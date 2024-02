Valtava määrä kuolleita kaloja löytyi suositulta ulkoilualueelta Maskusta – viranomaisen mukaan syytä huoleen ei ole

Ely-keskus ei aio tutkia kalojen joukkokuolemia tarkemmin, sillä ilmeinen kuolinsyy on happikato.

Varsinais-Suomen Ely-keskus sai ensi-ilmoituksen Maskun kalakuolemista tammikuun loppupuolella.

Erikoisasiantuntija Harri Helminen sanoo, että joukoittain kuolleita särkikaloja sekä ahvenia ja haukia on nähty Rivieran alueella frisbeegolfradan viereissä lammessa. Maskun Riviera on hiekkakuoppa-alue, jossa on muun muassa uimaranta ja suosittuja ulkoilureittejä.

– Kalakuolemien syynä on happikato, joka on tyypillistä pienissä lammissa, kun jääkansi on tullut aikaisin.

Suurin osa kuolleista kaloista on pieniä särkikaloja, mutta myös kuolleita haukia on noussut pintaan.

Happikato on yleistä pienillä lammilla kovina pakkastalvina.

Ensimmäiset havainnot kalakuolemista tehtiin 26. tammikuuta.

Kuolleet kalat on kerätään pois lähiaikoina.

Erikoisasiantuntija Helmisen mukaan kalakuolemien syy on niin ilmeinen, että asiasta ei käynnistetä tutkintaa. Kansalaisten ei ole myöskään syytä olla asiasta huolissaan.

– Happiongelmalle ei ole oikeastaan mitään tehtävissä, joten emme nähneet tarpeelliseksi tutkia asiaa sen tarkemmin.

Erikoisasiantuntija Harri Helmisen mukaan ei voi tietää, ovatko kaikki lammen kalat kuolleet. On mahdollista, että lammissa on edelleen myös eläviä kaloja.

Ely-keskus on informoinut asiasta Maskun kuntaa, joka ei myöskään aio tutkia asiaan tarkemmin.

Maskun kunta aikoo lähipäivinä kuitenkin kerätä avantoon nousseet kuolleet kalat pois haisemasta ja ympäristöä pilaamasta.

Kalakuolemat Maskun hiekkakuopilla eivät ole harvinainen ilmiö. Edellisen kerran asiasta uutisoitiin vuonna 2018.