Ukrainaa voi tukea ostamalla keksejä tai nuudeleita – tutkija: Yritykset ottavat kantaa uudella tavalla

S-ryhmä on ottanut myyntiin 12 erilaista tuotetta Ukrainasta, joita myyjä Ella Mäki latoo hyllyyn Tampereen Kalevan Prismassa.

Ukrainan hyväksi rahaa keräävät monet vapaaehtoisjärjestöt, mutta nyt auttaa voi myös käymällä kaupassa.

S-ryhmä on käynnistänyt jo toistamiseen tuotekampanjan Prismoissa ukrainalaisten hyväksi. Kampanjalla kerätään varoja Suomen Punaisen Ristin keräykseen. Myynnissä on 12 erilaista tuotetta Ukrainasta. Joukossa on muun muassa nuudeleita, vehnäjauhoja ja keksejä.

Myyntipäällikkö Juhani Haara SOK:n marketkaupasta ei osaa sanoa, onko kyseessä ensimmäinen kerta kun S-ryhmä tukee nimenomaan jokin tietyn sodan uhreja.

– Ei nyt ainakaan lähiaikoina ole vastaavaa ollut.

Haaran mukaan S-ryhmän osallistuminen kampanjoihin harkitaan aina tapauskohtaisesti. Aiemmin ketju on ollut mukana esimerkiksi vähävaraisia lapsia, syöpätutkimusta ja Itämerta tukevissa keräyksissä.

– Ennen joulua lahjoitimme rahaa SPR:n katastrofirahastoon, sillä onhan esimerkiksi Gazan tilanne myös monessa mielessä järkyttävä.

Videolla tamperelaiset asiakkaat Helka Laine, Riitta Rahikainen ja Pekka Alho kertovat ajatuksiaan Ukrainan auttamisesta.

Video: Juha Kokkala ja Matias Väänänen

Myös K-ryhmä on kampanjoinut Ukrainan tukemiseksi erilaisin tavoin. Esimerkiksi vuoden 2022 joulukuusta viime vuoden kesäkuuhun myytiin Ukraina-rusetteja, joiden tuotoilla autettiin maahan saapuneita ukrainalaisperheitä.

K-brändijohtaja Heidi Jungar sanoo, että sota on tullut suomalaisia lähelle ja herättänyt inhimillisen tarpeen auttaa.

– Olemme tukeneet lapsia ja nuoria kriiseissä aiemminkin, mutta ehkä Ukrainan hyväksi on haluttu tehdä vielä vähän enemmän.

Jungarin mukaan K-ryhmässä mietitään aina tapauskohtaisesti, missä apua tarvitaan. Keskon hallituksen lahjoitusvaroista on jo vuosikymmenet ohjattu suoraa tukea esimerkiksi Unicefin hätäapukeräykseen.

S-ryhmän ja Keskon lisäksi myös kymmenet muut kaupallisen alan toimijat ovat erilaisin lahjoituksin ja kampanjoin lähettäneet apua Ukrainaan.

Tyhjä puhe vastuullisuudesta ei riitä

– Tämä on ehkä uutta, että yritykset tukevat asioita, jotka eivät perinteisesti ole yrityskentälle kuuluneet, sanoo palvelujen ja kaupan professori Elina Närvänen Tampereen yliopistosta viitaten kauppojen kampanjointiin.

Hän uskoo, että yritykset ovat nähneet suomalaisten halun auttaa Ukrainaa.

– En näe, että kyse olisi vastuullisuuspesusta, vaan yritykset seuraavat aikaansa.

Tutkija Elina Närvänen näkee positiivisena, että yritykset ottavat uudenlaista roolia yhteiskunnassa. Arkistokuva. Kuva: Antti Eintola / Yle

Närvänen kokee myös, että koska asiasta on Suomessa vahva yksimielisyys, ei Ukrainaa tukemalla oteta voimakkaasti kantaa poliittisessa mielessä. Silloin ei myöskään ole suurta riskiä, että osa asiakkaista pitäisi asiaa huonona.

– Esimerkiksi lihan kulutuksen vähentäminen herättäisi enemmän mielipiteitä.

Närväsen mukaan asiakkaat odottavat nykyisin entistä enemmän, että yritykset jakavat samat heille tärkeät arvot. Tyhjä vastuullisuuspuhe ei enää riitä, vaan pitää olla myös konkreettisia tekoja, kuten vaikka venäläisten tuotteiden boikotointi. Näin moni yritys on jo toiminutkin.

Juttua varten on haastateltu myös Tampereen Kalevan Prisman päivittäistavaraosaston myyntipäällikkö Heidi Partanen.