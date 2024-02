Merisää muistuttaa rukousta, sanoo arkkipiispa – entinen Ylen kuuluttaja Tapio Luoma luki Merisään suorassa lähetyksessä

Arkkipiispa Tapio Luoman mielestä rituaalit yhdistävät kansaa ja ovat ihmisille tärkeitä.

Hän nosti yllättäen Ylen haastattelussa merisään esimerkkinä rituaalista, joka luo ihmisille turvallisuuden tunteen.

– Ilman muuta sillä on rituaalinomainen merkitys, ja rituaalit luovat turvallisuutta. Ne vakuuttavat, että maailma on vielä paikallaan ja siinä on turvallista suunnistaa.

Merisää on arkkipiispalle hyvinkin tuttu juttu. Luoma toimi radiokuuluttajana Yleisradiossa vuosina 1986–1987. Samaan aikaan hän opiskeli teologiaa Helsingin yliopistossa.

Yksi mieluisista tehtävistä oli tuolloin merisään lukeminen radiossa.

– Näillä on valtava merkitys kuuntelijoille. On hienoa, että Yleisradiossa luetaan edelleen Ilmatieteen laitoksen säätietoja eri muodoissaan.

Arkkipiispa on jopa valmis menemään niin pitkälle, että vertaa merisäätä rukoukseen. Merisään lukeminen ja kuunteleminen voi olla liki uskonnollinen kokemus.

– Toistuvan tekstin lukeminen lähentelee varmasti rukousta. Rukouksessa oleellista on ajatus ihmistä korkeammasta voimasta. Ehkä jotain samaa voi kokea, kun kuuntelee merisäätä.

Tapio Luoman tehtävänä Ylen radiokuuluttajana oli herätellä Suomen kansa hyvän huomenen toivotuksilla ja kertoa auringon nousut ja laskut.

Kuuluttaja kertoi myös pörssikurssit, nimipäiväonnittelut ja juonsi ohjelmat sisään.

– Muistan lämmöllä niitä aikoja, sanoo Luoma liki 40 vuotta myöhemmin.

Kun Luoma valmistui teologian maisteriksi, hän sai papin paikan kotiseudultaan Etelä-Pohjanmaalta. Muuton myötä hän lopetti kuuluttajan hommat Ylellä.

Kirkko saa ottaa kantaa

Tiistaina arkkipiispa vieraili Yle Radio Suomen aluelähetyksessä Turussa keskustelemassa, miksi hän on ottanut niin aktiivisesti kantaa hallitusohjelmaan.

Luoma toisti haastattelussa viime syksystä asti useissa yhteyksissä julki tuomansa käsityksen, että kirkolla on velvollisuus kantaa huolta vähävaraisista.

Arkkipiispa Tapio Luoma perustelee kirkon roolia yhteiskunnallisessa keskustelussa. Kuva: Tanja Heino / Yle

– On tärkeää, että pidetään esillä niiden ääntä, joihin leikkaukset kaikkein eniten kohdistuvat. Minusta leikkaukset ovat ymmärrettäviä, mutta on arvokysymys, mistä leikataan.

Luoma kertoi haastattelussa tavanneensa Arkkipiispan talossa -podcastin teon yhteydessä kasvotusten pääministeri Petteri Orpon. Hänen kanssaan Luoma keskusteli hallituksen leikkauksista ja niiden seurauksista köyhille.

– Minulle syntyi kuva, että pääministeri tietää ongelman. Ymmärtäisin niin, että ei hallituksessa täysin kylmiä olla sille tosiasialle, että Suomessa on ihmisiä, jotka joutuvat kituuttamaan huonolla toimeentulolla.

Studiovierailun päätteeksi arkkipiispa pääsi jälleen kokeilemaan, miltä merisään lukeminen tuntuu. Tapio Luoma luki liki 40 vuoden tauon jälkeen merisään suorassa lähetyksessä vanhalla rutiinilla.

Kun toimittaja kysyi, miten merisään lukeminen sujui arkkipiispan omasta mielestä, Luoma vastasi:

– Ihan mukiinmenevästi. Äkkiä selkäytimestä palautuivat vanhat muistot sillä tavalla, miten Pentti Fagerholm meitä aikanaan opetti.