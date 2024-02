Kauppojen isot logistiikkakeskukset mukaan laajaan poliittiseen lakkoon

Työntekijäliiton lakossa on mukana noin 10 000 työntekijää.

Kauppojen logistiikkakeskukset liittyvät useiden työntekijäliittojen tavoin poliittiseen lakkoon kuun puolenvälin tienoilla.

Palvelualojen ammattiliitto PAM aloittaa kolmen vuorokauden mittaisen poliittisen lakon kaupan logistiikkakeskuksissa helmikuun puolessavälissä.

Lakko alkaa 14. helmikuuta ja päättyy osassa kohteista 16. helmikuuta ja osassa kohteista 17. helmikuuta aamuyöllä.

Lakko koskee kaupan suurimpia logistiikkakeskuksia.

Lakossa ovat mukana muun muassa Kesko, jolla on muun muassa uusi koko maata palveleva keskus Hyvinkäällä. Lisäksi mukana on Lidlin jakelukeskukset sekä S-ryhmän logistiikkapalveluja tuottava Inex Partners. Inexillä on Keskon kaltainen iso keskus Sipoossa.

Lakko koskee noin 10 000 työntekijää.

Samaan aikaan on lakossa useiden ammattiliittojen työntekijöitä, suuri Teollisuusliitto etunenässä. Seuraavaa lakkoa on kutsuttu ”suurlakoksi.”