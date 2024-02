Poliisi löysi kerrostalosta räjähteitä kotietsinnässä Jyväskylässä

Sisä-Suomen poliisilla oli tänään aamupäivällä kotietsintätehtävä Jyväskylän Keltinmäessä.

Poliisi kertoo tiedotteessan, että etsinnän yhteydessä kerrostalossa sijaitsevasta yksityisasunnosta löytyi laatikko, jonka epäiltiin sisältävän louhintatyömaalla käytettävää räjähdettä.

Poliisi tunnisti räjähdemateriaalin ja varmisti sen vaarattomaksi. Tämän jälkeen se poistettiin asunnosta. Asiasta on kirjattu kuitenkin rikosilmoitus räjähderikoksesta, sillä poliisin mukaan on syytä epäillä että räjähteitä on pidetty hallussa ja säilytetty turvallisuutta koskevan lain vastaisesti.

Poliisiin mukaan evakuointiin tai alueen laajempaan eristämiseen ei ollut tarvetta.

Paikalla oli useita poliisin yksiköitä ja tehtävän suorittamisessa hyödynnettiin räjähteisiin erikoiskoulutettujen poliisien asiantuntemusta. Paikalla oli myös ensihoidon yksikkö.

Poliisi tiedottaa tapahtuneesta lisää aikaisintaan huomenna aamupäivällä.