Elonen on aloittanut tuotannon jälleen Töysässä – rajun tulipalon jälkeen rakennamme tulevaa, sanoo toimitusjohtaja

Elonen on aloittanut tuotannon oikealla puolella sijaitsevassa rakennuksessa. Vastapäätä on korjauskelvottomaksi tuhoutunut entinen Töysän korpputehdas.

Tuotantotila sijaitsee vastapäätä loppiaisen vastaisena yönä rajussa tulipalossa tuhoutunutta Töysän korpputehdasta. Se on toiminut aiemmin tehtaan varastorakennuksena.

Elonen on aloittanut tällä viikolla uudelleen tuotannon Alavuden Töysässä loppiaisviikonlopun rajun tulipalon jälkeen. Asiasta kertoi ensin Ilkka-Pohjalainen.

Poikkeuksellisen raju tulipalo tuhosi yrityksen Töysän korpputehtaan korjauskelvottomaksi.

Tuotantohallina toimii nyt tulipalossa tuhoutunutta tehdasta vastapäätä sijaitseva entinen varastotila. Kyseisissä tiloissa on valmistettu donitseja aikaisemminkin.

– Tyhjensimme ja siivosimme sen nopeasti henkilökunnan kanssa. Huolto teki sitten tarvittavat asennukset ja tällä viikolla on saatu jo ensimmäiset tuotteet ulos, sanoo Elosen toimitusjohtaja Jari Elonen.

Tällä hetkellä tuotannossa on kevään suosikkileivonnaista tippaleipää.

Koko henkilökunta on saatu töihin

Elonen on tyytyväinen, että koko henkilökunnalle on löytynyt töitä yrityksestä. Töysässä työskentelee nyt noin 35–40 henkilöä ja osa henkilökunnasta ja tuotannosta on siirtynyt yrityksen muihin tehtaisiin Ylistaroon ja Jämsään.

– Iso kiitos porukalle, tässä on hyvällä tsempillä viety asioita yhdessä eteenpäin. Kaikilla on hyvä taistelumieli päällä ja kaikkia varmasti yhtä paljon harmittaa iso tuho, joka leipomolle aiheutui.

Nykyiset tuotantotilat ovat kooltaan selvästi aikaisempaa tehdasta pienemmät, joten läheskään samalla volyymillä ei tuotteita nyt pystytä Töysässä valmistamaan.

Töysän korpputehdas on erityisesti tunnettu paitsi korpuistaan, myös pipareistaan. Tällä hetkellä kaupat ovat korppuvarastojen varassa.

– Korppua emme pysty tällä hetkellä valmistamaan lisää mutta piparivalmistusta on Tasangon leipomossa. Toki valikoima on vielä hieman typistetympi, mutta kevään aikana se jo laajenee.

Uusien, isompien tilojen ja tuotantolaitteiden etsintä siis jatkuu, jotta tuotanto voidaan ajaa entiselle tasolle.

”Katsomme asioita positiivisesti ja rakennamme tulevaa”

Jari Elonen kertoo yhteistyön Alavuden kaupungin kanssa olleen tuotantotilojen kartoituksessa hyvin aktiivista, erilaisia vaihtoehtoja on kartoitettu.

– Pyrimme pääsemään nopeasti ratkaisuihin. On mukavaa, että asioihin on tartuttu vauhdilla.

Pääpaino tilojen etsinnässä on nykyisen sijainnin lähellä, jossa myös työvoima on, mutta kaikki vaihtoehdot ovat auki.

– Olemme saaneet kymmeniä toimitilatarjouksia ympäri Suomen. Tutkimme nyt tarkemmin, mihin tuotanto olisi jatkossa mahdollista siirtää.

Elonen on Töysän tiloissa vuokralla. Myös uuden tehtaan rakentamista on laskettu, mutta korkeiden kustannusten vuoksi vaihtoehto on epätodennäköinen.

– Se, että työt ovat jälleen alkaneet on hyvin tärkeä asia myös psykologisesti. Katsomme asioita positiivisesti ja rakennamme tulevaa.

Elonen epäilee, että tulipalon syy jää mysteeriksi.

– Siellä on useampi tutkija ollut paikalla ja lopullista syytä ei ole pystytty määrittelemään. Vain alue, mistä palo alkoi.