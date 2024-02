Järkyttävä eläinrääkkäystapaus porilaisella nautatilalla: Rotat söivät kuollutta vasikkaa, naudat jumissa ulosteliejussa

Nainen on syytteen mukaan aiheuttanut omistamilleen 37 naudalle tarpeetonta kärsimystä, kipua tai tuskaa. Syyttäjä vaatii hänelle pysyvää eläintenpitokieltoa.

Nainen on syytteen mukaan aiheuttanut omistamilleen 37 naudalle tarpeetonta kärsimystä, kipua tai tuskaa. Hän on laiminlyönyt eläinten hoidon ja pitänyt niitä likaisissa ja vaarallisissa olosuhteissa.

Syytteessä kuvataan useita kohtia eläinten huonosta hoidosta. Eläimet on muun muassa jätetty ilman kunnollista ravintoa, eikä niiden pitopaikkaa ole siivottu. Eläimillä ei ole ollut tarjolla kuivaa makuupaikkaa. Eläintilassa on ollut upottavaa ulosteliejua noin metrin paksuudelta, mikä on vaikeuttanut huomattavasti nautojen liikkumista.

Kolme isoa nautaa ja vasikka oli kuollut ja osittain hautautunut ulosteliejuun. Kolme muuta ulosteliejuun uponnutta nautaa oli ollut erittäin heikossa kunnossa, ja ne oli jouduttu lopettamaan. Eläinten pitopaikassa oli ollut myös rottia, jotka olivat syöneet muun muassa kuolleen vasikan raatoa.

Rikosten tekoaika on joulukuu 2020 – helmikuu 2022. Joulukuussa 2020 naiselle oli annettu määräys eläinten olosuhteiden laittamisesta kuntoon. Helmikuussa 2022 läänineläinlääkäri oli tehnyt tilalle tarkastuksen, jolloin paljastui naisen jättäneen määräyksen huomioimatta.

Pysyvän eläintenpitokiellon lisäksi naiselle vaaditaan ehdollista vankeutta.

Satakunnan käräjäoikeus antaa tuomion asiasta maaliskuun alussa.