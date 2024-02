Kokoomuksen Kopra: Häkkäsen ehdotus ei ole käsittelyssä puolustusvaliokunnassa eikä sitä mainita hallitusohjelmassa

Puolustuspolitiikan keskeiset päättäjät eivät syty ajatukselle estää reserviläisten eroa armeijasta.

Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Kopra (kok.) toppuuttelee puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) aloittamaa keskustelua reserviläisten erosta.

Kopra ei ole kuullut eikä tiedä, että aloite olisi etenemässä tällä hetkellä. Siitä ei ole myöskään mainintaa hallitusohjelmassa.

Toiseksi suurimman hallituspuolueen, perussuomalaisten valiokuntaedustaja Miko Bergbom ei Kopran tavoin pidä keino keskeisenä Suomen puolustuskyvyn kannalta.

Puolustusvaliokunta käsittelee mahdollisia muutoksia asevelvollisuuslakiin, jossa säädetän myös armeijan reservistä.

Kopra näkee Häkkäsen ehdotuksen sijaan oleellisempana, että reserviläisten yläikärajan poisto nykyisestä 60-vuodesta ja varusteiden verovähennyskelpoisuus saataisiin sovittua.

Bergbom korostaa lisäksi sitä, että huolehditaan kansainvälisesti ison reserviarmeijan harjoituksista. Reservistä eron estämistä ei ole hänen mukaansa ainakaan tarvetta kiirehtiä.

Bergbomilla ei periaatteessa ole mitään sitä vastaan, että ero reservistä estettäisiin. Hän pitää ministerin esityksen jälkeen nähtyjä erohakemuksia harmittavana ilmiönä. Nykyiset eromäärät eivät hänen arvionsa mukaan heikennä maanpuolustusta, mutta niiden merkitystä on kuitenkin vaikea tarkemmin arvioida yksityiskohtien puutteesta.

– Oleellisinta on se, että reservi on koulutettu ja varustettu. Lähtökohta on se, että varusmiespalvelus velvoittaa puolustamaan.

Suomen sodanajan suunniteltu vahvuus on 280 000 sotilasta. Reservissä on tällä hetkellä yli kolme kertaa enemmän suomalaisia, hieman alle 900 000 ihmistä.

Tällä hetkellä armeijan käynyt voi kieltäytyä reservistä hakeutumalla täydennyspalvelukseen. Jos hakemus on hyväksytty, reserviläinen ei ole enää armeijan vahvuudessa.