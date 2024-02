Porissa ei ole enää ammattimiehiä – kaupunki ottaa käyttöön sukupuolineutraalit nimikkeet

Porin kaupunki on vaihtanut noin kuusikymmentä ammattinimikettä sellaisiksi, että nimikkeessä ei enää viitata miessukupuoleen.

Porin kaupunki on siirtynyt sukupuolineutraaleihin ammattinimikkeisiin.

Esimerkiksi eräs aiempi ammattimies on jatkossa autonkuljettaja ja toinen ammattimies on kiinteistövahtimestari. Etumiehen titteli on muutettu uimahallivastaavaksi ja maaseutuasiamiehen nimike maaseutuasiantuntijaksi.

Kaupungin henkilöstöjohtaja Timo Jauhiainen on tehnyt päätöksen nimikkeiden muuttamisesta helmikuusta alkaen.

Muutettuja nimikkeitä on kuutisenkymmentä. Porin palveluksessa on noin 3 000 ihmistä, eli muutos koskee paria prosenttia henkilökunnasta.

Kaupungille jää Jauhiaisen mukaan vielä muutama mies-päätteinen tehtävänimike, joiden uuden työnkuvan määrittely on kesken.

Mieheen viittaavat nimikkeet katoavat

Ammattinimikkeiden muuttaminen sukupuolta määrittämättömäksi on ollut tavoitteena eri puolilla Suomea jo vuosien ajan. Suomen kielen lautakunta on antanut suosituksen sukupuolineutraaleista nimikkeistä jo vuonna 2007.

Esimerkiksi Metsähallitus otti sukupuolineutraalit ammattinimikkeet käyttöön runsas vuosi sitten.

Käytännössä kyse on usein ollut siitä, että mies-sanan sisältävät termit muutetaan sellaisiksi, jotka eivät viittaa kumpaankaan sukupuoleen. Myöskään Porin kaupungin tapauksessa yksikään muuttuneista ammattinimikkeistä ei viitannut naissukupuoleen.