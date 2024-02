Maija joutui sarjavuokraajan uhriksi – nyt asunto on Airbnb:ssä ja Maija keskellä häätöprosessia: ”Epäuskoinen olo”

Rovaniemellä on kerrostaloja, jotka ovat lähes kokonaan lyhytvuokrauksessa. Eeva Kuivas kertoo videolla, millainen ilmiö vuokra-asunnoissa harjoitettava lyhytmajoitustoiminta on.

Mies vaikutti aivan tavalliselta. Hän kertoi haluavansa muuttaa Etelä-Suomesta Rovaniemelle, missä oli jo ennestään ystäviä.

Ensi kertaa asuntoonsa vuokralaista etsivä Maija tarkisti miehen taustoja somesta. Kaikki sopi tarinaan.

Vain pari kuukautta myöhemmin Maija sai entiseltä naapuriltaan viestin.

– Onko tämä sinun asuntosi? naapuri kysyi.

Ohessa oli kuva lyhytaikaista majoitusta tarjoavalta Airbnb-sivustolta. Maija tunnisti asunnon omakseen.

Käytämme tässä jutussa keksittyä nimeä päähenkilön yksityisyyden suojaamiseksi oikeusprosessin aikana.

”Uskoisin, että hän saa hyvät rahat”

Ensimmäinen tunne oli hämmennys.

– Vuokrasopimuksessa on erillinen kohta, jossa kielletään asunnon vuokraaminen eteenpäin ja (kerrotaan), että se on välitön purkuperuste, Maija kertoo nyt muutama viikko tapahtuneen jälkeen.

Hän yritti tavoittaa vuokralaista, mutta tämä ei vastannut puheluihin tai viesteihin. Vuokrausprosessin aikana mies oli ollut säntillinen ja hänet sai aina helposti kiinni.

Maija päätti lähettää irtisanomisilmoituksen vuokralaisen sähköpostiin ja pyysi vuokralaista tyhjentämään asunnon viikossa. Ei vieläkään vastausta.

Poliisiasemalla Maijalle kerrottiin, ettei virkavalta puuttuisi asiaan niin pitkään, kun vuokrat maksettaisiin normaalisti. Poliisi yritti kuitenkin tavoittaa vuokralaista siinä onnistumatta.

Myöhemmin samana päivänä Maija sai vuokralaiselta vastauksen.

Vuokralainen muistutti, että irtisanomisaika on kolme kuukautta, mutta ei kommentoinut lyhytvuokrausasiaan mitään. Illalla tuli vielä toinen sähköposti, jossa vuokralainen kehotti Maijaa hakemaan häätöä käräjäoikeudesta.

– Uskoisin, että hän saa hyvät rahat, kun vuokraa asuntoa Airbnb:ssä. Sesonki on vielä meneillään, niin hänhän saa vaan enemmän aikaa jatkaa toimintaa, Maija selittää.

Vuokraajalla viisi asuntoa Airbnb:ssä

Maija oli yhteydessä vakuutusyhtiöön. Onneksi hän otti syksyllä vuokranantajan vakuutuksen, joka kattaa myös oikeusapua. Asianajaja laittoi häätöprosessin vireille.

– Epäuskoinen olo. Luotin siihen, että jos ehtoja rikotaan, niin vuokrasopimuksen pystyy purkamaan välittömästi, Maija kertoo.

Miehen Airbnb-profiilista Maijalle selvisi, että tällä on yhteensä viisi lyhytmajoituskäytössä olevaa asuntoa. Niistä neljä on Rovaniemellä ja yksi Etelä-Suomessa, missä mies itsekin asuu.

Yle on nähnyt miehen Airbnb-profiilin ja tarkistanut asuntojen määrän. Sivuston mukaan mies on toiminut majoittajana jo kymmenen vuotta ja hänellä on lähes 2 600 arvostelua, mikä kertoo osaltaan toiminnan laajuudesta.

Maija otti yhteyttä Airbnb:hin kertoakseen väärinkäytöksestä. Ensimmäinen vastaus oli ystävällinen. Siinä Maijalle kerrottiin, että tilanne otetaan vakavasti. Sitten ääni kellossa muuttui.

– Sen jälkeen on tullut vain sähköpostivastauksia, että olemme vain alusta, emmekä vastaa näistä, Maija kertoo.

Jos Maija haluaisi päästä Airbnb:n viralliseen valitusprosessiin, tulisi hänen toimittaa sivustolle dokumentteja, jotka se sitten jakaisi vuokraajan kanssa.

– Koska vuokralainen vaikuttaa olevan huijausasioissa hyvin ammattimainen, en ole laittanut muuta kuin vuokrasopimuksen, mutta se ei ilmeisesti Airbnb:lle riittänyt, Maija kertoo.

Yksi asia mietitytti Maijaa

Airbnb-majoittaminen kävi Maijan mielessä, kun hän tiesi muuttavansa pois omistamastaan asunnosta.

– Tiedän, että Airbnb:llä voisi tehdä hyvät rahat ja se voisi olla tosi tuottoisaa.

Maija oli kuitenkin asunut talossa pitkään ja naapuritkin olivat tuttuja. Hän halusi, että talo pysyisi rauhallisena jatkossakin ja päätti siksi etsiä asuntoon pitkäaikaisen vuokralaisen.

Hän myös tiesi, että monet asunnot Rovaniemellä ovat lyhytmajoituskäytössä, mikä on vaikuttanut sekä vuokra-asuntojen saatavuuteen että hintoihin.

Maija olikin tyytyväinen, kun sopiva vuokralainen löytyi. Hän tapasi miehen yhteensä kaksi kertaa. Ensin näytöllä, toisen kerran sopimuksen allekirjoittamisen sekä avainten luovutuksen yhteydessä. Tuossa kohtaamisessa yksi asia jäi Maijan mieleen.

Maija kysyi, onko kalusteiden siirtäminen etelästä kova työ, mihin mies vastasi, että tavarat ovat jo hänen kaverinsa luona Rovaniemellä.

– Mietin, että aika rohkea veto pakata etelästä koko omaisuus mukaan, kun ei ole vielä asuntoakaan vuokrannut. Sitten ajattelin, että monella tavallahan ihmiset hoitaa asioitaan.

Maija haluaa antaa yhden neuvon muille vuokranantajille: tutustukaa naapureihin. Ilman naapuriaan hän olisi edelleen epätietoinen asunnossa harjoitettavasta lyhytmajoitusbisneksestä.

Naapuri oli alkanut ihmettelemään, kun Maijan vuokralaista ei ikinä näkynyt, mutta parkkiruudussa oli aina eri auto. Epäilysten herättyä naapuri oli etsinyt asunnon Airbnb:stä.

– On ollut kyllä vähän setvimistä tässä asiassa, Maija huokaisee.