”Sisällissota voisi alkaa täältä” – Trumpin tukijat vannovat Texasissa olevansa valmiita taistelemaan rajan sulkemisesta

Texasissa osavaltion kansalliskaarti on ottanut kaistaleen Yhdysvaltain etelärajaa haltuunsa. Kiista rajapolitiikasta on jumiuttanut myös Yhdysvaltojen tuen Ukrainalle.

EAGLE PASS, TEXAS Tommy Brown hymyilee suu kiinni, koska häneltä puuttuu useampi hammas.

Brown kertoo, että menetti hampaansa vuonna 2020 Black Lives Matter -mielenosoitusten aikana lähdettyään kahakoihin puolustamaan poliisia. Brown aikoi hankkia hammasimplantit tänä vuonna, mutta päätti odottaa vuoden loppuun.

Hän arvelee, että edessä on lisää tappelua.

– Menetän varmaan loputkin hampaani tänä vuonna. Olen patriootti, rakastan maatani - jos yrität viedä sen minulta, kärsi seuraukset. Niin kärsin minäkin, Brown sanoo.

Avaa kuvien katselu Tommy Brownin auton rekisterikilvessä lukee ”Trumpisti”. Hän kertoo osallistuneensa kymmeniin Trumpia tukeviin tapahtumiin. Kuva: Iida Tikka / Yle

Tommy Brown on saapunut Texasiin aivan Meksikon rajan tuntumaan osana laitonta maahanmuuttoa vastustavaa autoletkaa. Hän on jälleen kerran tapahtumien keskipisteessä.

Alle 30 000 asukkaan Eagle Passin rajakaupungista on tullut viime viikkojen aikana näyttämö poliittiselle väännölle, jonka seuraukset säteilevät Eurooppaan asti.

Lisätuki Ukrainalle riippuu rajapolitiikasta

Texasin kuvernööri Greg Abbott määräsi tammikuussa osavaltion kansalliskaartin ottamaan haltuunsa Eagle Passissa sijaitsevan Shelby-puiston.

Avaa kuvien katselu Kuva: Harri Vähäkangas / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Puisto oli yksi turvallisimmista kohdista ylittää Meksikon ja Yhdysvaltain välissä virtaava rajajoki Rio Grande, kunnes kansalliskaarti kyhäsi Yhdysvaltain puolelle jokea omatekoisen rajamuurin tavarakonteista ja piikkilangasta.

Yhdysvaltain korkein oikeus on linjannut, että liittovaltion rajavartiosto voi poistaa piikkilangan. Toistaiseksi niin ei ole käynyt, vaan puistoa partioivat kansalliskaartilaiset, ja piikkilanka on paikoillaan.

Brown ja monet muut kaupunkiin saapuneet Trumpin tukijat uskovat, että tilanne voisi leimahtaa konfliktiksi liittovaltion ja kansalliskaartin välillä, jos liittovaltio yrittäisi päästä puistoon väkisin.

Abbott perustelee kapinaa sillä, että liittovaltio ei ole tehnyt tarpeeksi pysäyttääkseen laittomat rajanylitykset. Puolet Yhdysvaltain kuvernööreistä on ilmaissut tukensa Abbottin toimille.

Avaa kuvien katselu Kansalliskaartin omatekoinen rajamuuri estää Yhdysvaltoihin pääsyn Rio Granden rannalla. Kuva: Iida Tikka / Yle

– Ottamatta laittomia maahanmuuttajia kiinni Biden on päästänyt heidät kaikki maahan, kykenemättä selvittämään heidän aikomuksiaan. Todistamme Bidenin avointen rajojen politiikan katastrofaalisia seurauksia, Abbott sanoi sunnuntaina rajalla pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Laittomien rajanylitysten määrä on kasvanut jyrkästi parin viime vuoden aikana. Pelkästään viime joulukuussa rajavartiosto otti kiinni ennätykselliset 370 000 rajan laittomasti ylittänyttä ihmistä.

Republikaanit syyttävät tilanteesta presidentti Joe Bidenin hallintoa ja demokraatteja, jotka eivät ole reagoineet republikaanien mukaan tarpeeksi jyrkästi estääkseen laittoman maahan pyrkimisen.

Avaa kuvien katselu Rajavartiosto otti kiinni pienen ryhmän siirtolaisia Eagle Passin lähistöllä lauantaina. Kuva: Iida Tikka / Yle

Tilanteen panttivankina on myös Yhdysvaltain tuki Ukrainalle. Republikaanipoliitikot erityisesti edustajainhuoneessa ovat vaatineet, että rajapolitiikkaa tulee muuttaa, ennen kuin Ukrainalle voidaan luvata lisää tukea sodankäyntiin Venäjää vastaan.

Taktiikka on ollut tehokas. Senaatissa käydyissä neuvotteluissa myös demokraattipoliitikot ovat asettuneet nyt tukemaan jyrkkiä rajakäytäntöjä.

Sunnuntaina esitelty sopimus pitäisi sisällään 60 miljardia dollaria Ukrainalle, 14 miljardia dollaria Israelille ja 20 miljardia dollaria rajaturvallisuuteen. Lisäksi rajakäytäntöjä kiristettäisiin, esimerkiksi rajoittamalla päivittäin maahan hyväksyttävien turvapaikanhakijoiden määrää.

Neuvotteluiden aikana myös Biden on tehnyt jyrkän käännöksen aiempiin puheisiinsa rajapolitiikasta. Hän on vannonut olevansa valmis sulkemaan rajan - jos kongressi antaa siihen työkalut.

Ei tarpeeksi hyvä sopimus

Suunnitelman tiellä on yksi iso ongelma, joka käy selväksi Meksikon rajalla. Republikaanipoliitikot tai heidän kannattajansa eivät pidä kompromissia riittävänä, saati luota siihen, että rajakäytäntöjä todella kiristettäisiin.

Erityisen äänekkäästi sopimusta on vastustanut entinen presidentti Donald Trump, ja viesti on uponnut kannattajiin.

Trump on kehottanut edustajainhuoneen republikaaneja äänestämään kompromissia vastaan, siitäkin huolimatta, että republikaanit ovat saaneet läpi useita vaatimuksiaan.

Senaatin on määrä äänestää lakipaketista keskiviikkona. Vaikka se läpäisisi senaatin äänestyksen, sopimuksen syntyminen on äärimmäisen epätodennäköistä.

Republikaanien hallussa olevan edustajainhuoneen puhemies Mike Johnson on sanonut paketin olevan ”kuolleena syntynyt”.

Avaa kuvien katselu Trumpin tukijoille on kaupan T-paitoja, joita koristaa Texasin lipun tähti sekä piikkilangan kuva. Kuva: Iida Tikka / Yle

”Meidän rahamme pitäisi käyttää täällä”

Trumpin presidentinvaalikampanjan tärkeimpiä argumentteja Bidenia vastaan on se, että maahanmuuttopolitiikka on epäonnistunut. Jos kongressi pääsee sopimukseen ja rajapolitiikka jyrkkenee, väite ei ole yhtä vahva.

– Kehno rajasopimus on huonompi kuin ei ollenkaan sopimusta, Trump kirjoitti Truth Social -kanavalla reilu viikko sitten, ja nyt niin uskovat myös hänen kannattajansa.

Trumpia tukeva Tommy Brown ei usko, että demokraatit noudattaisivat sopimusta tiukoista rajakäytännöistä. Hän on myös Ukrainan tukemista vastaan.

– Jos kysyt rehellistä mielipidettäni, raha on meidän ja se pitäisi käyttää täällä, Brown sanoo.

– Jos annamme heille [Ukrainalle] miljardeja lisää rahaa, eivätkä he [demokraatit] sulje rajaa - ja me tiedämme, että he eivät sulje sitä, koska sellaisia liberaalit ovat - niin mitä olemme silloin saavuttaneet?

Samanlaiset kommentit toistuvat muidenkin rajalle saapuneiden Trumpin tukijoiden kommenteissa. Kuten Brown, moni ilmaisee olevansa valmis anarkiaan tai jopa taistelemaan, jos tilanne rajalla ei muutu.

– Meidän on paras olla valmiina. Toivon, että tilanne pysyy rauhallisena, mutta minulla on toinen tunne. Sisällissota voisi alkaa täältä, Brown sanoo.

Toistaiseksi hänen huolensa ovat vain kauhuskenaarioita, sillä liittovaltion rajavartijat eivät ole varsinaisesti yrittäneet keskeyttää Texasin kansalliskaartin toimia. Pattitilanteelle ei kuitenkaan näy loppua.