Remontissa oleva kansallismuseo vierailee näyttelyillä eri puolilla Suomea – aarteet tulevat ensin Tornioon

Tornionlaakson museossa on yhden viikolopun esillä seitsemän klassikkoteosta. Mukana on Suomen tunnetuin poliittinen maalaus Hyökkäys, jonka taiteilija Eetu Isto on Torniosta.

Avaa kuvien katselu Ikoniseksi nousseen Hyökkäys-teoksen taiteilija Eetu Isto on syntyisin Torniosta. Kuva: Kansallismuseo / Rauno Träskelin