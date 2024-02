Eivätkö kilot enää karise, vaikka kuinka juokset? Ei kannata lopettaa, sillä juokseminen pitää painon kurissa

Aloititko vuoden alussa juoksuharrastuksen, mutta paino ei putoa enää kuin alkuvaiheessa?

Tämä voi johtua siitä, että kehomme noudattaa yhä niukalla ravinnolla eläneiden esi-isiemme selviytymiskeinoa.

Kuntokuurin alussa paino putoaa, koska keho käyttää rasvavarastoaan.

Kun liikkuminen jatkuu, keho alkaa vähentää energiankulutustaan, jotta rasvamassa ja energia säästyisivät. Näin se varautuu ravinnon puutteeseen.

Juoksemista ei kannata lopettaa, vaikka paino junnaisi paikoillaan. Jyväskylän yliopiston tuore tutkimus osoittaa, että säännöllinen juokseminen auttaa ehkäisemään painonnousua.

Sillä ei ole väliä harrastaako toistuvia sprinttejä vai pitkän matkan kestävyysjuoksua – kunhan juoksee.

Monipuolinen liikunta, toimivin ratkaisu

Tutkimukseen osallistui kilpaurheilijoita ja fyysisesti aktiivinen kontrolliryhmä.

Joukkossa oli sprinttereitä, kestävyysjuoksijoita sekä voimailijoita, kertoo liikuntafysiologian dosentti, akatemiatutkija Simon Walker Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta.

– Tutkimuksessa niillä, jotka juoksivat, rasvamassa säilyi alhaisena paremmin kuin niillä, jotka olivat muilla tavoin fyysisesti aktiivisia ja myös niillä, jotka kilpailivat voimalajeissa, Walker kertoo.

Juoksemista kannattaa harrastaa myös niin vanhaksi kuin voi.

Tutkimukseen osallistuneilla vanhemmilla pikajuoksijoilla ja kestävyysurheilijoilla oli nimittäin jopa pienempi rasvamassa kuin nuorilla voimaurheilijoilla ja fyysisesti aktiivisilla kontrolliryhmäläisillä, yliopiston tiedotteessa kerrotaan.

– Olisin itse varmasti tyytyväinen 16–18:n rasvaprosenttiin, kun olen 70–80-vuotias, Walker sanoo

Tutkittavat olivat iältään 20–39-vuotiaita ja 70–89-vuotiaita miehiä. Walker uskoo tulosten pätevän myös naisiin.

Näin optimoit liikkumisen

Tutkimus osoitti, että rasvamassa pysyi alhaisena parhaiten juoksuharjoittelulla ja säännöllinen voimaharjoittelu säilytti paremmin lihasmassan.

Walker ehdottaa, että harjoittelu, joka sisältää sekä kestävyys- että voimaharjoittelua voi olla hyödyllisin kehon koostumuksen optimoimiseksi.

Jos painon on laihduttanut itselle mieluiseen kohtaan ja sen haluaa myös pitää siinä, Walkerin mukaan on tärkeintä harrastaa liikuntaa omalla kehonpainollaan, eli kävely tai juokseminen on tehokkaampaa kuin esimerkiksi pyöräily.

Monipuolinen liikunta, johon kuuluu myös juoksemista, pitää parhaiten painon kurissa ja lihakset kunnossa.

Walker ehdottaa sopivaksi liikuntaohjelmaksi 2–3 kestävyysharjoitusta ja voimaharjoitusta viikossa, siis yhteensä neljästä kuuteen harjoituskertaa, olosuhteista ja motivaatiosta riippuen.

Säännöllinen liikunta myös saa rasvan vähentymään tehokkaammin. Esimerkiksi harjoittelu neljästi viikossa saavuttaa paremmat tulokset kuin kaksi kertaa viikossa, vaikka kokonaisharjoittelumäärä olisi sama.

Tärkeintä on ylläpitää säännöllistä liikuntaa elämän läpi.