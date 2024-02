Vaalivirkailijan toimintaa setvitään Heinolassa – valituksen mukaan käyttäytyi uhkaavasti

Heinolassa selvitetään vaalivirkailijan äänekästä ja uhkaavaksi koettua käytöstä presidentinvaalien äänestyspaikalla.

Kaupungin keskusvaalilautakunnalle on jätetty valitus tapahtumista Kirkkiksen koulun äänestyspaikalla sunnuntaina 28. tammikuuta.

Valituksen mukaan vaalivirkailija oli muun muassa huutanut ja räyhännyt vaalikahvilan ylläpitäjälle ja kieltänyt häntä menemästä tavaroiden kanssa sisälle. Valituksessa virkailijan toimintaa kuvataan erittäin uhkaavaksi.

...koulun pihaan tullessani tuntematon mies tuli vastaan ulko-ovella. Hän huusi ja räyhäsi minulle. Mitä oikein olet tekemässä, asiatonta toimintaa, et voi tehdä näin, häiritset vaalitoimintaa, olet idiootti... Valituksen tekijä (poiminta valituksesta)

Kahvilan ylläpitäjinä toimi koulun kuudennen luokan oppilaiden huoltajia.

Kaupunginhallitus ylimääräiseen kokoukseen

Asia on siirtynyt Heinolan kaupunginhallitukselle, joka setvii tapahtunutta perjantaina 9. helmikuuta ylimääräisessä kokouksessaan.

Kaupunginhallituksen päätösesityksessä todetaan muun muassa, että vaalikahvilan pitäjät olivat kokeneet tilanteen nöyryyttävänä ja pelänneet turvallisuutensa puolesta.

Vaalivirkailijaan on oltu yhteydessä ja hänelle on kerrottu, että asia otetaan esille. Virkailijalta on myös pyydetty kirjallista selvitystä perjantain kokoukseen mennessä.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kirsi Lehtimäki pitää asiaa äärimmäisen kiusallisena ja vaikeana kaikille osapuolille.

– Emme ole koskaan aikaisemmin joutuneet käsittelemään tällaista. Siviilityössäni työsuojeluvaltuutettuna olen kyllä törmännyt erilaisiin epäasiallisen käyttäytymisen ilmiöihin, mutta poliitikkona en ole vastaavaan törmännyt, sanoo Lehtimäki.

Mahdollisia seuraamuksia hän ei lähde arvuuttelemaan, mutta vaalien toisen kierroksen varsinainen äänestyspäivä on yksi syy pikaiseen käsittelyyn.

– Sunnuntain tilanne pitää arvioida, mutta niin iso asia tämä on, että ei välttämättä yhdellä istunnolla selviä.

Ensimmäisenä vaalivirkailijan käyttäytymiseen kohdistuneesta valituksesta on kertonut Itä-Häme.