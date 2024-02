Kunnioituksella alusta loppuun saakka – tämä kaikki tapahtuu, kun testamenttaa ruumiinsa tieteelle

Oman ruumiin testamenttaaminen lääketieteen käyttöön on arvokas palvelus, jonka sadat suomalaiset olisivat vuosittain valmiit tekemään.

Vielä kymmenisen vuotta sitten yliopistoissa tuskailtiin sopivien vainajien puutetta. Nyt tilanne on kääntynyt toisin päin: testamenttauksia tehdään niin paljon, että kaikki tarjokkaat eivät esimerkiksi Tampereella päädy tutkimuksen kohteeksi.

Tulevien lääkäreiden koulutuksen kannalta ruumiinsa opetuskäyttöön luovuttaneet ovat hyvin tärkeitä.

Tässä jutussa kerromme, mitä testamenttivainajan ruumiille tapahtuu. Juttu sisältää ruumiinavauksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden kuvailua.

1. Testamentti

Ruumiinsa voi luovuttaa lääketieteen käyttöön täyttämällä niin sanotun ruumiinluovutuskirjan. Siihen vaaditaan kahden todistajan allekirjoitukset. Testamentin saa halutessaan perua.

Ruumiinluovutuskirjan allekirjoittamalla tarjoudut kuolemasi jälkeen testamenttivainajaksi, jota käytetään lääketieteen opiskelijoiden anatomian opetukseen.

Tällöin puhutaan dissektiosta. Se eroaa obduktioista, jotka voivat olla joko sairauksiin liittyviä lääketieteellisiä kuolinsyynselvityksiä tai oikeuslääketieteellisiä ruumiinavauksia.

Ruumiinlahjoituskirja osoitetaan yliopistolle. Testamenttivainajia vastaanotetaan Tampereen, Helsingin, Turun ja Itä-Suomen yliopistoilla.

Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa vainajatoimintaa koordinoi Sari Juvonen. Videolla hän kertoo, millaisia puheluja tulevien testamenttivainajien kanssa käydään.

Omaisia tai läheisiä kannattaa informoida päätöksestä, jotta kuoleman jälkeen tieto tapahtuneesta saadaan mahdollisimman pian yliopistolle. Mitään automaattista tiedonkulkujärjestelmää ei ole.

Omaisille testamentti on usein helpotus: vainajan oma tahto on silloin varmuudella tiedossa.

Ruumiin testamenttaaminen tehdään virallisella dokumentilla. Moni kirjoittaa mukaan toiveen esimerkiksi tuhkien ripottelupaikasta tai ohjeet vakaumuksen mukaisista saattelumenoista.

2. Varasuunnitelma

On myös varauduttava siihen, ettei pääse testamenttivainajaksi, sillä säilytystiloja on vähän ja halukkaita lahjoittajia paljon.

Esimerkiksi Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta sai viime vuonna noin 140 ruumiinluovutuskirjaa. Säilytystiloja on kahdeksalle vainajalle kerrallaan.

Sari Juvosen esittelemä mappirivi on täynnä allekirjoitettuja ruumiinluovutustestamentteja.

Esteeksi saattaa muodostua myös välimatka kuolinpaikan ja yliopiston vainajasäilytyksen välillä tai se, että kuoleman hetki osuu viikonloppuun, jolloin yliopistolla ei ole noutopäivystystä.

Varasuunnitelma kannattaa tehdä. Se ottaa monilla koville, sillä ruumiin lahjoittamisen ajatuksen taustalla on voinut olla esimerkiksi halu huolehtia jo ennalta hautaamisjärjestelyistä tai -kustannuksista. Lääkärikoulutukseen käytetyn testamenttivainajan tuhkaamisesta ja tarvittaessa myös tuhkien hautaamisesta muistolehtoon huolehtii yliopisto.

Tuhkat saa haudattavaksi myös omaan hautaan. Tällöin yliopisto maksaa ainoastaan tuhkauskulut.

Videolla vainajatoiminnan koordinaattori Sari Juvonen kertoo, millaiset muut syyt saattavat painaa testamenttia tehtäessä.

Testamenttivainajaksi pääsy voi estyä, jos kuolee koronavirukseen tai muuhun tarttuvaan tautiin. Näin suojellaan ruumiin kanssa tekemisissä olevia.

Opetuskäyttöön ei myöskään voida ottaa vainajaa, jolle on jo tehty ruumiinavaus. Siksi testamenttivainajia tulee esimerkiksi saattohoitokodeista, joissa menehtyneille on harvemmin tarve tehdä erillistä kuolinsyyselvitystä.

3. Näin edetään kuoleman jälkeen

Kun ruumiinluovutuskirjan tehnyt henkilö kuolee, omaisten tai hoitopaikan tehtävä on ilmoittaa siitä yliopiston koordinaattorille. Mikäli vainaja voidaan ottaa vastaan, koordinaattori tarkistaa vielä taustatietoja ja pyytää kuoleman todenneelta lääkäriltä hautausluvan.

Omaisilla on mahdollisuus jättää jäähyväiset tai järjestää siunaustilaisuus sairaalan kappelissa. Heille kerrotaan, että vainajan tuhkan vastaanottamista voi joutua odottamaan jopa yli vuoden.

Kun jäähyväiset on jätetty, vainaja pakastetaan tai palsamoidaan. Kurssikokonaisuudet, joissa testamenttivainajia tarvitaan, saattavat olla vielä kaukana tulevaisuudessa.

Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa on jo yli kymmenen vuoden ajan käytetty pakastettuja vainajia, joiden käsittely on helpompaa ja turvallisempaa kuin myrkyllisillä aineilla palsamoitujen ruumiiden.

Videolla anatomian professori Seppo Parkkila kertoo pakastamisen muista syistä.

4. Opetushetki

Kun lääketieteen opiskelijoiden kurssikokonaisuus lähestyy, pakastetut vainajat otetaan sulamaan muutamaa päivää ennen. Sulamisen jälkeen heitä voidaan käsitellä muutaman päivän ajan.

Opetuksessa pääasiallinen kohde on tuki- ja liikuntaelimistön anatomia. Niiden ohessa tutkitaan esimerkiksi verisuonia ja hermoja. Testamenttivainajilta irrotetaan myös aivot.

"Dissektiotoimintaa on harjoitettu vuosisatojen ajan. Se on ollut ja tulee varmasti aina olemaan tärkeä osa lääkärien peruskoulutusta", sanoo anatomian professori Seppo Parkkila.

Opetuksessa ei keskitytä erityisesti sairauksiin, vaikka vainaja olisi kuollut esimerkiksi syöpään. Moni testamenttia tekevä toivoo, että ruumiin luovuttamisesta voisi olla apua sairauden hoidon kehittämisessä, mutta sellaista tutkimusta testamenttivainajilla ei tehdä.

5. Kun kaikki on annettu

Tunnelma opetussalissa on Seppo Parkkilan mukaan hyvin rauhallinen huolimatta siitä, että läsnä on yleensä paljon opiskelijoita ja opettajia. Monelle opiskelijalle kyseessä on ensimmäinen kohtaaminen kuolleen ihmisen kanssa.

Vainajaa kohdellaan arvokkaasti. Kasvot pidetään peitettyinä aina kun päätä ei käsitellä.

Videolla anatomia professori Seppo Parkkila kertoo, miten testamenttivainajan arvokas kohtelu näkyy loppuun saakka.

Kunnioittava kohtelu jatkuu tuhkausjärjestelyinä. Tuhkat ripotellaan muistolehtoon tai annetaan omaisille, mikäli niin on sovittu.

Testamenttivainajasta ei jää jäljelle luita tai elimiä arkistoihin, vaikka testamentti sen sallisikin. Kun viimeinen palvelus on tehty, on aika mennä.