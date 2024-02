Näin UMK näkyy Tampereella tällä viikolla: kahdeksan ikonista kohdetta valaistaan, ratikat mukana huumassa

UMK-finaali on Tampereen areenalla lauantaina. Jo sitä ennen se näkyy katukuvassa.

Suomen suurin musiikkishow UMK näkyy Tampereella monella tavalla.

Kaupunki pukeutuu pinkkiin ja purppuraan ja valaisee peräti kahdeksan kohdetta.

Tampereen ikonisia rakennuksia ja paikkoja valaistaan tapahtuman väreissä. Valaistukset ovat nähtävissä 8.–10. helmikuuta.

Valaistavat kohteet

Tammerkoski

Hämeenkadun valoverhot

Tampere-talo, Yliopistonkatu 55

Tampereen yliopiston päärakennus, Kalevantie 4

Sokos Hotel Torni, Ratapihankatu 43

Original Sokos Hotel Ilves, Hatanpään Valtatie 1

Finlaysonin sisäpiha ja piippu, Satakunnankatu 18

Näsinneula, Laiturikatu 1

UMK-finaali on Tampereen areenalla lauantaina.

Kirjastolla oma bändi

UMK-huuma näkyy myös Tampereen ratikoissa. Kuljettajilla on rusetit ja vaunujen ikkunoissa muistutetaan tapahtumasta tarroin. Taideratikassa on lauantaina UMK-aiheinen pop up -tapahtuma yhdessä Tampereen kaupungin kanssa.

Tampereen pääkirjasto Metsossa järjestetään Kirjasto goes Euroviisut -tapahtuma torstaina. Tampereen kirjaston bändi esittää viisukappaleita eri vuosikymmeniltä.

Avaa kuvien katselu Raitiovaununkuljettaja Herman Keränen näyttää, millaiset rusetit kuljettajilla on UMK:n kunniaksi. Kuva: Laura Vanzo / Visit Tampere

Tampereen nuorisokeskuksissa on tarjolla nuorille suunnattua UMK-ohjelmaa. Perjantaina Annalan nuorisokeskuksella järjestetään musakisa sekä karaoke ja lauantaina UMK-kisakatsomo. Kisakatsomot ovat myös Tesoman ja Helapuiston nuorisokeskuksissa.

Vapriikissa on miniopastuksia juuri avautuneeseen Manserock-näyttelyyn sekä viisupinssipaja. Luvassa on myös paljon muuta ohjelmaa.