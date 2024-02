Pesäpalloilijan viestejä saanutta tyttöä ei epäillä rikoksesta – poliisi: nuoren yritys reagoida ei-toivottuihin viesteihin

Kuva: All Over Press

Joni Rytkönen ei pelannut edellisellä kaudella. Hän on ollut Superpesiksen valovoimaisimpia pelaajia. Hän on voittanut kolme kertaa sarjan etenijäkuninkuuden.

Syyttäjä on tehnyt rajoittamispäätöksen esitutkinnassa pesäpalloilija Joni Rytkösen tekemästä rikosilmoituksesta. Itä-Suomen syyttäjälaitos tiedotti asiasta keskiviikkona.

Pöytäkirjan mukaan syytettynä oli vuonna 2007 syntynyt tyttö. Häntä epäiltiin kahdessa asiassa.

Poliisi tutki asiaa nimikkeillä seksuaalisen kuvan luvaton levittäminen nuorena henkilönä sekä yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen nuorena henkilönä.

Nuoren naisen epäiltiin esittäneen tai levittäneen Rytköstä seksuaalisesti esittävän kuvan tai kuvatallenteen siten, että teko loukkaisi hänen itsemääräämisoikeuttaan.

Asianomistajan nimi on on peitetty asiakirjassa, mutta yksi vastaanottajista on Olli Rauste, joka on toiminut pesäpalloilija Joni Rytkösen asiamiehenä.

Myös asiakirjassa kerrotut tapahtumat sopivat Rytkösen tapaukseen ja urheilun eettisen kurinpitolautakunnan päätöksen tietoihin.

Osa viesteistä avattiin kaverin kanssa

Epäillyt tekoajat ajoittuvat loppuvuoteen 2022 ja alkuvuoteen 2023.

Sekä poliisi että syyttäjä katsoivat, että asiassa ei ole riittävää näyttöä tutkinnan jatkamiseen.

Perusteluissa luki muun muassa, että epäillyn ja todistajien kertomusten perusteella viestien näyttämisessä on ollut kyse tilanteista, joissa he ovat olleet paikalla viestejä avattaessa. Todistajien kertomukset eivät tue epäilyä viestien levittämisestä lukuisten ihmisten saataville.

Seksuaalisen kuvan luvaton levittäminen -epäilyssä puolestaan vuonna 2007 syntynyt tyttö on poliisin mukaan avannut yhdessä toisen nuoren kanssa Rytkösen lähettämiä viestejä ja osan viesteistä on todistaja tallentanut toisella puhelimella kuvaamalla.

Poliisin mukaan menettelyä ei voida pitää lainkohdassa tarkoitettuna kuvan tai videon esittämisenä, koska asianomistaja ei viestiä avatessaan ole tiennyt sen sisältöä.

Epäilty on kertonut poliisille, että hän on halunnut saada asianomistajan viestittelyn loppumaan.

Poliisi arvioi, että lisäksi kyse on ollut nuoren yrityksestä ratkaista tilanne, jossa hänelle on tullut ei-toivottuja viestejä.

Syyttäjän mukaan Rytkösellä on oikeus käyttää omaa syyteoikeuttaan.

Kilpailukieltoa tammikuussa

Tammikuun lopussa Olympiakomitean hallinnoima urheilun eettinen kurinpitolautakunta määräsi Joni Rytkösen määräaikaiseen pelikieltoon seksuaalisen häirinnän takia.

Rytkönen on aikonut valittaa päätöksestä.

Pelikielto päättyy 30. kesäkuuta eli noin viiden kuukauden kuluttua.

Kurinpitolautakunta katsoi Rytkösen häirinneen kahta alaikäistä pesäpallon harrastajaa sosiaalisessa mediassa. Kurinpitolautakunnan mukaan Joni Rytkönen lähetti heille seksuaalissävytteisiä viestejä ja toiselle myös seksuaalisia kuvia ja videoita. Lautakunta katsoi, että Rytkösen teot loukkasivat tyttöjen seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Kurinpitolautakunta katsoi, että toinen asianomistaja myötävaikutti tapahtumiin provosoimalla Rytköstä yhden päivän aikana.

Syyttäjä kertoo, että Itä-Suomen poliisilaitos tutkii edelleen epäiltyä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä.

