Syyt rajan suljettuna pitämiselle ovat liian hämärät, sanoo emeritusprofessori: ”Tätä pitäisi nyt avata täsmällisemmin”

Voimassa oleva päätös itärajan rajanylityspaikkojen sulkemisesta päättyy tulevana sunnuntaina eli 11. helmikuuta. Valtioneuvoston odotetaan tänään kertovan, jatkuuko itärajan sulku edelleen vai tuleeko siihen jotain lievennyksiä.

Yle kysyi oikeusasiantuntijoilta, miten kauan Suomi voi vielä jatkaa itärajan sulkemista oikeudellisin perustein.

Lapin yliopiston eurooppaoikeuden yliopistonlehtori Markku Kiikerin mielestä oikeudellisten velvoitteiden kannalta edes yhden rajanylityspaikan avaaminen olisi paras ratkaisu. On kuitenkin todennäköistä, että rajasulkua jatketaan, hän sanoo.

Sulun jatkaminen lyhyissä jaksoissa on mahdollista, jos laintulkinnalliset perusteet löytyvät, Kiikeri sanoo. Kansainväliset velvoitteet tulee kuitenkin ottaa päätöksissä huomioon.

Emeritusprofessori haluaa selvempiä perusteluja

Rajavartiolaissa todetaan, että rajan voi sulkea uhan torjumiseksi ”määräajaksi tai toistaiseksi”.

Ajallista kestoa ei ole avattu tai tarkennettu lakia koskevassa hallituksen esityksessä tai sen sisältöä soveltavassa sisäministeriön rajavartio-osaston muistiossa, sanoo akateemikko, kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Martti Koskenniemi.

– Päätöksen sulkemisesta voi tehdä vain siihen saakka kuin se on välttämätöntä uhan torjumiseksi. Määräaikaiset rajoitukset varmaankin jatkuvat, mutta mahdollisuus sulkea raja toistaiseksi, on edelleen olemassa, Koskenniemi sanoo.

Avaa kuvien katselu Polkypyöriään taluttaneet henkilöt saapuivat Venäjältä Suomeen Kuhmon Vartiuksen rajanylityspaikalla 20.11.2023. Kuva: Risto Ukkonen / Yle

Hallitus perusteli rajan sulkemista marraskuussa osittain salassa pidettävillä tiedustelutiedoilla. Julkisesti sulkemista on perusteltu muun muassa sillä, että turvapaikanhakijoita ohjattaisiin rajalle tarkoituksena painostaa Suomea.

Koskenniemi toivoo, että perusteluja avattaisiin nykyistä enemmän. Tähän asti rajalle tulleiden turvapaikanhakijoiden määrä ei hänen mielestään vielä aiheuta turvallisuusuhkaa.

– Ymmärrän, että uhka tulee siitä, että jossakin on tuhansia ja tuhansia turvapaikanhakijoita. Tätä pitäisi nyt avata täsmällisemmin.

Rajapäätökset vaikuttavat monien oikeuksiin

Sulut ovat kestäneet milloin kuukauden, milloin kaksi viikkoa. Lyhyillä jaksoilla on Kiikerin mukaan oikeudelliset syynsä.

– Oikeudellisesti on tarkoitus lieventää rajoitustoimia suhteellisuusperiaatteen mukaisesti, kun oikeutta turvapaikanhakuun rikotaan. Tässä ei ole ehkä kovin hyvin onnistuttu, hän sanoo.

– Lievennykset näyttävät keinotekoisilta. Vieläkin on voimassa tilanne, jossa oheiskärsimykset ovat liian suuria.

”Oheiskärsimyksillä” Kiikeri tarkoittaa rajan sulkemisen aiheuttamaa haittaa pakolaisille, kun heidän oikeuksiaan rikotaan.

Avaa kuvien katselu Itärajan rajanylityspaikoista toiminnassa on vain Lappeenrannan Vainikkala, jossa sijaitsee Suomen ja Venäjän välinen rautatie. Kuva: Maiju Hakalahti / Yle, Tommi Pylkkö / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Rajan sulkemisen vaikutukset ulottuvat myös Suomessa asuviin venäläisiin ja kaksoiskansalaisiin. Pelkästään Imatralla asuu useita satoja venäläisiä tai venäläistaustaisia henkilöitä, sanoo Imatran kaupunginjohtaja Matias Hilden.

– Lisäksi Imatralla on runsaasti venäläisten omistamia kiinteistöjä, joiden osalta ylläpito on vaikeutunut rajan sulkeuduttua. Liikkumista ja viisumien myöntämistä on rajoitettu jo aiemmin, joten rajan sulkemisen vaikutukset eivät ole niin dramaattisia kuin ne olisivat olleet ennen sodan syttymistä, Hilden sanoo.

Videolla Lappeenrannan vs. kaupunginjohtaja Tuomo Sallinen kertoo, mitä vaikutuksia kaupungille on sillä, että Suomi sulkee rajaa kuukaudeksi kerrallaan.

Asiantuntijoilta tukea rajavartiolain muutokselle

Oikeuskansleri totesi tammikuussa, että sisäministeriön tulee ripeästi selvittää lainsäädäntöehdotuksia koskien vaihtoehtoisia menettelyjä rajanylityspaikkojen väliaikaiselle sulkemiselle ja kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämiselle.

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) kertoi Ilta-Sanomille keskiviikkona, että luonnos raja­menettely­laiksi valmistuisi viimeistään ensi viikolla.

Lain selkiyttäminen saa tukea Koskenniemeltä. Lähtökohdan tulisi hänen mukaansa olla Suomeen kohdistuvien uhkien konkreettisessa kuvauksessa.

Näin vältyttäisiin mielikuvalta, että ”mahdollisesti maahanmuuttovastaiset toimijat” hallituksessa käyttäisivät nykytilannetta omien tavoitteidensa ajamiseen.

Lapin yliopiston eurooppaoikeuden yliopistonlehtori Markku Kiikerin mukaan lain muuttaminen voisi olla todennäköistä. Hänen mielestään lain selkiyttäminen voisi helpottaa rajaviranomaisten työskentelyä.

– On mielenkiintoista, että rajaviranomaiset ovat muodostuneet ikään kuin oikean tiedon lähteeksi laintulkinnassa. Heille on siinä mielessä siirretty paljon vastuuta. Tämäkin korostaa sitä, että lakiin tulisi saada selvyyttä.

Avaa kuvien katselu Yliopistonlehtori Markku Kiikerin mielestä itärajalle olisi syytä avata edes yksi rajanylityspaikka. Arkistokuva. Kuva: Pekka Viinikka / Yle

Lakimuutoksista huolimatta esimerkiksi turvapaikkapäätösten yksilöllinen harkinta ja turvapaikanhakijoiden palautuskielto jäisivät voimaan kansainvälisten sitoumusten nojalla, Kiikeri muistuttaa.

Kiikeri toivoisi myös enemmän avoimuutta siihen, miten rajaviranomaisia ohjeistetaan.

– Tässä korostuu median ja demokraattisen kontrollin yleinen tärkeys. Viranomaisille siirretään nyt rajusti toimeenpanovaltaa, asian pitää olla kontrollissa, hän sanoo.

– En missään tapauksessa väitä, että Suomen rajaviranomaiset olisivat toimineet väärin tai voisivat toimia niin. Rajalla on kuitenkin aina mahdollisuus kaikenlaisiin ongelmallisiin tilanteisiin.