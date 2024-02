Kun tv- tai leffarooliin tarvitaan roisto, Markus Tillin puhelin alkaa soida: ”Johtuu ulkonäöstäni”

Markus Tilli kertoo miksi hän saa niin usein roiston rooleja. Sisältövaroitus: Video ja jutun kuvat sisältävät otteita elokuvasta, jonka ikäraja on 18 vuotta.

Markus Tilli on tehnyt useita rooleja tv-sarjoissa ja elokuvissa. Useimmiten hän on ollut pahiksen roolissa.

Markus Tillin ensimmäinen näyttelijäkokemus on reilun kymmenen vuoden takaa. Silloin miehen kotikaupungissa Kotkassa kuvattiin Dome Karukosken ohjaamaa elokuvaa Leijonasydän, josta Tilli oli saanut roolin yhtenä uusnatsiryhmän jäsenenä.

– Se oli jännittävä kokemus. Ennen koekuvauksia en pystynyt nukkumaan koko yönä, muistelee Tilli.

Leijonasydämestä alkoi Tillin ura freelance-näyttelijänä ja myös pahiksena.

"Vapaa-aikana kalastan ja eräjormailen kummitytön kanssa. Teemme myös yhdessä palapelejä. Olen kova leipomaan, varsinkin täytekakkuja", kertoo Markus Tilli.

Hän on näytellyt muun muassa Sykkeessä, Kakaroissa, Moderneissa miehissä, Keisari Aarniossa sekä Aallonmurtajassa. Hän laskeskelee, että hän on ollut roiston osassa kaikissa paitsi Kakaroissa ja Moderneissa miehissä.

– Tosin Moderneissa miehissä olin strippiklubin omistaja, joten sekin varmaan voidaan laskea pahikseksi, nauraa Tilli.

”Roiston roolissa pääsen toiseen maailmaan”

Markus Tilli tietää, miksi hänet halutaan roiston rooliin.

– Näytän ihan moottoripyöräkerholaiselta. Minulla on pitkä tukka ja parta, ja lisäksi olen iso ja ruma, luettelee Tilli.

(Pri)sons-elokuvassa rikolllisten pitää liittoutua selvitäkseen palkkatappajien hyökkäyksestä.

Luonteeltaan Markus Tilli kertoo olevansa hyvin leppoinen mies. Kun hän alkaa rakentaa ilkeän roiston roolia, niin se on hänestä jopa hauskaa.

– Saa esittää aivan erilaista ihmistä kuin mitä olen. Pääsen roolin myötä ihan toisenlaiseen maailmaan. Kai se on jotain patoutumien purkamista, tuumii Tilli.

Tuorein rooli on jälleen roisto

Markus Tillin tuorein rooli on (Pri)sons-elokuvassa, joka sai ensi-iltansa perjantaina. Elokuvan on mainostettu olevan ehkä Suomen kaikkien aikojen väkivaltaisin elokuva. Sen ikäraja on 18 vuotta.

Esa Jussilan ohjaamassa elokuvassa rikollisryhmä pyörittää eräässä rakennuksessa alamaailman bisnestä ja sinne hyökkää verenhimoisten palkkamurhaajien ryhmä. Elokuvan pääosissa ovat muun muassa Jere Saarela, Katriina Rajaniemi, Jarmo Pukkila, Gareth Lawrence, Ilkka Koivula ja Karoliina Blackburn.

(Pri)sons elokuva sai ensi-iltansa perjantaina.

Tilli esittää elokuvassa väkivaltaista rikollista, joka on mukana toiminnassa ja osallistuu muun muassa tappelukohtauksiin.

Niissä hän pystyy hyödyntämään jonkin verran ammattilaispainijan koulutustaan.

– Jotain heittoja teen, mutta tässä on enemmän hakkaamista ja potkimista, selvittää Tilli.

(Pri)sons-elokuva on niin raaka, että sen ikärajaluokitus on K-18.

Hän valmistui ammattilaispainijaksi 2000-luvun alussa, mutta paha loukkaantuminen esti alalle ryhtymisen.

– Se homma tyssäsi heti siihen. En ehtinyt päästä tositoimiin ollenkaan, huokaa Tilli.

Unelmarooli olisi kiltti hahmo

Markus Tilli ei yleensä katso televisiosta omia roolisuorituksia. Sen vähän mitä hän katsoo, hän tarkkailee, miten olisi voinut tehdä roolin paremmin.

– Ja kun yleensäkin katson tv-sarjoja ja elokuvia, keskityn seuraamaan, mitä virheitä niissä on tehty. Kieltämättä siinä ei paljon juonta ehdi seurata, naurahtaa Tilli.

Markus Tilliä ei haittaa, vaikka hän on roolien myötä leimaantunut roistoksi.

– Jos jossain tuotannossa tarvitaan pahista, niin sieltä osataan soittaa minulle. Se on hyvä asia. Toki olisi joskus mukava tehdä jotain muitakin rooleja, kertoo Tilli.

Tillin unelmarooli olisi jossain lapsille suunnatussa fantasiaelokuvassa.

– Sellainen elokuva, jota katsoessa lapset saisivat nauraa paljon. Ja minä olisin joku kiltti hahmo, sanoo Tilli.

