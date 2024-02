Tällainen kohde Lehdolla on kesken Oulussa – luvassa todennäköisesti viivästyksiä ja lisäkustannuksia

Konkurssiin hakeutunut Lehto-asunnot on Oulunsaloon rakennettavan vuokrataloyhtiö Sivakan kerrostalon pääurakoisija. Sivakka etsii nyt uutta urakoitsijaa.

Oulun vuokrataloyhtiö Sivakan rakenteilla oleva kohde Oulunsalossa saattaa viivästyä alkuperäisestä aikataulustaan. Syynä on Lehto Groupin tytäryhtiöiden konkurssiin hakeutuminen. Oulun kohteen lisäksi Lehdolla on kesken asuinkerrostalo Helsingissä (HS).

Oulun Sivakan kohteen pääurakoitsijana on ollut Lehto-asunnot. Kohteen arvioitiin alun perin olevan valmis tänä syksynä.

– Nyt näyttäisi siltä, että työt keskeytyvät joksikin aikaa, toteaa Sivakan toimitusjohtaja Raimo Hätälä.

Kauppiaantie 18 -osoitteessa sijaitseva talo on nelikerroksinen ja siihen on tulossa 31 asuntoa. Talon runkotyöt ovat valmiina ja rakentaminen on vesikattovaiheessa. Nyt keskeneräinen rakennus laitetaan sääsuojaan.

– Kilpailutamme urakan loppuunsaattamisen. Työmaa on siinä vaiheessa, että toiselle urakoitsijalle on selkeät lähtökohdat.

Sivakalle urakoijan vaihtuminen ja projektin viivästyminen voi aiheuttaa lisäkustannuksia.

– Nyt odotamme, että käräjäoikeus käsittelee konkurssihakemuksen ja nimeää pesänhoitajan. Hän tulee olemaan se, jonka kanssa lähdemme asiaa selvittämään.

Hätälä on varma siitä, että rakennusprojekti saatetaan loppuun, vaikka pientä viivettä tulisikin. Hätälä arvelee, että viivettä tulee muutamia viikkoja.

– Talo valmistuu aikanaan. Toivottavasti siellä jo tänä vuonna on uudet asukkaat asumassa.

Keskeneräiseen kohteeseen ei ole vielä valittu asukkaita.