Pikkupaikkakunnan jäähalli meni konkurssiin, pian siellä tehdään ehkä reppuja ja taisteluliivejä

Finn-Savotta on tehnyt tarjouksen Karstulan jäähallista. Jos halli sopii teollisuuskäyttöön, Finn-Savotta ostaa sen.

Keski-Suomessa Karstulassa pääpaikkaansa pitävä Finn-Savotta on ostamassa Karstulassa sijaitsevan jäähallin.

Savotta tunnetaan erityisesti retkeilyvarustevalmistajana ja yhteistyöstään puolustusvoimien kanssa. Savotta on valmistanut puolustusvoimille esimerkiksi taisteluliivejä, reppuja ja telttoja.

Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että se on tehnyt hallin konkurssipesälle ehdollisen tarjouksen tilojen ostamisesta teollisuuskäyttöön.

Savotan mukaan konkurssipesä ja pantinhaltijat ovat hyväksyneet ehdollisen tarjouksen. Tarjouksen ehtona on, että halli sopii rakennusteknisesti teollisuuskäyttöön.

Rakennustekniset selvitykset tiloista tehdään helmikuun aikana. Kauppakirja aiotaan allekirjoittaa maaliskuun alussa.

– Teollisuusalueella meillä ei ole laajentamismahdollisuuksia. Kun Karstulan Areenalla ei ollut jatkajaa jäähallikäytössä, teimme konkurssipesälle ehdollisen tarjouksen ostamisesta teollisuuskäyttöön, kertoo Savotta-konsernin hallituksen puheenjohtaja Uljas Valkeinen tiedotteessa.

Finn-Savotta on vuonna 1955 perustettu perheyritys. Yhtiön liikevaihto lähes kaksinkertaistui viime vuonna yli 14 miljoonaan euroon. Liike ennen veroja nelinkertaistui 3,2 miljoonaan. Yhtiö kertoo, että sen tilauskanta on edelleen vahva.

Konsernin kotipaikka on edelleen Karstula. Tytäryhtiö Savotta Oü:lla on tehtaat myös Tartossa ja Valgassa Virossa. Karstulassa Savotalla on työntekijöitä 50 ja Viron tehtailla 120.

Koronavuosina yhtiön kuluttajakauppa ja vienti kasvoivat erityisesti retkeilybuumin siivittämänä. Viime vuoden kasvua selittää Ukrainan sodan aiheuttama varautuminen sekä Suomessa että Euroopassa.