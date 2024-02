Luomubuumi hiipuu historiallisesti: maatilojen määrä romahti ja kuluttajat eivät enää osta

Kananmunat on suosittu luomutuote.

Luomutuotteiden yli 10 vuotta kestänyt suosion kasvu kääntyi laskuun vuonna 2022 ja alamäki jatkui viime vuonnakin. Luomualan yhteistyöjärjestö Pro Luomun mukaan vuonna 2023 myynti laski kuusi prosenttia edellisestä vuodesta ja oli 352 miljoonaa euroa.

– Luomun laskusuhdanne käynnistyi Ukrainan sodan aiheuttaman inflaation ja elintarvikkeiden hinnannousun jälkeen, sanoo Pro Luomun toiminnanjohtaja Aura Lamminparras.

Inflaatio on nyttemmin talttunut, mutta kuluttajien hintavarovaisuus on jatkunut. Lapsiperheet korostuvat luomun aktiivikuluttajissa ja erityisesti he arvioivat hintojen nousun vaikuttaneen merkittävästi luomun ostamiseen.

Avaa kuvien katselu Pro Luomun toiminnanjohtaja Aura Lamminparras. Kuva: Mikko Uosukainen / Pro Luomu

– Kuluttajille on jäänyt päälle alarmistinen tilanne. Koetaan, että ruoka on tosi kallista ja selkeästi etsitään edullisempia vaihtoehtoja. Se vaikuttaa erilaisiin vastuullisiin valintoihin ja luomu on sitten tavallaan saanut takkiin tässä asiassa.

Pro Luomun Lamminparras kertoo luomun myynnistä

– Vaikka luomut eivät välttämättä aina ole kalliimpia tuotteita, niin hintamielikuva istuu tiukasti, hän arvioi.

Lamminparras kuitenkin uskoo, että luomun myynti kääntyy nousuun, kunhan kuluttajien luottamus talouteen elpyy.

– Erityisesti nuoret pitävät luomua vastuullisena valintana.

Luomusuosikit pitävät

Luomutuotteiden suosikit pysyvät vuodesta toiseen samoina, vain järjestys elää hiukan. Banaani jatkaa kärjessä ja muita viime vuoden kestosuosikkeja ovat kananmunat, maito, appelsiinimehu ja kahvi.

Viime vuoden tapaan luomulastenruokien tuoteryhmä kehittyi positiivisesti. Nousijoita olivat myös luomumaustaminen ja -säilykkeet.

Maitokaapin luomuvälipalatuotteille vuosi oli poikkeuksellisen vaikea. Myös tuoreen luomulihan ja luomulihavalmisteiden sekä luomuhedelmien ja -vihannesten myynti laski selvästi.

Luomun osuus päivittäistavarakaupan kokonaismyynnistä on noin kaksi prosenttia.

Luomutilat vähenivät

Luomubuumin taittuminen näkyy osaltaan myös suomalaisessa luomutuotannossa. Luomutilojen lukumäärä pieneni viime vuonna historiallisen paljon. Luomuviljelyn lopetti lähes 750 tilaa eli 14 prosenttia. Suhteellisesti eniten luomutiloja lopetti Kainuussa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa.

Ylitarkastaja Sampsa Heinonen Ruokavirastosta sanoo, että vähentymiseen on useita syitä: tuet ovat pienentyneet ja ehtoja on tiukennettu, maatalous kannattaa yleisestikin heikosti ja tuotteiden kulutuskysyntä on heikentynyt.

Luomutiloja on nyt noin 4 000, kuin niitä oli yli 5 000 vielä nelisen vuotta sitten.

Luomutilojen määrä kasvoi koko 2010-luvun ajan, mutta 2020-luvulla määrä on laskenut joka vuosi. 2023 oli kolmas perättäinen laskuvuosi.

Luomuviljelyn pinta-alan odotetaan supistuvan tänä vuonna – luomusta luopuvat enimmäkseen kasvinviljelytilat

Luomuviljelty peltoala kääntyi viime vuonna laskuun pitkään jatkuneen kasvuvaiheen jälkeen. Luomulla oli viime vuonna noin 290 000 hehtaaria eli vajaat 15 prosenttia maan peltoalasta.

Kaikkiaan maatilojen lukumäärä on vähentynyt Suomessa jo vuosikymmeniä, viime vuodet noin tuhannen tilan vuosivauhtia. Nyt maatiloja on Suomessa noin 42 000.

