston 25 000 euron palkinto myönnettiin kirjailija Adrian Pereralle romaanista Alla mänskorna ha problemen.

SLS on tieteellinen seura, joka on perustettu runoilija Johan Ludvig Runebergin muistoksi vuonna 1885. Seura edistää Suomen ruotsinkielistä kulttuuria ja ruotsin kieltä.