Helsinki haluaa 90 miljoonaa maksaneen huoltotunnelin tuottavaksi – näitä keinoja ehdotetaan

Risto Rautavan mukaan yrittäjiltä ja kaupunkilaisilta on tullut kiitosta kehittämishankkeelle. – Se on ydinkeskustan kehittämisen kannalta erinomainen asia, hän sanoo.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta päätti tiistaina pidetyssä kokouksessaan yksimielisesti kaupunginhallitukselle esitettävästä esityksestä, joka käsittelee muun muassa uutta tunnelihanketta.

Helsinkiin suunnitellaan Hakaniemestä ydinkeskustaan kulkevaa tunnelia, joka palvelee erityisesti idän suunnasta ydinkeskustaan tulevaa huolto- ja asiointiliikennettä.

Kokouksessaan kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti ehdotukseen ehdotetuista lisäyksistä. Niiden tavoitteena on muun muassa selvittää, miten nykyisen keskustassa sijaitsevan huoltotunnelin käyttöä saataisiin tehostettua.

Sen rakentaminen maksoi aikoinaan 90 miljoonaa euroa, mutta tunneli on vajaakäytössä.

– Tunneli on jäänyt vähän torsoksi. Sinne kulkeminen on ollut vaikeaa. Kiinteistöjen mielestä tunneliin liittyminen on liian kallis ratkaisu sen hyötyyn nähden, kaupunkiympäristölautakunnan varapuheenjohtaja Risto Rautava (kok.) sanoo.

Sami Kuusela (sd.) ja Mika Raatikainen (ps.) ehdottivat, että tunnelin käyttöastetta nostetaan luomalla liittymisen kannusteita ja velvoitteita tonteille, jotka eivät ole vielä siirtäneet huoltoliikennettään huoltotunneliin, vaikka se olisi mahdollista.

Kannustimiksi ehdotetaan esimerkiksi hinnan alennuksia huoltotilojen ja yhteyksien rakentamiseen. Niiden lisäksi tutkitaan mahdollisia velvoitteita tai lisämaksuja, joilla tonttien omistajia motivoidaan liittymään tunneliverkostoon.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi, että ehdotukseen lisätään keskustan pysäköintilaitosten parempi saavutettavuus ja selvitys siitä, onko huoltotunnelia mahdollista jatkaa Hakaniemestä Katajanokalle.

Rautava: ”Kyse keskustan veto- ja elinvoimaisuudesta”

Rautava korostaa, että kyse on vielä selvitysvaiheesta. Uuden tunneliyhteyden toteutusedellytyksiä ja jo olemassa olevan huoltotunnelin käytön tehostamista ovat selvittämässä SRV Yhtiöt Oyj, Keva ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, jotka myös rahoittavat selvityksen.

Lisäksi selvityksessä tutkitaan muun muassa maalämmön ja lämmön talteenoton hyödyntämistä.

Avaa kuvien katselu – Liikenneväylien ja tunnelien ylläpito maksaa, toteaa Risto Rautava. Hänet on kuvattu Helsingin keskustassa sijaitsevan Kluuvitunnelin edessä 5. helmikuuta 2024. Kuva: Matti Myller / Yle

Keva ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen omistavat hankkeiden vaikutusalueella toimitilakiinteistöjä yli kolmesataa tuhatta neliömetriä.

– Kyse on keskustan veto- ja elinvoimaisuudesta. Meidän on saatava sinne lisää ihmisiä. Keskustassa olevat liikkeet tarvitsevat lisää asiakkaita, Rautava sanoo.

Hankkeen kehittämisvaraukset ovat voimassa 1. huhtikuuta 2026 saakka.

Juttua korjattu 7. helmikuuta 2024 klo 12:51: täsmennetty, että Keva ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen omistavat hankkeiden vaikutusalueella toimitilakiinteistöjä yli kolmesataa tuhatta neliömetriä. Aiemmin jutussa luki, että ne omistaisivat hankkeiden vaikutusalueilla olevia toimitilakiinteistöjä yli kolmesataa neliömetriä.