Suomalainen yritys uskoo voivansa parantaa sokeita – uuden hoidon kehitykseen käytetty yli kaksi miljoonaa euroa rahaa

Vuosittain noin 15 ihmistä saa Suomessa silmävamman ilotulitteista.

Pahimmillaan ilotulitetapaturma voi johtaa limbaaliseen kantasolupuutokseen, harvinaiseen sokeuden muotoon.

Siinä silmän pinta kasvaa kivuliaasti umpeen verisuonia ja läpinäkymätöntä kudosta. Tapaturman seurauksena silmästä menetetään silmän pintaa uusivat solut.

Sairautta ei nykyisellään voida hoitaa, mutta muutaman vuoden päästä se voi onnistua.

Harvinaissairauteen kehitetään parhaillaan hoitokeinoa. Tampereen yliopistosta ponnistava Stemsight-yritys luo uusia soluja menetettyjen tilalle, jolloin näkökyky saadaan palautettua.

Tästä on kyse Silmän pintaa uusivia soluja kutsutaan limbaalisiksi kantasoluiksi.

Sarveiskalvon sokeuden yksi muoto on limbaalinen kantasolupuutos eli tilanne, jossa silmän pintaa uusivat solut on menetetty.

Stemsight on kehittänyt tavan tuottaa uusia limbaalisia kantasoluja menetettyjen tilalle. Kun menetetyt solut korvataan uusilla, näkökyky palautuu.

Silmätautiopin dosentti, HUSin osastonylilääkäri Kari Krootila arvioi, että noin 20 suomalaisella on limbaalinen kantasolupuutos molemmissa silmissä.

Jo nyt kantasolupuutosta voidaan hoitaa siirtämällä soluja terveestä silmästä vaurioituneeseen silmään. Stemsightin keksinnöllä näkökyky voidaan palauttaa, vaikka molemmat silmät olisivat vaurioituneet.

Kari Krootilan mukaan kehitteillä oleva hoito olisi erinomainen lisä nykyisiin hoitomuotoihin. Molempia silmiä vaurioittavat tapaturmat ovat harvinaisia, mutta Krootilan mukaan hoidosta voisivat hyötyä myös geneettisestä silmäsairaudesta, kuten aniridiasta, kärsivät potilaat.

Kantasoluihin perustuvia hoitokeinoja on kehitteillä muuallakin. Krootilan mukaan tällaisen hoidon kehittäminen on vaikeaa, eikä siinä onnistuminen ole taattua.

– On selvää, että ihan muutaman tulevan vuoden ratkaisu tämä ei tule olemaan, Krootila arvioi.

Avaa kuvien katselu Stemsight toimii vielä toistaiseksi Tampereen yliopiston tiloissa. Kuva: Marko Melto / Yle

Tuotekehitys vie aikansa. Tutkijoiden tausta on Silmäryhmässä, joka on toiminut Tampereen yliopistossa vuodesta 2007. Stemsight perustettiin kolme vuotta sitten ja ensimmäiset potilaat voivat hyötyä hoidosta aikaisintaan kahden vuoden päästä.

Stemsight on pystynyt osoittamaan eläinkokeissa, että solut saadaan kiinnittymään sarveiskalvolle ja ne muodostavat uutta kudosta toivotusti.

Vielä pitäisi selvittää, aiheuttaako solutuote hyljintäriskin ja säilyykö hoidon vaikutus potilaalla loppuiän, vai onko hoitoa uusittava.

Jos kaikki menee hyvin, valmis tuote voisi olla markkinoilla vuonna 2030.

Avaa kuvien katselu Stemsightin juuret ovat Tampereen yliopiston Silmäryhmän tutkimuksessa. Matkaa valmiiseen tuotteeseen on vielä ainakin kuusi vuotta. Kuva: Marko Melto / Yle

Tutkijan hattu vaihtuu yrittäjän hatuksi

Tampereella on tehty kliinistä kantasolututkimusta jo yli 20 vuotta, mutta Stemsight on ensimmäinen tutkimuksesta syntynyt kaupallinen sovellus.

Pitkälliseen tutkimustyöhön perustuvia yrityksiä kutsutaan deep tech -yrityksiksi. Sellaisten käynnistämiseen Jan Kolkkinen on erikoistunut. Hän työskentelee Tampereen yliopistossa innovaatioasiantuntijana.

– Yliopiston voi nähdä kiitoratana tai alkuvaiheen mahdollistajana, Kolkkinen kuvaa.

Näin hoitoteknologia toimii Erittäin monikykyisiä kantasoluja, eli iPS-soluja, ohjataan kehittymään limbaalisiksi kantasoluiksi. Limbaalisten kantasolujen tehtävä on uudistaa silmän pintaa.

Kantasoluteknologian lisäksi hoito vaatii erityisiä biomateriaaleja, jotta solut saadaan siirrettyä elävinä oikeaan paikkaan. Solut siirretään silmään läpinäkyvää piilolinssiä muistuttavan materiaalin avulla, joka hajoaa kehossa siirron jälkeen.

Silmään siirretyt kantasolut alkavat muodostaa silmään tervettä kudosta.

Jan Kolkkisen mukaan keksinnöt ja niistä syntyvä liiketoiminta on yksi osa yliopiston ”kolmatta tehtävää” eli yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

– Kun ollaan tutkijan hattu päässä, tehdään vain julkaisuja. Silloin ajatellaan, että yhteiskunnallinen vaikuttavuus tulee tiedosta, Kolkkinen kuvailee.

Tutkijat ajattelevat jonkun muun hyödyntävän heidän tutkimustuloksiaan.

Toisinaan ei ole ketään, joka osaisi hyödyntää tutkimusjulkaisuja. Silloin tutkija vaihtaa yrittäjän hatun päähän ja rakentaa liiketoiminnan tutkimuksensa ympärille itse.

Avaa kuvien katselu – Jos me ei tehdä tätä, niin ei tee kukaan muukaan, toimitusjohtaja Laura Koivusalo kertoo. Kuva: Marko Melto / Yle

Juuri näin kävi Stemsightin perustajille. Alkujaan ajatuksena oli myydä teknologian patentit eteenpäin.

– Valmistusteknologiassa voi olla miljoona pientä asiaa, jotka täytyy tehdä oikein. Se ei ole kovin helppo myydä, toimitusjohtaja Laura Koivusalo toteaa.

Apua myös sarveiskalvon rappeumaan

Stemsight kehittää myös toista tuotetta, jolla voitaisiin puuttua sarveiskalvon rappeumaan. Se on sarveiskalvon sokeutta huomattavasti yleisempi, usein iän tuoma vaiva.

Sarveiskalvon rappeuman seurauksena näkö voi esimerkiksi häikäistyä tai muuttua epätarkaksi. Rappeumaa voidaan hoitaa sarveiskalvosiirteillä, jotka saadaan kuolleilta luovuttajilta.

– Maailmalla on seitsemänkymmentä kertaa enemmän potilaita kuin olisi sarveiskalvosiirteitä, Koivusalo kertoo.

Tähän saakka yritys on käyttänyt kaksi miljoonaa euroa rahoitusta, ja seuraavia tuotekehitysvaiheita varten tarvittaisiin kolme miljoonaa lisää. Rahaa on saatu muun muassa pääomasijoitusrahastoilta, säätiöiltä ja Business Finlandilta. Yrityksen kasvaessa yhteistyötä tehdään isojen lääkealan toimijoiden kanssa. Yritystä he eivät silti haluaisi myydä.

– Me ollaan tehty itsellemme hyvä työpaikka ja toivottavasti myös muille alan ihmisille täällä Tampereen alueella.