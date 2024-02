Torikauppiaskin innostui Mikkeli-hitistä – kappale perustuu tositapahtumiin, sanoo Pyhimys

Suomalaiset artistit ovat matkanneet Kuopiosta pohjoiseen, junalla Kainuuseen ja kertovat millaista seksi on Seinäjoella.

Mikkeli on saanut yllättävää näkyvyyttä ja kuuluvuutta, kun helsinkiläinen Teflon Brothers julkaisi somevaikuttaja Katariina Juseliuksen kanssa kappaleen Mikkeli mielessäin.

Teflon Brothersin kappaleita ovat esimerkiksi vuoden 2016 hitti Pämppää ja Suomen virallisen singlelistan ensimmäiseksi päätynyt Maradona (Kesä ´86). Mikkeli mielessäin on Juseliuksen ensimmäinen julkaisu.

– Näen tämän biisin hyvän mielen letkeänä jumputuksena kaikumassa torilla kesäyönä, grillin ollessa auki ja makkaraperunoita myydessä, mikkeliläinen yrittäjä ja torikauppias Ville Asikainen visioi.

Kaupungin brändi vaikuttaa siihen, että nähdäänkö se vaihtoehtona asuinpaikkaa valitessa. Mikkeli tunnetaan luonnosta ja päämajakaupunkina, mutta kaupungin viestintä- ja markkinointipäällikkö Heidi Hänninen nostaa kaupungin brändikirjasta esille myös rohkeuden tehdä asioita toisin.

Hännisen mukaan Mikkeli mielessäin on Mikkelin brändin mukaisesti rohkea yllättäjä.

Mikkeli rimmaa tietyn sanan kanssa ja se on hauska ominaisuus.” Mikko Kuoppala, Teflon Brothers

Kappaleen tarina Mikkelin yöelämässä tapahtuvasta kohtaamisesta syntymäpäiviä juhliessa perustuu tositapahtumiin, Teflon Brothersin jäsen Mikko Kuoppala, artistinimeltään Pyhimys, kertoo.

Varsinaisesta yhteistyöstä Mikkelin kaupungin kanssa ei ole kyse.

Yhtye on aikaisemmin esimerkiksi muuttanut kotimaansa virallisesti virolaiseksi ja vaihtanut nimensä Mynthon Brothersiksi pastillin mukaan. Vuonna 2013 yhtye teki kappaleen Tuusula mielessäin yhdessä Matti Nykäsen kanssa.

– Kaikki suomalaiset ovat varmaan huomanneet, että Mikkeli rimmaa tietyn sanan kanssa ja se on hauska ominaisuus, Kuoppala sanoo.

Mielenkiintoinen kaupunkibrändi nähdään vaihtoehtona Heidi Hänninen ja Ville Asikainen arvioivat toimittaja Petri Virosen ja Sari Ursinin kanssa Mikkeli mielessäin -kappaleen mahdollisuuksia Mikkelin matkailulle ja pisteyttävät kappaleen.

Junalla Kainuuseen, Seksi Seinäjoella ja Kuutamoa Tyrnävän yllä

Huumoria on käytetty kuntamarkkinoinnissa hyödyksi.

Porin kaupunki on saanut palkintoja Porisuhdeneuvonta- markkinointikampanjasta. Videoilla porilaistaustainen näyttelijä Joonas Nordman esittää Luukkone-nimistä kaupungin virkailijaa, jonka titteli on Porisuhdeneuvoja.

Puolangan Pessimistit ovat jo käsite.

Populaarimusiikissa on mainittu paljon Suomen kuntia ja alueita: esimerkiksi Leevi and the Leavingsin Pohjois-Karjala, Jarkko Martikaisen Kainuu opettaa, Kirkan Daa-da daa-da, Litku Klemetin Junalla Kainuuseen, Martti Innasen Kuutamoa Tyrnävän Yllä, Joose Keskitalon Saimaan rannalla, Maj Karman Sodankylä, Ultra Bran Helsinki, JVG:n Ikuinen vappu ja Scandinavian Music Groupin 100 kilometriä Ouluun.

Juice Leskiseltä paikkakuntalauluja löytyy tuplakokoelmalevyllinen.

Rap-muusikot tekevät usein kappaleita omista kotiseuduistaan, esimerkiksi Jyväskylä ja sen alueet on mainittu usein Gettomasan ja Aren kappaleilla. Teflon Brothers riimittelee usein kotiseudustaan Helsingin Malminkartanosta.

Varsinaisia kuntayhteistyössä tehtyjä kappaleita ne eivät kuitenkaan ole olleet.

Mikkelin kaltaista yllättävää huomiota on lähiaikoina saanut myös Seinäjoki. Viime kesänä Portion Boys -yhtye julkaisi Seksi Seinäjoella -kappaleen.

– Varmasti kappaleella on ollut positiivinen vaikutus, Seinäjoen markkinointipäällikkö Anu Männikkö arvioi hieman huvittuneena.

Kappaleessa kerrotaan alueesta pilke silmäkulmassa ja mainitaan monia Seinäjoen kesätapahtumia, Männikkö perustelee.