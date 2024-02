Iittalan tuotemerkin uudistus aiheutti porun – muistatko nämä kuohuttaneet brändiuudistukset

Vuosien saatossa usean tuotemerkin uudistus on aiheuttanut kuluttajissa voimakkaita tunteita. Listasimme tunnetuimpia.

Suomalaisen lasinvalmistajan Iittalan ilme uudistui.

Uudistus keräsi runsaasti kommentteja sosiaalisessa mediassa Iittalan omien julkaisujen alle. Moni kommentoija kritisoi uutta ilmettä ja rinnastaa sen ikonisen brändin tuhoamiseen.

Ihmisillä on voimakas tunneside ikonisiin tuotemerkkeihin, sanoo brändiasiatuntija, dosentti Kirsti Lindberg-Repo Brand audit group -yhtiöstä.

– Jos esimerkiksi Juhla Mokka muuttaisi nimensä, se koettaisiin maanpetturuutena. Ei me haluta sitä. Iittalan kohdalla tuttuuden tunne on poistettu tarran myötä. Nyt kaikilla on oikeus kertoa, mitä 'meidän Iittalan' olisi pitänyt tehdä, Lindberg-Repo sanoo.

Hänen mukaansa ensimmäinen kohun aiheuttanut brändiuudistus tapahtui 1980-luvulla, kun tunnettu juoma yritti uudistaa imagoaan.

– Brändikauhistuksen aloitti Coca Cola. Yhtiö muutti juoman koostumusta, jonka jälkeen kilpailija, Pepsi, voitti kaikki sokkotestit. Coca Cola joutui perumaan uudistuksensa ja palaamaan vanhaan. Tämä on markkinoinnin alalla kauhuskenaario, Lindberg-Repo sanoo.

Merkeistä tuli erottamattomat

Kirsti Lindberg-Repo nostaa esimerkiksi ranskalaiset luksusbrändit, joissa viisi huippu brändiä muutti viime vuosina logonsa hyvin samannäköiseksi. Merkit häivyttivät brändien fonteissa esiintyneet erottavuustekijät, ja nyt kaikilla on suunnilleen samanlaiset logot.

– Tästä ollaan oltu aivan kauhuissaan.

Avaa kuvien katselu Maailmalla kohistiin, kun tunnetut luksusmerkit kaikki muuttivat logonsa lähes samannäköiseksi. Kuva: Kirsti Lindberg-Repo

Suomessa kenties tunnetuin kohua aiheuttanut uudistus tapahtui vuonna 2007, kun silloin 369 vuotta vanha Suomen Posti vaihtoi liikeasiakkaita palvelevan yhtiönsä nimen Itellaksi.

Yritys kantoi uutta nimeä vain seitsemän vuotta, kunnes vuonna 2013 Posti- ja logistiikkayhtiö Itella kertoi vaihtavansa nimensä takaisin Postiksi.

Tuolloin yhtiön toimitusjohtaja Heikki Malinen myönsi, ettei kahden brändin malli, jossa on toimittu Posti-nimellä kuluttajille ja Itellana yritysasiakkaille, toiminut odotetusti.

Itellan palaaminen Postiksi maksoi tuolloin pari miljoonaa euroa.

Teatteri muutti nimensä symboliksi

Kohua aiheuttivat myös Uncle Ben's -riisin ja Eskimopuikko-tuotteiden tuotemerkkiuudistukset, jotka olivat seurausta tuotemerkkien rasistisista vivahteista.

Hiljattain keskustelua aiheutti myös Espoo teatteri, joka muutti nimensä &-merkiksi.

Suomen kielessä &-merkki voidaan kirjoittaa auki muotoon ”et”, joka tulee latinasta. Erikoismerkki voi suomen kielessä tarkoittaa myös sanaa ”ja” tai ”sekä”. Mitä ilmeisimmin teatteri haki asiassa et-lyhennettä: Espoon teatteri.

2000-luvun alussa useiden valtionyhtiöiden nimenmuutokset aiheuttivat kohua.

Vuonna 2008 Tieliikelaitoksesta tuli Destia ja vuonna 2010 yhdistettiin Ajoneuvohallintokeskus, Ilmailuhallinto, Rautatievirasto sekä Merenkulkulaitoksen meriturvallisuustoiminto sekä Liikenteen turvallisuusvirasto. Ne kastettiin Trafiksi.

Sähköyhtiö Savon Voima aikoinaan ajatteli, että kun sähkömarkkina vapautuu, ei ole järkevää myydä kaikkialla Savon Voima -nimellä vaan nimi muutettiin Atroksi. Muutama vuosi muutoksen jälkeen palattiin juhlallisesti takaisin Savon Voima -nimeen.

Myös ruisleivistä tunnettu Reissumies onnistui osumaan kampanjallaan, jossa reissumiehestä yritettiin leipoa monimuotoisempaa, kuluttajien kiukkuhermoon.

Lindberg-Repo kertoo yhtiöiden haluavan vahvistavan imagoaan brändiuudistuksen myötä.

Hänen mielestään Iittalan uudistus on loistava.

– Henkilöt uudistuksen takana tietävät, mitä tekevät. Se on jo todettavissa tästä puhelusta – asia herättää keskustelua.

Hän huomauttaa, että uuden logon väri on sama kuin Shellillä ja McDonaldsilla.

– Tämä on erittäin tarkkaan valittu.

Lindberg-Revon mukaan vanhojen Iittaloiden, joissa on punainen tarra, hinta tulee nousemaan.