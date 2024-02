Niinistö avasi valtiopäivät viimeistä kertaa – seuraa suorana

Niinistö: Me emme pelkää, mutta olemme valveilla

Niinistö nosti esiin puheessaan Euroopan sotaisan tilanteen.

Venäjä jatkaa hyökkäystään Ukrainassa ja puheissa sota on noussut esiin entistä enemmän, Niinistö sanoi.

– Suomessakin on tunnettu huolta. Oma vastaukseni on ollut, että me emme pelkää, mutta olemme valveilla. Niin kuin olemme vuosikymmenet olleet.

Suomen malli turvallisuuden suhteen on Niinistön mukaan kerännyt kehuja: Suomen oma puolustuskyky, reservi ja maanpuolustustahto ovat asioita, joihin kiinnitetään huomiota, Niinistö sanoi.

– Suomen malli on rauhan tae. Jos Euroopan Nato-maat toimisivat samoin, yhteinen voima olisi valtava. Niin vahvan kimppuun ei kukaan käy, Niinistö sanoi.

– Hyvä, että Eurooppa herää. Se vahvistaa myös transatlanttista linkkiä.