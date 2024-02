Eurooppa ei luovuta Ukrainan suhteen, sanoo Haavisto

Persoona, arvoerot, ulkopolitiikka vai ämpärikysymys? Mikä ratkaisee presidentinvaalit?

Valitsijayhdistyksen ehdokas Pekka Haavisto (vihr.) ja kokoomuksen presidenttiehdokas Alexander Stubb kohtaavat Politiikkaradion suorassa presidenttiväittelyssä tänään klo 13–13.30.

Voit seurata väittelyä suorana Yle Radio 1:stä ja Yle Areenasta.

Ehdokkailla on ollut toisen kierroksen aikana useita tenttejä ja väittelyitä.

Viimeisen kampanjaviikon aikana ehdokkaat kohtaavat muun muassa Helsingin Sanomien ja Maaseudun tulevaisuuden tentissä. Torstaina luvassa on Ylen viimeinen presidenttiväittely.

Tänään tiistaina on viimeinen ennakkoäänestyspäivä. Toisen kierroksen ennakkoäänestys on ollut poikkeuksellisen vilkasta: tiistaiaamupäivään mennessä äänensä on antanut jo 40 prosenttia äänioikeutetuista.

Varsinainen vaalipäivä on tämän viikon sunnuntaina 11. helmikuuta.