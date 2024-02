Yläkoulu kyllästyi oppilaiden nujakoimiseen – nyt bussipysäkeillä valvovat kaupungin palkkaamat vartijat

Nurmon yläkoulu Seinäjoella palkkasi vartijan turvaamaan ja rauhoittamaan koulun lähialueita.

Vartija palkattiin, koska koulun läheisillä bussipysäkeillä on ollut väkivaltaisia välikohtauksia.

Yläkoululaisten lisäksi pysäkit palvelevat myös Valkeavuoren alakoulun ja Nurmon lukion oppilaita.

– Siellä on ollut tappeluita, joiden selvittäminen on hankalaa ja aikaa vievää, sanoo Nurmon yläkoulun rehtorin viransijainen Henry Leppäaho.

Kuka valvoo koulumatkaa?

Leppäahon mukaan pysäkit ovat sivussa välituntialueelta. Toinen sijaitsee koulun alueella, toinen ei.

Vartijasta etsitäänkin ratkaisua nimenomaan osin koulualueen ulkopuolella ja koulumatkan aikana leimahtaneisiin tappeluihin, joiden selvittäminen on koulun henkilökunnalle vaikeaa.

Lainsäädäntö esimerkiksi sitoo osin koulun henkilökunnan käsiä koulumatkoilla tapahtuvien asioiden selvittämisessä.

Opetushallituksen juristin ja yksikön päällikön Laura Francken mukaan koululla ja koulun henkilöstöllä ei ole valvontavastuuta koulumatkoilla.

– Jos koulu tai sen henkilöstö saa tietoonsa kiusaamista tai muuta epäasiallista käytöstä, vaikkapa väkivaltaa koulumatkalla, tulee sen lain mukaan selvittää tilannetta ja kertoa siitä huoltajille.

Kurinpitokeinoja, kuten koulusta erottamista tai varoituksia, ei Francken mukaan voi käyttää koulumatkalla tapahtuneissa tilanteissa.

Avaa kuvien katselu Bussipysäkit, joilla järjestyshäiriöitä on ollut, ovat koulun alueen laidalla. Nyt vartija pyrkii turvaamaan oppilaiden odottelut bussipysäkillä. Kuva: Mirva Ekman / Yle

Nurmon yläkoulun apulaisrehtori Mari Kangas kertoo koulun saaneen järjestyshäiriöiden vuoksi huolestuneita yhteydenottoja oppilaiden vanhemmilta.

Tilanne on Kankaan mukaan aiheuttanut pelkoa myös koulun oppilaissa.

Rehtorin sijaisena toimiva Henry Leppäaho sanoo itsekin joskus saattaneensa oppilaan pysäkille.

Nurmon koulun vartijakokeilu alkoi maanantaina ja kestää kolme viikkoa eli oppilaiden hiihtolomaan saakka.

Leppäahon mukaan kokeilun ensimmäisten päivien kokemukset ovat olleet myönteisiä.

– Rauhallisesti on mennyt. Vartijat ovat olleet seuraamassa tilannetta paikan päällä.

Tavoitteena turvallinen kotiinlähtö ja työrauha

Levottomuutta ja järjestyshäiriöitä on ollut myös koulun sisätiloissa. Koulussa on viime aikoina muun muassa räjäytelty hajupommeja sekä ammuttu raketti koulun lasikäytävältä ulos.

Sisätiloissa tapahtuviin järjestysongelmiin koulu on puuttunut lisäämällä omavalvontaa.

Yläkoulu on ottanut käyttöön esimerkiksi päivittäiset ”supervälitunnit”, joilla valvontaan osallistuvat kaikki opettajat ja ohjaajat.

– Lähtökohtainen ajatus on, että jo läsnäolo ja valvovien aikuisten määrä rauhoittaisi tilanteen. Mikäli puuttumista tarvittaisiin, vartiointiliike tekisi sen yleisen lainsäädännön puitteissa, sanoo Seinäjoen kaupungin vt. perusopetusjohtaja Marika Ojala.

Lisää: Vartija on kallis ja vähän käytetty ratkaisu kouluväkivaltaan – vahtimestari tietää, että ”vartija” voi provosoida jo sanana

Koulu yhä turvallinen paikka

Nurmon yläkoulun apulaisrehtori Mari Kankaan mukaan järjestyshäiriöt ovat lisänneet koulun henkilökunnan työtehtävien määrää.

– Lisäähän se opettajien työmäärää ja vaikuttaa näin myös jaksamiseen, Kangas myöntää.

Väkivallan uhkaa koulun henkilökunta ei hänen mukaan ole joutunut kokemaan.

Kankaan mukaan tilanteen kohentamiseksi on viime aikoina tehty paljon. Vartijan palkkaamisen ja supervälituntien lisäksi koulu on ollut entistä enemmän yhteydessä Ankkuri-tiimin poliisiin. Lisäksi lastensuojeluilmoituksia on koulussa kirjoitettu tiuhaan tahtiin. Myös jälki-istunnot on otettu uudelleen käyttöön.

Sekä koulun rehtorin että apulaisrehtorin mukaan Nurmon yläkoulu on kaikesta huolimatta turvallinen paikka niin oppilaille kuin opettajillekin.

– Kyllä tänne uskaltaa tulla, sen voin vakuuttaa, apulaisrehtori Kangas rauhoittelee huoltajia.