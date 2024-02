Railo repesi nuorten naisten ja miesten arvomaailmojen välille – tutkija näkee taustalla huolestuttavan kehityksen

Nuoret naiset ovat arvoiltaan yhä liberaalimpia ja samanikäiset nuoret miehet yhä konservatiivisempia. Ilmiöstä on merkkejä ympäri maailman. Arvot jakautuvat poikkeuksellisen jyrkästi vuosituhannen alussa syntyneen Z-sukupolven naisten ja miesten välillä, kertovat useat tutkimukset maailmalta.

Meneillään on ”suuri sukupuolinen erkaantuminen”. Niin ilmiötä nimittää aiheen johtaviin tutkijoihin kuuluva yliopistonlehtori Alice Evans King’s College Londonista.

Nuorten naisten ja miesten poliittiset arvomaailmat ovat Evansin mukaan erkaantumassa etenkin taloudellisesti kehittyneissä ja avoimissa yhteiskunnissa, kuten useimmissa länsimaissa. Asenteet jakautuvat eniten liittyen arvo- ja identiteettikysymyksiin, kuten seksuaalisuuteen ja sukupuoleen, maahanmuuttoon ja rasismiin sekä ilmastonmuutokseen.

Yhtä selitystä kasvavalle kahtiajaolle ei ole. Taustalla näkyy tutkijoiden mukaan mahdollisuuksien epätasa-arvoa ja siitä kumpuavaa kilpailuasennetta. Jännitteitä kärjistää sosiaalinen media.

Suomalainen tutkija osoittaa nuorten elämänvaiheeseen, mutta myös ajan suuriin virtauksiin.

– Nuoret aikuiset ovat todella polarisoituneita. Se liittyy osittain elämänvaiheeseen, mutta myös yhteiskunnan muutokseen, kasvaneeseen epävarmuuteen ja varsinkin epätasa-arvoon, sanoo identiteettitutkija Rasmus Mannerström.

Z-sukupolvi on jo niin jakautunut, että sitä voi pitää kahtena eri sukupolvena, kirjoittaa arvostettu brittimedia The Financial Times.

FT on analysoinut kansallisia kysely- ja vaalitutkimuksia eri maista. Lehden koostamat grafiikat näyttävät sukupolvien sisäisen arvojakautuneisuuden. Kuilu on monessa maassa lähtenyt viime vuosina voimakkaaseen kasvuun edellisiin sukupolviin verrattuna.

– Miesten ja naisten välillä on monessa maassa tapahtunut polarisaatiota viimeisen 10–15 vuoden aikana, vahvistaa Mannerström, joka toimii yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa.

Suomi on osa samaa ilmiötä, havaitsi Mannerströmin tutkimusryhmä. Nuorten suomalaisten naisten asenteissa korostuvat vasemmistoliberaalit ja miesten asenteissa oikeistokonservatiiviset arvot.

Mannerströmin ryhmän tutkimus käsitteli 2010-luvun puolivälin suomalaisnuorten eli millenniaalien poliittisia arvoja ja ideologioita. Tuloksissa näkyi voimakas kahtiajako, joka on todennäköisesti Suomessakin 2020-luvulla vain vahvistunut.

Mannerström ei kuitenkaan allekirjoita käsitystä, että sukupuoli olisi tärkein Z-sukupolven kahtiajakoa määrittävä tekijä.

Avaa kuvien katselu Yliopistonlehtori Rasmus Mannerström on tutkinut suomalaisnuorten poliittisia arvoja ja asenteita. Kuva: Laura Kiuru

Juurisyynä kasvava epätasa-arvo

Taustalla on muun muassa koulutuksen ja työmarkkina-aseman kasvava epätasa-arvo.

– Taloudellinen epätasa-arvo on lisääntynyt räjähdysmäisesti globaalissa mittakaavassa, ja varallisuuserojen kasvu varsinkin länsimaissa on ollut valtavaa viimeisen parinkymmenen vuoden aikana.

Nuorten välisten asenteiden jakautumisen keskiössä ovat kuitenkin talouspolitiikkaa vahvemmin identiteettikysymykset.

Myös vuoden 2021 Nuorisobarometrissa ilmeni, että nuoret suomalaiset naiset ovat arvoliberaalimpia ja nuoret miehet arvokonservatiivisempia. Nuorisobarometrissa sama jako näkyi vahvasti myös koulutuksessa: eniten liberaaleja oli yliopiston suorittaneissa nuorissa, kun taas eniten konservatiiveja oli peruskoululaisissa sekä ammatillisen koulutuksen käyneissä.

Suomessa naiset ovat korkeakoulutetumpia kuin miehet. Maailmanlaajuisestikin naisten määrä korkeakouluissa on lisääntynyt suuresti viime vuosina, Mannerström muistuttaa.

Samaan aikaan epävarmuus ja kilpailu sekä nuorille asetetut vaatimukset tavoitteista ja elämäntyylistä ovat vain lisääntyneet.

– Valkoisen miehen, varsinkin kouluttamattoman, asema on ensimmäistä kertaa historiassa uhattuna, Mannerström sanoo.

Avaa kuvien katselu Virginialainen Nate, 19, osoitti mieltään aborttioikeutta vastaan Yhdysvaltain korkeimman oikeuden edessä toukokuussa 2022. Kuukautta myöhemmin tuomarit kumosivat perustuslaillisen oikeuden aborttiin. Kuva: Allison Bailey / AOP

Some kärjistää asenteiden kovenemista

Uhatuksi koettu asema johtaa hänen mukaansa siilipuolustukseen: turvaa haetaan omasta ryhmästä. Epävarmuutta, yksinäisyyttä ja osattomuutta kokevien nuorten miesten puolestapuhujiksi on noussut Andrew Taten kaltaisia naisvihaa levittäviä somejulkkiksia.

– He luovat nostalgista kaipausta hyvin konservatiiviseen yhteiskuntaan, jossa kaikilla on paikkansa. Mies on perheen pää ja naisen paikka on kotona hoitamassa lapsia. Tämä näyttää vetoavan tällä hetkellä hyvin moneen nuoreen mieheen, Mannerström sanoo.

Viestin vetovoimaa on selitetty muun muassa vastareaktiona #metoo-liikkeelle, joka vahvisti feministisiä arvoja yhteiskunnassa kertaheitolla. Samaan aikaan julkisuudessa on puhuttu Mannerströmin mukaan yhä enemmän ja osin harhaanjohtavasti ”maskuliinisuuden kriisistä”, mikä on osaltaan vahvistanut somejulkkisten viestin vaikuttavuutta.

Avaa kuvien katselu Somejulkkis Andrew Tate puhui medialle oikeustalon ulkopuolella Bukarestissa elokuussa 2023. Tatea syytetään Romaniassa muun muassa ihmiskaupasta. Kuva: Robert Ghement / EPA

Sosiaalisen median vaikuttajat tarjoavat tutkijan mukaan nuorille miehille yksinkertaisia ja mustavalkoisia selityksiä esimerkiksi sille, miksi moni heistä pärjää koulussa ja työelämässä naisia huonommin.

– Ei ymmärretä, ei pystytä tai ei haluta puuttua oikeisiin syihin, jotka synnyttävät taloudellista epävarmuutta. Sen sijaan sosiaalisen median ”manosfääri” rakentaa vastakkainasettelua sukupuolten välille, Mannerström sanoo.

Polarisaatio ruokkii ja vahvistaa itseään. Brittitutkija Alice Evans kirjoittaa, että moni nuori nainen on somekuplassa, joka tekee näkyväksi ensisijaisesti yhteiskunnan eriarvoisuuksia.

– Voin hyvin kuvitella, että monella naisella, joka lukee mediasta miesten koventuneista ja hyvin konservatiivisista arvoista, herää vastareaktio, ja ajattelu kääntyy liberaalimmaksi, Mannerström sanoo.

Avaa kuvien katselu Aborttioikeuden puolustajat osoittivat mieltään Varsovassa tammikuun alussa. Puolan edellinen oikeistokonservatiivinen hallitus rajoitti tiukasti naisten oikeutta aborttiin. Kuva: Piotr Lapinski / AOP

Tutkijat: Eriarvoisuuteen on puututtava

Kahtiajako näkyy myös nuorten äänestyskäyttäytymisessä, ilmeni Mannerströmin ryhmän tutkimuksessa. Nuoret suomalaismiehet kannattavat eniten arvokonservatiivisia perussuomalaisia ja nuoret naiset arvoliberaaleja vihreitä.

Jakautuminen on vielä jyrkempää muissa maissa kuten Saksassa. Siellä nuoret miehet kannattavat yhä enemmän äärioikeistolaista AfD-puoluetta.

Mannerströmin mukaan juurisyyt katkeruudelle ja siitä kumpuavat polarisaatiolle löytyvät muualta kuin sukupuolesta itsestään, vaikka sukupuoli on nyt noussut tikunnokkaan. Mahdollisuuksien eriarvoinen kehitys pitäisi hänen mukaansa kääntää vastakkaiseen suuntaan.

Evans puolestaan ehdottaa myös sosiaalisen median algoritmien sääntelyä: ihmisten jakaminen jyrkkiä vastakkainasetteluja korostaviin somekupliin. Ymmärrystä voisi hänen mukaansa lisätä myös eri sukupuolten välisillä ystävyyssuhteilla.

– Puhetta vastakkainasettelusta pitäisi kyseenalaistaa, koska todellisuudessa kyseessä ei ole miesten ja naisten välinen vastakkainasettelu, Mannerström sanoo.