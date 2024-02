Finnair alkaa punnita vapaaehtoisten matkustajien painon ennen koneeseen nousua, lentoyhtiö kertoo tiedotteessaan.

Punnitus toteutetaan valikoiduilla lähtöporteilla Helsinki-Vantaan lentokentällä helmikuun ja huhti-toukokuun aikana.

Punnituksessa punnitaan matkustajan ja matkatavaroiden yhteispaino. Punnitukseen voi osallistua vapaaehtoisesti ja punnitus on anonyymi.

– Kirjaamme ylös asiakkaan ja matkatavaran yhteispainon ja taustatietoja, mutta emme kysy esimerkiksi nimeä tai varausnumeroa. Vaa’an lukeman asiakkaan ja matkatavaran yhteispainosta näkee vain mittauspisteellä työskentelevä asiakaspalvelija, joten tutkimukseen voi osallistua rauhallisin mielin, lentoaseman prosesseista Finnairissa vastaava Satu Munnukka sanoo tiedotteessa.

Finnair on toteuttanut vastaavanlaisen punnituksen myös vuonna 2017 ja vuonna 2018. Viimeisimmän mittauksen avulla saatua dataa yhtiö on käyttänyt matkustajien ja matkatavaroiden keskiarvopainon määrittelemiseen.

Yhtiön mukaan yhteiseurooppalaiset ilmailumääräykset kuitenkin edellyttävät, että mittaukset uusitaan viiden vuoden välein.

Finnairin mukaan jokaisella lentokoneella on enimmäispaino, jota ei saa ylittää. Lentoyhtiöllä on tiedossa koneen paino kaikkien muiden osatekijöiden osalta, mutta matkustajien ja heidän käsimatkatavaroidensa paino on arvio.