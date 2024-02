Sara Sytelä, 30, menetti uskonsa deittisovelluksiin murustelun takia – ”Aiheuttaa älyttömästi henkistä damagea”

Murustelu herättää vahvoja tunteita. Sara Sytelällä, 30, ja Saara Tikkakoskella, 34, on kokemuksia murustelusta. Videon editointi: Jarkko Heikkinen / Yle

Treffiaikaa ei vain löydy. Jo sovittuja treffejä perutaan tai ”unohdetaan”. Silti sovellukseen kilahtaa kerta toisensa jälkeen viesti samalta tyypiltä. Flirttiä ja kehuja.

Tätä voi jatkua kuukausia, mutta tapaamista ei tule koskaan.

Murustelu (breadcrumbing) kuvaa sitä, miten ihminen tiputtaa deittinsä eteen juuri sen verran muruja, että kiinnostus säilyy.

Yle kysyi kokemuksia asiasta. Kommentoijien henkilöllisyys on Ylen tiedossa. He esiintyvät jutussa nimettöminä aiheen arkaluontoisuuden vuoksi.

Hyvin usein moni tykkää keskustella deittisovelluksissa ja antaa ymmärtää olevansa kiinnostunut, mutta kun kysyn, haluaisiko hän nähdä joskus kasvotusten, ei vastausta enää tule. Murustelusta on seurannut vitutus. parikymppinen mies, Tampere

Oululainen Saara Tikkakoski, 34, kertoo, että aluksi viestittely tuntui kivalta, mutta näkemys muuttui hiljalleen, kun viestit eivät johtaneetkaan mihinkään.

– Kun viestittely on jokapäiväistä tai -viikkoista ”mitä kuuluu, mitä teit tänään”, alkaa miettiä motiivia. Tekisi mieli kysyä: mitä sä musta haluat.

Tietokirjailija ja psykoterapeutti Mikael Saarinen näkee ilmiön myös vastaanotollaan. Moni murustelijoista haluaa itsekin eroon ”harrastuksestaan”.

He sanovat, että murustelusta tulee huono olo eikä se anna sitä, mitä oikeasti haetaan. Moni on kuvannut tapaa addiktioksi.

– He tietävät, ettei se ole hyväksi, mutta siinä on jotain palkitsevaa. Kun lojuu työpäivän jälkeen sohvalla, automaatio mennä deittisovelluksiin on iso. Sitten viuhdotaan peukalolla kunnes tajutaan, ettei sieltä saakaan sitä, mitä toivoo.

Olen itse viestitellyt miesten kanssa siten, että minulla ei ole ollut ainakaan vakavaa aikomusta ikinä tavata heitä. -- Kyse on ollut halusta saada huomiota silloin, kun se itselleni sopii tai siitä, että en ole sitten kuitenkaan uskaltanut tavata miestä. Tapauksista on jäänyt hieman huono omatunto. parikymppinen nainen, Oulu

Murustelu voi musertaa itsetunnon

Murustelu herättää ihastumisen tunteita, turhia toiveita, hylkäämisen kokemusta ja aggressiota. Näin arvioi psykoterapeutti Mikael Saarisen lisäksi aiheesta gradun kyberpsykologian alalta 2023 tehnyt filosofian maisteri Mereta Helin.

Gradu vahvisti sen, että digideittailussa ghostaaminen ja murustelu ovat hyvin yleistä.

Ylen kyselyyn vastanneet ovat sitä mieltä, että deittisovellukset ovat monella tapaa pilalla. Sara Sytelän mielestä deittiapeista on pakko välillä poistua kokonaan oman mielenterveyden takia.

Jos toinen on etsimässä tosirakkautta, murustelu tuntuu entistä pahemmalta.

– Kuluu kauheasti turhaa aikaa, kun toivot, että jos se toinen kuitenkin vielä haluaisi tavata. Murustelu satuttaa eniten silloin, kun viestittely on jatkunut pitkään. Seuraa helposti pelko: uskaltaako yrittää enää uudestaan, Helin sanoo.

Espoolaisen Sara Sytelän, 30, murustelu on saanut miettimään, onko hänessä jotain vikaa.

– Kyllä se musertaa itsetuntoa ja aiheuttaa älyttömästi sellaista henkistä damagea. Kelaat, että miksi tämä toistuu ja toistuu. Sanoisin, että olen menettänyt uskon löytää ylipäätään rakkautta.

Kyllä näitä juttukavereita riittää grindrissa. Antavat kuvan, että haluaisivat tavata erittäin paljon, mutta aina tulee joku tekosyy, kun pitäis tavata. Turhaudun menetetystä ajasta. Menee luotto koko touhuun. nelikymppinen mies, Rovaniemi

Murustelun takana voi olla pelko hylätyksi tulemisesta

Murustelu ei ole uusi ilmiö, mutta digitaalisessa deittimaailmassa se on entistä helpompaa ja siksi lisääntynyt.

– Digitaalisuus on tietyllä tavalla hyperaktivoinut meitä. Jos aamu alkaa sillä, että haet deittiapeista myönteistä fiilistä ja vahvistusta itsellesi, on selvää, ettei se lopu päivälläkään. Joidenkin kohdalla voidaan puhua melkein pakkotoiminnoista, sanoo psykoterapeutti Mikael Saarinen.

On paljon ihmisiä, jotka eivät koskaan lähde edes ensimmäisille treffeille. Taustalla voi olla myös pelkoa.

– Deittisovelluksissa halutaan tuoda esiin itsestä rakastettavaa puolta, ja ehkä se saa epävarmaksi: tullaanko minuun pettymään? Digitaalisesti turvallisen välimatkan pitäminen on tosi helppoa.

Avaa kuvien katselu Saara Tikkakosken mukaan deittiapit herättävät hänessä ristiriitaisia tunteita. Hänellä on hyviäkin kohtaamisia, mutta yleisesti deittiprofiili on niin kapea siivu ihmisestä, että usein todellisuus on jotain muuta. ”Se johtaa moniin huteihin ja pettymyksiin”, Tikkakoski sanoo. Kuva: Saara Tikkakoski

Sovellus luo myös mahdollisuuden ylläpitää kuvitelmaa toisesta lähes ylimaallisena olentona. Digitaalinen suhde ei toisaalta aktivoi kehoa tai kosketa tunnetasolla samalla tavalla kuin läsnäoleva.

Parisuhde vie aikaa ja vaatii panostamista, mutta etäsuhde näyttäytyy helppona: sitä voi hoitaa muutamalla minuutilla päivässä.

– Digitaalisuus tekee vuorovaikutuksesta pikaruokalatyyppisen kokemuksen, Saarinen toteaa.

Nykyajan deittailukulttuuri nyt vain on tällaista, ja mielestäni siihen kannattaa varautua, että iso osa ihmisistä ei ole tosissaan liikkeellä deittisovelluksissa. parikymppinen nainen, Oulu

Kun kaksi ihmistä kohtaa, on riski, että tarpeet eivät ole samanlaisia. Sen takia aina on pettyjiä.

– On ahdistavaa ja stressaavaa tulla hylätyksi. Se on oikeastaan pahinta, mitä ihmiselle voi tapahtua, sanoo psykoterapeutti Mikael Saarinen.

Sovelluksissa osa on liikkeellä aidosti, mutta moni sanoo, ettei heillä ole aikaa hakeutua paikkoihin, joissa voisi tavata mahdollisen kumppanin.

– Nythän voi heittää kerralla vaikka kuinka monta treffikoukkua ja katsoa, löytyisikö sieltä joku. Usein kuitenkin, kun pettymysten määrä on suuri, moni hyväksyy senkin, että viestittely on parempi kuin olla kokonaan yksin.