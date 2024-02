Porvoolainen asuinalue todettiin syöpäriskiksi – asukas: ”Ei tämä viimeisin käänne mikään yllätys ollut”

Porvoossa vanhan sellutehtaan viereen rakennetun asuinalueen maaperässä on niin korkeat lyijy-, arseeni- ja kobolttipitoisuudet, että leikkipuisto aiotaan purkaa ja maastossa liikkumista suositellaan välttämään.

Porvoon Tolkkisissa sijaitsevalla Kissansalmentien asuinalueella piilee vaikeasti havaittava uhka.

Alueen maaperässä on vaarallisen korkeita pitoisuuksia muun muassa lyijyä, arseenia ja kobolttia. Ne muodostavat riskin sekä asukkaiden terveydelle että ympäristölle. Runsas altistuminen näille raskasmetalleille voi aiheuttaa esimerkiksi kohonneen syöpäriskin.

Pilaantunutta maata on löydetty eri puolilta aluetta, muun muassa asuntojen pihoilta, leikkipuistosta sekä merenrannan varren kävelypolulta.

Asia nousi esiin viime syksynä tehdyissä maaperätutkimuksissa, joihin liittyvä tutkimusraportti julkistettiin eilen torstaina. Alueen leikkipuisto tullaan purkamaan ja maastossa liikkumista suositellaan välttämään. Marjojen, sienien ja alueelta pyydettyjen kalojen syömistä ei suositella.

Asia on Tolkkisissa kiusallisen tuttu. Edellisen kerran alueen ongelmat nousivat uutisiin 2013, kun samalta alueelta löytyi kaapelitöiden yhteydessä saastunutta maata.

Tästä on kulunut jo yli kymmenen vuotta, eikä pilaantuneelle maalle ole tehty mitään. Kaupunki on tuottanut ainoastaan uusia selvityksiä ja tutkimuksia.

Sellutehtaan kummittelevat kuonat

Ongelman juurisyy vaikuttaa selvältä. Tolkkisissa sijainneen selluloosatehtaan toiminnasta syntynyttä nollakuitua sijoitettiin Kissansalmeen aina vuodesta 1893 vuoteen 1975 saakka.

Nollakuitu on selluteollisuudesta syntyvä vaaraton sivutuote, jota on mahdollista hyödyntää esimerkiksi maanparannusaineena.

Avaa kuvien katselu Tolkkisten teollisuusalueella toimi jo 1800-luvun lopulla saha sekä sulfiittiselluloosatehdas. Kuva: Tolkis Gille

Porvoon kaupungin yhdyskuntasuunnittelupäällikön Enni Flyktin mukaan viimeaikaisissa tutkimuksissa on kuitenkin selvinnyt, että alueelle on haudattu paljon muutakin kuin vain vaaratonta nollakuitua.

– Nyt alkuvuoden 2024 aikana on alkanut selvitä, millaisia selluteollisuuden prosessin jätteitä sinne on sijoitettu, mutta tarkempi selvitystyö on vasta alussa.

Kissansalmentien asuinalue rakennettiin 1980- ja 1990-lukujen taitteessa silloisen Porvoon maalaiskunnan alueelle. Maalaiskunta oli ostanut alueen Tampellalta vuonna 1987, jonka jälkeen alue kaavoitettiin ja nykyinen katulinjaus rakennettiin.

Asian riitauttaminen on käytännössä mahdotonta, koska Tampellaa tai Porvoon maalaiskuntaa ei ole enää olemassa. Eikä tehtaan toiminnan aikana ollut vielä jätelakia tai pilaantuneen maan puhdistamista ohjaavaa PIMA-asetusta.

Kymmenen vuotta selvityksiä ja tutkimuksia

Pilaantuneen maan ongelmat näyttävät nousevan esille Tolkkisten alueella suunnilleen kymmenen vuoden välein.

Vuonna 2003 kaupunki päätti puhdistaa ja kunnostaa maata Valkoisen linjan alueella, joka sijaitsee muutamia satoja metrejä Kissansalmelta etelään.

Vuonna 2013 Porvoon sähköverkko teki Kissansalmen alueella kaapelointitöitä. Sen yhteydessä alueelta löytyi oudon punertavaa täyttömaata, jota kaupunki päätti tutkia tarkemmin. Maaperätutkimus osoitti, että maa-aineksen raskasmetallipitoisuus on vaarallisen korkealla tasolla.

Ja syksyllä 2023 tehtiin laajemmat maaperätutkimukset, joiden tuloksia nyt julkaistussa raportissa analysoidaan.

Avaa kuvien katselu

Kissansalmentiellä asuva Esa Mörsky pitää selvänä, että ongelma on koko ajan ollut tiedossa, mutta sitä ei ole syystä tai toisesta hoidettu kerralla kuntoon.

– Ei tämä viimeisin käänne mikään yllätys ollut. Ehkä sitä halutaan sanoa että oli, mutta kyllä tämä on ollut koko ajan tiedossa.

Porvoon kaupungin yhdyskuntasuunnittelupäällikkö Enni Flykt myöntää, että asian eteneminen on ollut hidasta.

Hän selittää asiaa resurssipulalla, viranomaistuen tarpeella ja väärällä tulkinnalla. Vuoden 2013 havaintojen ja vanhojen kadun rakennussuunnitelmien perusteella tulkittiin, että saastunutta maa-ainesta on todennäköisesti vain katualueella Kissansalmentiellä.

Asiaa varten perustettu työryhmä jatkoi selvitystä ja kartoitti tehdasalueen tarkempia historiatietoja. Tämän työn perusteella tehtiin syksyllä 2023 tarkemmat maaperätutkimukset, jotka osoittivat aiemman tulkinnan vääräksi.

Edelleenkään ei tiedetä, kuinka laaja saastunut alue tarkalleen on.

– Syksyn 2023 tutkimuksissa ei löytynyt niin sanottua puhdasta rajaa. Siksi tämän vuoden aikana tehtävissä jatkotutkimuksissa tutkimusaluetta laajennetaan, Flykt sanoo.

Saastunutta maata huuhtoutuu mereen

Kissansalmentiellä asuva Esa Mörsky sanoo asukkaiden nyt odottavan, että kaupunki ottaa vastuun ja korjaa tilanteen.

– Pilaantunut maa täytyy vaihtaa ja tehdä kaikki tarvittavat toimet ely-keskuksen ohjeistuksen mukaan. Tämä on kyllä tehtävissä, mutta se pitää tehdä kunnolla ja ammattilaisvoimin, Mörsky toteaa.

Avaa kuvien katselu Esa Mörsky on asunut Tolkkisissa alueen rakentamisesta alkaen, vuodesta 1989. Kuva: Vesa Marttinen / Yle

Enni Flykt vakuuttaa, että Porvoon kaupunki ottaa täyden vastuun ja tekee kaikkensa asian selvittämiseksi. Hän sanoo, että alueen kunnostustapa tullaan valitsemaan yhteistyössä asukkaiden kanssa. Tähän on kuitenkin vielä pitkä matka: pilaantuneen maan kunnostamisen lisäksi keskeinen ongelma on alueen hulevesiverkoston puuttuminen.

Kissansalmentieltä on vain kivenheitto merenrantaan, ja sulavat lumet pääsevät huuhtomaan saastunutta maata mukanaan suoraan mereen. Näin on tapahtunut jo vuosikymmenten ajan. Torstaina julkistetun raportin mukaan paikoin esimerkiksi lyijyn pitoisuus ylittää alueella meriveden ympäristölaatunormin.

Flyktin mukaan nopeaa ratkaisua ongelmaan ei ole näköpiirissä, vaan aluetta pitää tarkastella kokonaisuutena. Selvityslistalla ovat myös esimerkiksi alueen kasvien ja marjojen sekä talousveden metallipitoisuudet.