Käänne Janakkalassa: opettajat kertovat, että koulussa tarjoiltiin myös hyvää ruokaa

Avoimen kirjeen on allekirjoittanut 32 Turengin koulukeskuksessa työskentelevää henkilöä. Allekirjoittaneet eivät ole saaneet missään vaiheessa syömäkelvotonta ruokaa.

Janakkalassa Turengin koulukeskus Välkyn henkilöstö on tiistaina toimittanut medialle kouluruoka-asiaan liittyvän avoimen kirjeen. Kirjeessä 32 allekirjoittanutta kertovat syöneensä Compass Groupin tuottamia koululounaita viime keväästä saakka.

– Keväällä, ateriapalvelutuottajan vaihtuessa, koululounaiden maku, koostumus ja ulkonäkö hakivat reseptiikan muuttuessa paikkaansa. Compass Group teki kuitenkin jatkuvaa, asiakaslähtöistä kehitystyötä ja tilanne korjaantui selvästi loppukevään ja alkusyksyn aikana. Toteamme tässä yhteydessä, että syömäkelvotonta ruokaa emme ole saaneet missään vaiheessa, kirjoittavat allekirjoittaneet.

Allekirjoittajien mielestä puheet mainehaitasta ja luottamuksen menettämisestä hämmentävät tilanteessa, jossa palveluntuottaja on toiminut kunnassa vasta vajaan vuoden.

– Myöskään julkisuudessa jaetut lounaasta otetut kuvat eivät ole antaneet oikeutta todelliselle ruoan koostumukselle. Kasvattajan näkökulmasta julkinen keskustelu on tarpeettomasti lisännyt lasten ja nuorten epäluuloa koululounaita kohtaan.

Allekirjoittajat ymmärtävät hyvin, että inhimillisiä virheitäkin sattuu. Näin tapahtui makaronilaatikkoerän kanssa 17.1.2024.

– Mainittakoon, että kyseistä epäonnistunutta erää ei tarjoiltu Turengin koulukeskus Välkyssä. Päinvastoin, meillä tarjottu laatikko oli laadukasta. Keittiöhenkilökunnan mukaan Turengissa makaronilaatikkoa meni tuona päivänä 115 kiloa, eikä hävikkiä ollut normaalia enempää. Tämä on ymmärtääksemme hyvin tavanomainen määrä laatikkoruoan menekkiä, kerrotaan avoimessa kirjeessä.

Avoimessa kirjeessä vedotaan päättäjiin

Avoimen kirjeen allekirjoittaneiden mukaan kouluruoka on Janakkalassa laitosruoaksi erittäin syömäkelpoista sekä ulkonäöltään, ja koostumukseltaan sopusuhtaista ja miellyttävää.

– Mausteita ja lisukkeita on runsaasti tarjolla ja salaatit on aseteltu kauniisti esille. Kehitystyötä on toki edelleen hyvä jatkaa, erityisesti erikoisruokavalioiden suhteen.

– Lapsilta tuleva spontaani palaute on pääasiassa hyvää ja he hakevat ruokaa lisää. Lounaan meille tarjoilee palvelualtis, ystävällinen ja ammattitaitoinen henkilöstö. Tästä heille suuri kiitos ja meidän puolestamme pahoittelut jatkuvassa epävarmuudessa elämisestä.

Olennaista allekirjoittajien mukaan on myös se, että koulun aikuiset osoittavat arvostusta koululounasta kohtaan, vaikka ateria ei aina aivan oman maun mukaista olisikaan.

– Makuasioista kun ei pidä kiistellä, eikä sillä ruoan ravitsemuksellisuutta tai syömäkelpoisuutta arvottaa.

Avoimen kirjeen on allekirjoittanut Janakkalan suurimman sivistystoimen yksikön, joka tarkoittaa noin 430 oppilasta ja 70 esikoululaista, henkilöstö. He vetoavat Compass Groupin ja kunnan johtohenkilöihin sekä kuntapäättäjiin, että kunnan ja palveluntuottajan välistä sopimusta ei purettaisi vaan voisimme jatkaa ravitsevan koululounaan ja puhtaanapidon tarjoamista yhteistyössä jatkossakin.

– Olemme erittäin huolissamme sopimuksen purkamista seuraavasta uudesta kilpailutuksesta ja sitä kautta lasten ja nuorten altistamisesta jälleen uuden toimijan mukanaan tuomille muutoksille ja laatuvaihteluille.