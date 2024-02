Plotnikovit kertovat, miksi niin moni ukrainalainen haluaa kuntalaiseksi: ”Oikein odotimme sitä”

Varkauden kaupunki on saanut yli 200 uutta asukasta kuntalaisiksi siirtyneistä ukrainalaisista. Video: Toni Pitkänen / Yle

Ukrainalaisperhe saapui Varkauteen marraskuussa 2022. Igor ja Viktoriia Plotnikov ja heidän kaksi lastaan saivat heti asunnon.

Uudessa kodissa oli valmiina hyvin perustarvikkeita. Plotnikovit ostivat paikallisesta kierrätyskeskuksesta sen, mitä puuttui.

– Emme halunneet hyödyntää liikaa Punaisen Ristin lahjoitustavaroita, koska täällä on kuitenkin ihmisiä, jotka tarvitsevat enemmän apua kuin me, he kertovat.

Plotnikovit pyrkivät olemaan riippumattomia muista. Tästä syystä he perustivat kahvilan Varkauden kirjastolle.

– Vaikka tulot jäävät pieniksi, on parempi työllistää itse itsensä kuin olla toisen pomotettavana, Igor Plotnikov sanoo.

Plotnikovit ovat tällä hetkellä kahvilayrittäjinä Varkauden kirjaston yhteydessä. Video: Toni Pitkänen / Yle

Kunnat majoittivat, valtio maksoi

Plotnikovit saivat asunnon nopeasti, koska Varkauden kaupunki oli tehnyt kuntamallin majoitussopimuksen. Sopimukset olivat väliaikainen keino löytää ukrainalaisille koteja.

Yksittäiset kunnat ja kaupungit saivat satojen tuhansien eurojen korvauksia valtiolta majoittaessaan ukrainalaisia vuosina 2022 ja 2023.

Maahanmuuttoviraston maksama korvaus kattoi asumisen ja siihen liittyvän neuvonnan.

Yle kysyi kuntamallin majoittamisen vaikutuksista 12 eniten korvauksia saaneesta kunnasta. Summat saatiin Maahanmuuttovirastosta vuoden 2023 tammi-marraskuulta.

Kaikkiaan vuoden 2023 tammi-marraskuussa kuntamallin majoittamisesta maksettiin 130 kunnalle yhteensä yli 16 miljoonaa euroa.

Kaupunginjohtaja: ” Ukrainalaiset tuovat elinvoimaa ja uusia ideoita”

Varkaudessa ukrainalaiset asuivat pääasiassa kaupungin vuokrataloyhtiön Wartalo kotien asunnoissa. Asunnot olivat olleet tyhjillään viidestä päivästä kuuteen kuukauteen asuinalueesta ja talotyypistä riippuen.

Uudet asukkaat paransivat Wartalo kotien tulosta, ja esimerkiksi viime vuonna asukkaiden vuokria ei tarvinnut nostaa.

Avaa kuvien katselu Plotnikovit ovat tyytyväisiä saamaansa asuntoon. Lelut ja leikit ovat keskiössä perheen koti-illoissa. Mishel (2v.), Igor, Viktoriia ja Nikol (4v.) Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Varkaudessa huomattiin nopeasti, että ukrainalaisten auttamisella on monia myönteisiä vaikutuksia kaupungille.

– Näimme, että heidän myötä tänne tulee elinvoimaa ja uusia ideoita, kertoo kaupunginjohtaja Joonas Hänninen.

Ukrainalaiset ovat perustaneet kaupunkiin uusia yrityksiä ja työllistyneet yrityksiin. Työpaikkoja olisi tarjolla myös julkisella sektorilla, mutta tiukka kielitaitovaatimus vaikeuttaa työllistymistä.

– Sitä pitäisi lainsäädännön kautta keventää edes väliaikaisesti. Pitäisi hyväksyä, että heillä ei ole heti täydellistä kielitaitoa, Hänninen sanoo.

Avaa kuvien katselu Varkauden kaupunginjohtaja Joonas Hänninen uskoo, että osa ukrainalaisista on saapunut Varkauteen jäädäkseen. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

On vaikea ennakoida, kuinka moni jää pysyvästi paikkakunnalle.

– Lähtökohtaisesti tämä on kuitenkin heille väliaikainen ratkaisu.

Hänninen arvioi monen ihmisen jäävän Suomeen, jos Venäjän hyökkäys pitkittyy tai koti jää miehitetylle alueelle.

Kuntalaiseksi siirrytään, kun voi jäädä samaan asuntoon

Kuntamallin majoitussopimukset päättyivät vuoden lopussa. Mukana olleet kunnat ovat saaneet yhteensä tuhansia uusia asukkaita, kun ukrainalaiset ovat siirtyneet kuntalaisiksi.

Kuntalaisuus oli luonteva jatko myös Plotnikovin yrittäjäpariskunnalle.

– Oikein odotimme sitä, että olemme asuneet täällä vuoden ja voimme ryhtyä varkautelaisiksi, he kertovat.

Avaa kuvien katselu Igorin ja Viktoriian unelma on perustaa Suomeen kahvilaketju. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Suurin motiivi kuntalaiseksi siirtymiseen on ollut mahdollisuus jäädä kuntamallin asuntoon, kertoo Varkauden kaupungin maahanmuuttokoordinaattori Ulyana Neubaer.

Vuoden ajan Suomessa tilapäisen suojelun nojalla olleilla ukrainalaisilla on oikeus hakea kotikuntaa. Tämä on myös tavoite Suomessa.

Kuntalaisena ukrainalaiset eivät ole enää vastaanottokeskuksen asiakkaita. Heillä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin kaikilla suomalaisilla. He siirtyvät muun muassa TE-palveluiden asiakkaiksi ja ovat oikeutettuja asumistukeen ja sote-palveluihin.

Avaa kuvien katselu Maahanmuuttokoordinaattorina työskentelevä Ulyana Neubaer kertoo ukrainalaisten tarvitsevan vielä monessa arjen asiassa apua. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Monet tarvitsevat edelleen kotouttamispalveluita.

– Kaikenlaista arjen ohjausta. Neuvomme muun muassa verotukseen, terveydenhuoltoon tai vaikka lemmikkiin liittyvissä asioissa, Neubauer kertoo.

Samassa kaupungissa asuva mummo on arjen tuki

Plotnikovin perheen lapset ovat sopeutuneet hyvin uuteen kotikaupunkiinsa. Neljävuotiaan Nikolin leikit sujuvat päiväkodissa. Samalla hän on oppinut suomen kieltä.

Valeriia kertoo, että kaksivuotiaan Mishelin ryhmässä kommunikointi ei ole vielä puheen tasolla.

Avaa kuvien katselu Kaksivuotias Mishel näyttää leluaan Igor-isälleen. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Igorin äiti asuu Varkaudessa ja auttaa hoitamalla tyttöjä, kun vanhemmilla on kiireitä yrityksen kanssa.

Igor viettää aikaa Odessasta kotoisin olevan ystävänsä kanssa. Miehet ulkoilevat, kalastavat, paistavat makkaraa ja myös saunovat aina välillä.

– Suomessa ei voi asua ilman saunaa, Igor nauraa.