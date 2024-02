Reservistä on eronnut lähes 700 ihmistä viikon aikana – eroamiseen liittyy myös poliittista protestointia, sanoo asiantuntija

Suomalaisten maanpuolustustahto on edelleen korkea, vaikka reservissä on nyt käynnissä eroamisvyöry.

Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) puheet reservistä eroamisen estämisestä ovat aiheuttaneet piikin erohakemuksissa. Viikon aikana reservistä on hakenut eroa miltei 700 ihmistä.

Viime vuonna reservistä erosi noin 1 650 ihmistä ja vuonna 2022 noin 3 800 ihmistä.

Nyt eronneiden määrä ei näyttäydy kokonaiskuvassa vielä kovinkaan korkeana, arvioivat Ylen aamussa vierailleet Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Minna Nenonen sekä tutkija Miina Kaarkoski Maanpuolustuskorkeakoulusta.

Kaarkoski kuitenkin sanoo, että tämänhetkisen eroamisvyöryn nopeus on ainutlaatuinen ja hakemusten määrä huomattava.

– Sitä ei tietysti tiedetä, jatkuuko kehitys tämänsuuntaisena vai laantuuko se. Yleensä piikit ovat tasoittuneet, Kaarkoski arvioi.

Reservistä eroamisessa on ollut piikkejä aiemminkin. Vuonna 2015 eron aiheutti suomalaisille lähetetty reserviläiskirje sekä vuonna 2022 Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja Suomen Nato-hakemuksen lähettäminen käsittelyyn.

Reservistä eroaminen tarkoittaa sitä, että henkilö siirtyy täydennyskoulutuksen kautta siviilipalvelusvelvolliseksi. Siviilipalvelusvelvollisuus siis jatkuu, vaikka henkilö päättääkin jättää reservin.

Kolikolla on toinenkin puoli

Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Minna Nenonen huomauttaa, että ilmiöllä on toinenkin puoli. Reserviläisliitto on saanut runsaasti yhteydenottoja siviilipalveluksen suorittaneilta henkilöiltä etenkin sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa.

Siviilipalveluksesta ei ole mahdollista siirtyä myöhemmin varusmiespalvelukseen, mutta vapaaehtoiseen maanpuolustukseen voi osallistua.

– Viimeisen kahden vuoden aikana meille on tullut useampi tuhat sellaista jäsentä, jotka ovat suorittaneet aikanaan siviilipalveluksen ja katuneet päätöstään. Sanotaan, että jos reservistä on eronnut väkeä, niin toisella puolella siviilipalveluksen suorittaneita on hakeutunut mukaan toimintaan, Nenonen sanoo.

Poliittinen protesti yksi erosyy

MPKK:n Miina Kaarkoski on tutkinut reservistä eroamista ja haastatellut reservistä eronneita henkilöitä vuoden 2023 aikana. Hänen mukaansa tunne sodan uhasta on saanut ihmiset pohtimaan omaa asemaansa sotatilanteessa.

Moni miettii esimerkiksi sitä, vastaavatko siviiliammatissa hankitut taidot omaa sota-ajan tehtävää.

– Vastauksissa korostuu joukko, jotka kokevat, että esimerkiksi siviiliammatissa hankittu it-alan osaaminen ei vastaa omaa sota-ajan tehtävää. Heille tulee tunne, että he haluavat jättää kokonaan aseellisen maanpuolustuksen.

Sen lisäksi reservistä eroamiseen liittyy monenlaista poliittista protestia, erityisesti Nato-jäsenyyteen liittyen.

– On henkilöitä, jotka vastustavat Nato-jäsenyyttä, mutta sille protestille ei ole mitään muuta tilaa kuin erota reservistä. Sitten on henkilöitä, jotka vastustavat edellisen hallituksen tai nykyisen hallituksen politiikkaa, Kaarkoski sanoo.

Eroamispäätöksiin liittyy myös monenlaisia pettymyksen tunteita. Osa olisi esimerkiksi halukas pääsemään kertausharjoituksiin, mutta kutsua ei ole tullut.

– Moni reservistä eronnut kuitenkin kokee olevansa maanpuolustustahtoisia ja isänmaallisia, Kaarkoski sanoo.

Moni reservistä eronnut saattaa pelätä joutuvansa mukaan Nato-operaatioon. Nenosen mukaan Suomessa vielä selvitetään sitä, mitä Nato-velvoitteet Suomen kannalta tarkoittavat ja mikä reserviläisten rooli on.

– Täytyy muistaa, että jokaisen Nato-maan päätehtävä on huolehtia oman maansa puolustuksesta. Tuskin koskaan tullaan pakottamaan ketään reserviläistä mihinkään, hän sanoo.

Maanpuolustustahto yhä korkea

Ylen aamussa vierailleiden asiantuntijoiden mukaan eroamisvyöry ei ole suoranaisesti merkki maanpuolustustahdon laskemisesta.

MTS:n selvityksen mukaan suomalaiset ovat hyvin yksimielisiä maanpuolustukseen liittyvissä asioissa. Siihen suhteutettuna erohakemusten määrä ei herätä suurta huolta.

– Maanpuolustustahto on poikkeuksellisen korkea Suomessa, sanoo Kaarkoski.

Minna Nenonen huomauttaa, että nyt noussut eroamisvyöry on luonnollinen ottaen huomioon, että Suomen lähialueilla on kriisejä ja maailmatilanne on epävakaa. Hänen mukaansa asiaa on kuitenkin syytä seurata.

Kaarkoski sanoo, että vaikka Suomeen ei kohdistu tällä hetkellä suoraa sotilaallista uhkaa, sota on kuitenkin konkretisoitunut monelle.

– Kun sodan uhkan tunne voimistuu, se aiheuttaa heilahtelua asenteissa.