Koko vuoden laskut kolahtivat asiakkaan postiluukusta kerralla – Varhan laskutuksessa on edelleen ongelmia

Hammashoidossa käynyt asiakas sai Varhalta kahdeksan laskua samana päivänä. Varhan mukaan asiakaslaskutus toimii pääosin ajantasaisesti, mutta ongelmiakin on.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen laskutuksessa on edelleen ongelmia.

Turkulainen nainen sai viime viikolla Varhalta kahdeksan laskua samana päivänä. Laskut koskivat koko vuoden 2023 aikana toteutuneita suun terveydenhuollon käyntejä. Naisen nimi on Ylen tiedossa, mutta sitä ei kerrota, koska jutussa käsitellään hänen terveystietojaan.

Suurin laskuista oli yli tuhat euroa ja pieninkin useita kymmeniä euroja. Maksuaikaa laskuille oli annettu vain muutama viikko.

Naisen ottaessa yhteyttä Varhan laskutukseen selvisi, että laskutuksessa saattaa olla virhe.

– Varmistin, että olin jo maksanut alkuvuonna kaksi suurta laskua. Toisin sanoen maksukaton pitäisi olla jo täynnä, mutta kukaan ei tunnu tietävän. Pahinta on, että näitä on vuoden viiveellä vaikea tarkistaa, kun ei muista enää mistä on kysymys.

Selitykseksi laskutuksen ongelmiin hänelle sanottiin, että työntekijät ovat olleet ylityöllistettyjä.

Ongelmia ratkotaan

Yle on uutisoinut Varhan asiakaslaskutuksen ongelmista myös aiemmin.

Varha lähetti kaikkiaan noin 1,4 miljoonaa asiakaslaskua viime vuonna. Talousjohtaja Arja Pesonen korostaa, että pääosin asiakaslaskutus toimii ajantasaisesti, mutta myöntää ongelmat.

– Vuodenvaihteen ympärillä lähetettiin noin 9 700 terveydenhuollon laskua palveluista, jotka olivat toteutuneet pitkin vuotta ja joiden laskutuksessa oli viivettä. Asiakkaalle saattoi sen vuoksi saapua nyt useita laskuja kerralla pitkin vuotta tapahtuneista palveluista.

Osasyynä laskutuksen ongelmiin on Pesosen mukaan ollut juuri resurssipula.

– On aivan selvää, että tällaisessa muutostilanteessa henkilöstö on erittäin tiukoilla. Meillä on ollut resurssiongelmia koko vuoden, eikä niitä ole täysin selätetty.

Haasteita ovat aiheuttaneet myös kunnissa käytössä olleet lukuisat erilaiset tietojärjestelmät.

Laskuihin lisää maksuaikaa

Maksukaton osalta Pesonen huomauttaa, että lain mukaan sen seuranta on asiakkaan vastuulla.

– Varha on pyrkinyt hoitamaan maksukattolaskentaa oma-aloitteisesti. Viime vuonna emme valitettavasti pystyneet sitä kaikille asiakkaille täysin kattavasti tekemään.

Hän pahoittelee laskutuksesta aiheutuvia ongelmia ja lupaa, että laskuille saa tarvittaessa lisää maksuaikaa.

– Teemme asiakkaan niin toivoessa laskuille maksujärjestelyjä ja meihin voi olla yhteydessä. Asiakaspalvelumme yhteystiedot ovat laskulla näkyvillä ja löytyvät myös nettisivuiltamme.