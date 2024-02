Suomalaiset ostavat nyt innolla reserviläiskiväärejä, koska moni on löytänyt uuden harrastuksen

Yhä useampaa suomalaista kiinnostaa maanpuolustus ja toiminnallinen ammunta, mikä näkyy myös aseluvissa. Viime vuonna poliisi myönsi hankkimisluvan yli 2 300 itselataavalle kiväärille.

Vielä kymmenen vuotta sitten näitä niin sanottuja reserviläiskiväärejä luvitettiin vuosittain noin 500. Lupamäärässä oli piikki vuosina 2019 ja 2020, jolloin aselakia uudistettiin ja osa itselataavan kiväärin hankkineista joutui hakemaan samalle aseelle uuden luvan.

Itselataavalla kiväärillä voidaan ampua nopeasti useita laukauksia peräkkäin ilman lataamista. Arkikielessä puhutaan puoliautomaattisesta aseesta.

Puoliautomaattiselle kiväärille voi saada luvan myös metsästykseen. Suurilippaisia, sotilaskäyttöön tarkoitettuja kiväärejä voivat kuitenkin Suomessa hankkia vain ampumaurheilua harrastavat tai sotilaallisia valmiuksia edistävään koulutukseen osallistuvat.

Avaa kuvien katselu Kaaviossa ovat mukana vain ampumaharrastuksen tai sotilaallisia valmiuksia edistävään koulutukseen osallistumisen perusteella myönnetyt luvat. Vuosien 2019–2020 piikki johtuu pääosin lakimuutoksesta, jonka myötä osa aseen hankkineista joutui hakemaan sille uuden luvan. Kuva: Lucas Holm / Yle

Toiminta kiinnostaa nuoria

Suomessa itselataavilla kivääreillä harrastetaan muun muassa practical-ammuntaa ja Suomessa kehitettyä sovellettua reserviläisammuntaa eli SRA:ta. Molemmissa ajatuksena on jäljitellä aitoa aseenkäyttötilannetta, jossa pitää esimerkiksi ampua useisiin maaleihin, liikkua ja vaihtaa lipasta.

Varsinkin SRA:n suosio on kasvanut viime aikoina kovasti. Lajin harrastaminen edellyttää aseturvallisuutta painottavan kurssin ja ampumakokeen suorittamista.

Viime vuonna lajin pariin tuli ennätykselliset yli 1 600 uutta ampujaa. Yhteensä harrastajia on yli 12 500.

Reserviläisurheiluliiton mukaan sovelletun reserviläisammunnan kursseja ei edes ehditä järjestää yhtä paljon kuin niille olisi kysyntää.

– Niitä ei tarvitse tai oikeastaan voikaan mainostaa, sillä ne täyttyvät heti, liiton toiminnanjohtaja Veli-Matti Kesälahti sanoo.

Reserviläisurheiluliiton alaisuudessa harrastetaan myös perinteisempää rata-ammuntaa. Se on Kesälahden mukaan jäänyt vanhemmille harrastajille.

– Se joukko, joka on aktiivisesti reservissä ja jolla on vaikka sodanajan sijoitus, on kiinnostuneempi SRA-tyyppisestä ammunnasta, jossa toimitaan ikään kuin tilanteen mukaisesti.

Avaa kuvien katselu Kuvassa olevassa Reserviläisurheiluliiton tilastossa mukana ovat teoriakurssin ja ampumakokeen läpäisseet sekä rekisteröintimaksun maksaneet harrastajat. Uusien harrastajien tilastointi alkaa vuodesta 2016. Kuva: Lucas Holm / Yle

Sota vilkastutti asekauppaa

Toiminta-ammunnan suosio näkyy myös asekaupassa. Esimerkiksi Jämsässä, Tampereella ja Jyväskylässä toimiva ase- ja eräliike Aawee:n yhtenä erikoisalana on toiminta-ammunta.

Toimitusjohtaja Santeri Vääriskosken mukaan kiinnostus toiminta-ammuntaan on ollut kasvussa jo pitempään. Hänen mukaansa suurimmalle osalle kysymys on ensisijaisesti harrastuksesta.

– Osa harrastajista tulee maanpuolustushenki edellä. Ensisijaisesti kuitenkin urheiluammunta kiinnostaa, ja maanpuolustus tulee siinä sivussa. Nämä ovat hyvin toisiaan tukevia asioita, hän sanoo.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan kaksi vuotta sitten näkyi kuitenkin selvästi kaupassa.

– Alkurytinässä oli hetkellisesti todella kiireellisiä jaksoja, mutta siitä se sitten tasoittui, Vääriskoski sanoo.

Aseet voidaan jakaa esimerkiksi toimintatavan mukaan. Video: Lucas Holm / Yle

Patruunoihin menee rahaa

Toiminta-ammunta ei ole halpa harrastus. Santeri Vääriskosken mukaan hyvälaatuinen kivääri tarvikkeineen voi maksaa noin viisi tuhatta euroa.

– Kannattaa panostaa koulutukseen ja tiedon hankintaan luotettavista lähteistä. Noin 1 500 euron kiväärillä pystyy jo hyvin aloittamaan harrastuksen, Vääriskoski neuvoo.

Patruunat ovat iso menoerä. Kivääreissä yleisimmin käytetyn .223-kaliiberin patruunoiden hinta on muutamassa vuodessa lähes kaksinkertaistunut 60–70 senttiin kappaleelta. 30 patruunan lippaan tyhjentäminen maksaa siis parikymppiä.

Vääriskosken mukaan monet harrastajat kertovat, että aselupien käsittelyajat vaihtelevat kovasti eri puolilla Suomea. Pisimmillään päätöstä voi joutua odottamaan jopa puoli vuotta.

Hän on kuitenkin yleisellä tasolla tyytyväinen aselakeihin.

– Aito harrastaja saa luvat, mutta ei sellainen, joka ajattelee, että olisi kiva omistaa ase, Vääriskoski sanoo.