Briteissä innostuttiin lappilaisesta mielenterveyshoidosta, jota on testattu myös New Yorkin metrossa

Avoimen dialogin malli eli niin sanottu Keroputaan malli on merilappilainen vientituote. 80-luvulla kehitetty hoitotapa kiinnostaa maailmalla niin paljon, että siihen käydään edelleen tutustumassa Kemi-Tornion seudulla vuosittain.

Mallin etuna on nopea hoitoon pääsy ilman lääkärin lähetettä. Potilasta kuunnellaan ja hänen läheisensä otetaan osaksi hoitoprosessia.

Suomessa avoimen dialogin mallia on tutkittu melko vähän, mutta kansainvälisiä tutkimuksia tehdään nyt muun muassa Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa.

Briteissä julkisia mielenterveyspalveluita on järjestetty uudelleen avoimen dialogin hoitomallin mukaisesti, kertoo Lapin hyvinvointialueen mielenterveyden ja riippuvuuksien hoidon vastaava psykologi Tomi Bergström.

– Siellä tutkitaan nyt, miten malli vaikuttaa mielenterveystyöhön. Tulokset julkaistaan tänä keväänä, tutkijatohtorina Jyväskylän yliopistossa toimiva Bergström kertoo.

Iso-Britanniasta tihkuneiden tietojen mukaan sekä potilaat että työntekijät ovat olleet tyytyväisiä malliin. Myös henkilökunnan pysyvyys on ollut hyvä.

Tästä on kysymys: Avoimen dialogin hoitomalli Hoitotapa, jossa ihmisen psyykkiseen kriisiin vastataan heti, eikä lääkärin lähetettä tarvita.

Hoitomallissa korostetaan tasa-arvoista keskustelua. Sen tavoitteena on rakentaa vaikeasta elämäntilanteesta yhteinen ymmärrys ihmisen, hänen lähiverkostonsa ja terveydenhuollon ammattilaisten välille.

Avoimen dialogin malli on mukana maailman terveysjärjestö WHO:n ohjeistuksessa, jonka tavoitteena on edistää ihmisoikeuksien ja toipumisorientaation toteutumista mielenterveyspalveluissa. Toipumisorientaatio tarkoittaa ajattelun ja toiminnan viitekehystä, jossa painottuvat potilaan voimavarat, osallisuus, toivo, merkityksellisyys ja positiivinen mielenterveys. Avaa

Mallia on sovellettu ja tutkittu myös muun muassa Saksassa, Norjassa, Italiassa, Tanskassa, Japanissa ja Australiassa. Bergströmin mukaan maailmalla ollaan kiinnostuneita dialogisista hoitoprosesseista.

– Sivistynyt arvaukseni on, että nyt kun näitä kansainvälisiä tuloksia aletaan julkaista, alkaa malli taas kiinnostaa myös täällä Suomessa.

Kritiikkiä lääkkeettömyydestä

Kritiikkiäkin Länsi-Pohjan mallista on esitetty.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen psykiatrian ylilääkäri Outi Linnaranta kertoo, että mallia on arvosteltu silloin, kun se nähdään vaihtoehtona lääkitykselle.

– Perheterapia yhdistettynä lääkehoitoon on sen sijaan vahvasti vaikuttavaksi osoitettu hoitomuoto, Linnanranta kertoo.

Hänen arvionsa mukaan malli vaatii myös paljon resursseja, sillä siinä työskennellään työpareina.

Hän kertoo, että tarkasteltaessa esimerkiksi psykoosien hoidon laaturekisterin tilastoja tai hoitoa kuvaavia lukuja kansallisista rekistereistä, ei voida todentaa, että Länsi-Pohjan hoidon laatu olisi näiden indikaattoreiden valossa parempaa kuin muualla Suomessa.

Hyvinä puolina Linnaranta pitää sitä, että mallissa kuullaan potilasta ja otetaan hänen verkostonsa ja läheisensä mukaan ongelmien ratkaisemiseen.

Tammikuun lopussa Turun yliopistollisen keskussairaalan psykiatriaan erikoistuva lääkäri Lassi Laine kirjoitti Turun Sanomien lukijapalstalla, että avoimen dialogin hoitomallin mukaisesti hoidettuja potilaita olisi päätynyt keskimääräistä useammin vaikeahoitoisina ja huonokuntoisina valtion sairaaloihin.

Tomi Bergströmin mukaan väitteen todentaminen vaatisi vertailua, jossa olisi kuvattu potilaan sairaalaan edeltänyttä hoitoa ja sen jälkeisiä oireita.

– Tällaista koetta dialogisesta hoidosta ei ole tehty, hän toteaa.

Hänen mukaansa Länsi-Pohjassa hoitoa saa yli 4000 potilasta, joista keskimäärin alle yksi potilas lähetetään hoitoon valtion sairaaloihin.

– Luku on liian pieni Laineen esittämään syy-seurauspäättelyyn, Bergström perustelee.

Työparimallista kiitosta

Lapin hyvinvointialueen johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila tuntee kritiikin mallia kohtaan hyvin.

– Olen kuullut monenlaisia huhuja ja törmännyt väärinkäsityksiin. Ihan samalla tavalla meillä hoidetaan potilaita myös lääkityksellä, mutta pienemmällä annostuksella, hän huomauttaa.

Taskila myöntää, että työparimalli vie resursseja, mutta muistuttaa, että työpari voi olla joku muukin kuin psykiatrian työntekijä.

– Esimerkiksi jos kouluterveydenhoitaja ottaa meihin yhteyttä oppilaan mielenterveysoireiden vuoksi, niin silloin työparina voivat toimia terveydenhoitaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja.

Taskilan mukaan työparityöskentely lisää työntekijöiden tyytyväisyyttä.

– Mielenterveystyö on hyvin raskasta ja meidän tapamme tehdä töitä työparina kuormittaa huomattavasti vähemmän kuin yksin työskentely.

Avaa kuvien katselu Lapin hyvinvointialueen psykiatrian ylilääkäri Päivi Köngäs-Saviaro ja johtava psykologi Tomi Bergström kertovat, että avoimen dialogin mallissa ei kärsitä terapeuttipulasta, sillä isolla osalla työntekijöistä on perhe- tai psykoterapeutin koulutus. Kuva: Taina Nuutinen-kallio / Yle

Henkilökunnan koulutus on hoitomallin kulmakivi

Länsi-Pohjassakaan avoimen dialogin hoitotapaa ei enää toteuteta aivan samalla intensiteetillä kuin takavuosina, jolloin toimintatapoja kehitti koko Länsi-Pohjan psykiatrian työyhteisö.

Työntekijöistä lähes 90 prosentilla oli perhe- tai psykoterapeutin koulutus, kertoo psykiatriasta vastaava ylilääkäri Päivi Köngäs-Saviaro.

Tällä hetkellä terapeutin pätevyyksiä Lapin hyvinvointialueeseen kuuluvassa Länsi-Pohjan psykiatriassa on enää alle 40 prosentilla työntekijöistä.

Muutoksen taustalla on Köngäs-Saviaron ja Bergströmin mukaan vuonna 2012 tehty uudistus, jossa psykoterapiakoulutukset siirtyivät yliopistoille. Koulutuksia tarjotaan täydennyskoulutuksena ja ne voivat maksaa kymmeniä tuhansia.

Jyri J. Taskila toteaa, että henkilökunnan koulutus on avoimen dialogin kulmakivi ja hän uskoo, että vaikka terapiakoulutuksen käyneiden työntekijöiden osuus on Länsi-Pohjassa vähentynyt, on heitä silti suhteessa enemmän kuin muualla Suomessa.

– Esimerkiksi psykiatriset sairaanhoitajat eivät meillä todellakaan ole mitään lääkäreiden apulaisia, vaan itsenäisesti työtään tekeviä ammattilaisia, Taskila mainitsee.

Avoimen dialogin malli eli ns. Keroputaan malli kehitettiin 1980-luvulla Tornion Keroputaan sairaalassa (vas.). Huonokuntoinen Keroputaan sairaala purettiin pari vuotta sitten, ja tilalle rakennettiin Psykiatriatalo Kemiin. Avoimen dialogin mallia toteutetaan Länsi-Pohjassa edelleen. Lapin hyvinvointialueen johtajaylilääkäri Jyri J. Taskilan mukaan dialogisen työskentelyn hyviä puolia otetaan käyttöön muuallakin kuin Kemi-Torniossa.

Edistää ihmisoikeuksia

Miksi avoimen dialogin mallia pidetään maailmalla niin oivallisena, että se kolme vuotta sitten otettiin mukaan maailman terveysjärjestö WHO:n ohjeistuksiin?

Taskilan mukaan maailmalla on ollut mielenterveysongelmien hoidossa paljon käytäntöjä, joissa potilasta ei kuunnella.

– Suomessa erot eivät ole niin suuria, Taskila toteaa.

Torniossa 40 vuotta sitten kehitetty avoimen dialogin malli on ollut Länsi-Pohjassa laajamittaisesti käytössä etenkin lasten- ja nuorten psykiatriassa.

Psykologi ja tutkijatohtori Tomi Bergström on tehnyt tohtorinväitöksensä avoimen dialogin vaikutuksesta psykoosipotilaisiin. Kyse oli rekisteritutkimuksesta, ja Bergstöm haastatteli psykoosista selvinneitä potilaita, joita oli hoidettu avoimen dialogin periaatteiden mukaisesti.

Tutkimuksen mukaan avoimen dialogin hoitomallin mukaista hoitoa saaneet olivat kymmenen vuoden seurannan jälkeen todennäköisemmin työkykyisiä kuin muunlaista mielenterveyshoitoa saaneet nuoret. Myös hoidosta ja työkyvyttömyystuista aiheutuneet kokonaiskustannukset olivat vertailuryhmää pienemmät.

Bergström kertoo, että positiivisista tuloksista huolimatta avoimen dialogin hoitomallia ei ole sisällytetty suomalaisiin hoitosuosituksiin.