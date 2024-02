Ruotsissa itsehoitolääkkeiden kauppamyynnissä virheitä – myynti halutaan luvanvaraiseksi

Ruotsissa sosiaaliministeriö selvitti kauppojen onnistumista itsehoitolääkkeiden myymisessä. Virheitä paljastui: kaupoissa on myyty vanhentuneita lääkkeitä ja lääkkeiden varastoinnissa sekä säilytyksessä on ollut puutteita. Osassa itsehoitolääkkeistä myynnille on 18 vuoden ikäraja, ja sen valvonnassa on lipsuttu.

– Muutos tehtiin Ruotsissa 2009 eli silloin sallittiin itsehoitolääkkeiden myynti muuallakin kuin apteekeissa. Nyt ollaan vuodessa 2024 ja edelleen näitä ongelmia esiintyy. Se osoittaa, että muutos on ollut haastava, Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Inka Puumalainen sanoo.

Avaa kuvien katselu Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Inka Puumalainen säilyttäisi itsehoitolääkkeiden myynnin apteekeissa. Kuva: Jaani Lampinen / Yle

Selvityksessä ehdotetaan tarkempaa valvontaa ja myynnin muuttamista kaupoille luvanvaraiseksi.

Suomessa Kaupan liitto on jo vuosia ajanut Ruotsin mallia eli itsehoitolääkeiden kaupan vapauttamista. Sille lisenssijärjestelmä ei olisi kynnyskysymys.

– Kyse olisi siitä, että ilmoitusmenettelyn sijaan nyt pitäisi hakea lupaa silloin kun toiminnan aloittaa. Jos Suomessa tähän päädytään, niin tottakai kauppa on siihen sitten myös valmis, toimitusjohtaja Mari Kiviniemi sanoo.

Kiviniemi toivoo, että jos lisenssijärjestelmään mennään, byrokratia olisi mahdollisimman kevyttä.

– Pitää katsoa, mikä on järkevintä myös byrokratian näkökulmasta. Löytyisikö synergiaetuja, koska yhä enemmän Suomessakin pitäisi mennä siihen suuntaan, että olisi yhden luukun periaate, Kiviniemi sanoo.

Suomessa itsehoitolääkkeiden jakelukanavia selvittävä sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä aloittaa työnsä ensi viikolla.

Ympäristöongelmatkin lisääntyneet

Ruotsin selvitys ottaa kantaa myös itsehoitolääkkeiden ympäristövaikutuksiin. Selvityksen mukaan myös ympäristöongelmat ovat kaupan myynnin myötä kasvaneet.

Ympäristölle haitallisia lääkkeitä ovat muun muassa kipulääkegeelit. Tällaisten itsehoitolääkkeiden myynti halutaan rajoittaa vain apteekkeihin.

– Lääkkeiden myynti apteekkien ulkopuolella on johtanut itsehoitolääkkeiden myynnin kasvuun ja samalla niiden käytön kasvuun. Kun niitä käytetään enemmän, niitä myös erittyy enemmän ja tulee myös ympäristöön enemmän. Ympäristökuorma kasvaa itsehoitolääkkeiden käytön kasvettua, Inka Puumalainen sanoo.

Ruotsissa itsehoitolääkkeistä valtaosa myydään edelleen apteekeissa. Kauppojen osuus myynnistä on 17 prosenttia.