Pilapuhelut eivät naurata ravintolatyöntekijöitä: seksuaalissävytteisiä pitsatilauksia ja sinisiä rapuja täytteeksi

Savolaisen huoltoaseman henkilökuntaa on piinattu häiriöpuheluiden sarjalla, mikä on pakottanut ruokapaikan muuttamaan käytäntöjään. Häirintä alkoi tänä vuonna. Tuoreen facebook-ilmoituksen mukaan salattuihin numeroihin ei enää vastata. Henkilökunnan mukaan ”useat soitot on tulkittavissa myös seksuaaliseksi häirinnäksi, ja jos tilanne ei rauhoitu, tulemme tekemään häirinnästä rikosilmoituksen.”

Pitkän linjan huoltoasemayrittäjä Janne Liski ei aikaisemmin ole törmännyt vastaavaan. Henkilökunta on kokenut tilanteen vaivaannuttavaksi ja työntekoa häiritseväksi.

– Kaiken maailman ”karhu on apteekissa” -juttuja. Todella huonoa huumoria, seksuaalissävytteisiä pitsatilauksia, monenlaista asiatonta käytöstä.

Sinisiä rapuja pitsaan?

Ilmiö on tuttu muuallakin. Kuopiolainen yrittäjäpariskunta Juha ja Sirpa Kotilainen törmäsi häiriöpuheluihin ravintolansa Aito Suomalainen Pizza ja Grillin alkuaikoina.

Avaa kuvien katselu Antero Kotilaisen ravintolan pilasoitot loppuivat, kun numerot estettiin. Kuva: Petri Julkunen / Yle

– Varmaan kymmenvuotiaat koltiaiset soittelivat kiihtyvään tahtiin, eihän siinä ennättänyt töitä tekemään. Naureskelua ja hölynpölytilauksia, kuten ”sinisiä rapuja pitsantäytteeksi”, muistelee Sirpa Kotilainen.

– Pariin kertaan sanoin, että soitan takaisin vanhemmillenne, jos touhu ei lopu. Loppui sitten, kun laitettiin numerot estoon, lisää Antero Kotilainen.

Kierros alueen pitserioissa kertoo ilmiön yleisyydestä. Etenkin isompien tilausten yhteydessä ollaan varovaisia valetilausten vuoksi.

– Jos soittajan vointi tai tarkoitusperät alkavat mietityttää, pyydän tulemaan paikan päälle. Niin on helpompi. Se pitsa kyllä valmistuu odottaessa, toteaa Antero Kotilainen.

Avaa kuvien katselu Shenol Kyamilov törmää pilapuheluihin harvakseltaan. Kuva: Petri Julkunen / Yle

Poliisikin voi soittaa

Kuopiolaisen Dominari-ravintolan omistaja Shenol Kyamilov on ollut alalla viisi vuotta ja sanoo vastaavansa jokaiseen puheluun, myös salaisiin numeroihin. Syykin on yksinkertainen. Vakioasiakkaita ovat poliisit, jotka soittavat aina tunnistamattomista numeroista.

Isoissa tilauksissa Shenol pyytää yhteystiedot ja soittaa perään varmistaakseen tilauksen oikeellisuuden. Pilapuheluita tulee ehkä kerran tai kaksi kuukaudessa.

– Jos pitsa joskus jää hakematta, ei se haittaa. Syödään se sitten työporukan kesken tai annetaan yllätyslahjana asiakkaalle, myhäilee Shenol Kyamilov.