Tehdas lopetti ja yli 200 ihmistä menetti työnsä – Riina Mäki-Rajala löysi pian edestään tärkeän paperin: ”Kävi tuuri”

Riina Mäki-Rajala tekee uudessa työssään muun muassa erilaisia sähkölaitteiden asennuksia. Hänen työmaansa on sijainnut viimeiset kuukaudet Kotkamillsin tehtaalla.

Kotkan Sunilassa sijaitsevan Stora Enson entisen sellutehtaan työntekijöistä hieman yli kolmannes on löytänyt uuden työpaikan.

Kotkasta pois muuttaminen ei olisi tullut Riina Mäki-Rajalalle kuuloonkaan.

– Muutto olisi ollut maailmanloppu.

Kotkassa Mäki-Rajalalla on kumppaninsa kanssa alle vuosi sitten ostettu oma koti.

Mäki-Rajala ehti työskennellä Kotkan Sunilassa sijaitsevassa Stora Enson sellutehtaassa kuusi vuotta, kunnes viime syksynä Stora Enso ilmoitti, että se sulkee tehtaan.

Mäki-Rajala kuvailee uutista järkytykseksi. Päällimmäisenä mielessä oli paniikki tutun työporukan hajoamisesta ja työkavereiden tilanteesta.

– Tehdas tuli minulle tutuksi. Osa on työskennellyt siellä yli 20 vuotta. Kotkassa työtilanne on huono. Mietin, miten heillekin käy, 27-vuotias Mäki-Rajala sanoo.

Varautuminen kannatti

Viime kesänä Mäki-Rajala oli muiden tehtaan työntekijöiden tavoin lomautettuna. Hän alkoi miettiä itselleen varasuunnitelmaa.

Riina Mäki-Rajala löysi uuden työpaikan sähköalalta nopeasti omien verkostojensa kautta:

Riina Mäki-Rajala on tyytyväinen nykyiseen työhönsä. Video: Kalle Purhonen / Yle

Kyseessä oli teollisuuden sähkö- ja automaatiotöihin erikoistunut kotkalainen QM Installation oy. Mäki-Rajala teki firmalle muutaman keikan lomautuksen aikana.

– Kyllä he sitten soittelivat perään, että tuletko meille ja että onko Sunilasta kuulunut mitään. Sanoin, että odotellaan vielä.

Kun tieto tehtaan loppumisesta tuli, hyvin nopeasti Mäki-Rajala löysi edestään vakinaista työpaikkaa tarjoavan sopimuspaperin.

– Kävi tuuri.

Avaa kuvien katselu Sunilan tehtaalla sellun tuotanto on loppunut. Stora Enso auttaa sellutehtaan työntekijöitä työnhaussa. Tehtaan konttorille on tuotu muun muassa TE-palvelut. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Reilu kolmasosa työllistynyt

Stora Enso ilmoitti syyskuussa, että se sulkee Sunilan tehtaan. Päätöksen myötä tehtaasta loppui kaikkiaan 240 työpaikkaa.

Uusi työ on löytynyt kaikkiaan reilulle 90 entiselle sellutehtaan työntekijälle. Heistä noin 40 on sijoitettu Stora Enson muihin yksiköihin. Iso osa yhtiön ulkopuolelta uuden työn löytäneistä on työllistynyt prosessiteollisuuden alalle.

Viime syksynä Stora Enso myi osan Sunilan tehtaan toiminnoistaan teknologiapalveluyhtiö Etteplanille. Kaupan yhteydessä kymmenen tehtaan työntekijää siirtyi uudelle työnantajalle.

– Hyvä, että näinkin moni on jo tässä vaiheessa saanut töitä. Tietenkin toivomme, että mahdollisimman moni työllistyy, sanoo Stora Enson viestintäjohtaja Ingrid Peura.

Mäki-Rajala kertoo pitävänsä yhä yhteyttä vanhoihin työkavereihin.

– Suuri osa on löytänyt uusia töitä. Vain pari tuttua on joutunut muuttamaan pois Kotkasta. Enää en ole heistä huolissani, Mäki-Rajala toteaa.

Tällä hetkellä entisen sellutehtaan ylläpito työllistää vielä noin 90 työntekijää. Tehtaassa on valvottavia laitteita ja kemikaaleja, joiden turvallinen poistaminen vie aikaa vielä useita kuukausia.

Avaa kuvien katselu Riina Mäki-Rajalaa naurattaa, kun hän muistelee työvuosia Sunilan tehtaan kunnossapitotehtävissä. Uudessa työssä hän pääsee käyttämään sellutehtaalla oppimiaan taitoja. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Ajatusmaailmassa muutos

Työpaikan vaihtaminen pakon edessä on iso elämänmuutos. Mäki-Rajala toteaa kuitenkin tyytyväisenä, että hänen ei ole tarvinnut onnekseen luopua mistään.

Hän saa uudesta työstään kutakuinkin saman verran palkkaa kuin tehtaan kunnossapidossa työskennellessään. Hänelle tärkeintä on, että saa yhä asua omassa kodissaan.

– Opin tästä ainakin sen, että mitään työtä ei voi pitää ikuisena, Mäki-Rajala toteaa.