Tänä vuonna jo yli tuhat on paennut reservistä siviilipalvelukseen – kysyimme heiltä miksi

Moni Suomen puolustusvoimien reserviläinen jätti eropyynnön puolustusministerin kommentoitua reservistä eroamista lehdessä.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kommentoi Kyronmaa-lehdelle pistävänsä pykälät kuntoon niin, ettei reservistä eroaminen olisi enää mahdollista. Lehden haastattelussa puolustusministeri myös sanoi pitävänsä reservistä eroamista epäisänmaallisena.

Jo seuraavana päivänä Häkkänen loivensi puheitaan. Vielä eilen Häkkänen täsmensi, ettei reservistä eroamisen estäminen ole valmistelussa.

Huolimatta siitä, moni jätti eroanomuksen reservistä ja siirtyi siviilipalveluksen piiriin. Vuoden alusta erohakemuksia on saapunut 1 143. Määrä on poikkeuksellisen suuri. Viime vuonna reservistä erosi noin 1 650 ihmistä ja vuonna 2022 noin 3 800 ihmistä.

Kysyimme lukijoilta, miksi he ovat jättäneet reservin. Monia huoletti Nato-sopimuksen myötä langennut velvollisuus palvella muiden valtojen puolustuksessa. Useissa kommenteissa toistui väkivallan pelko ja tyytymättömyys poliittiseen ilmapiiriin. Myös puolustusministeri Häkkänen mainittiin usein.

Sitaatit jutun seassa ovat kyselyyn vastanneiden kommentteja. Yle on ollut yhteydessä kaikkiin sitaateissa vastanneisiin. Heidän henkilöllisyys on toimituksen tiedossa.

Olin pyöritellyt eroa jo jonkin aikaa mielessäni ja kun Suomi liittyi Natoon, katsoin parhaakseni erota Suomen reservistä. Mietin, kuten moni nainen joutuu miettimään, että raiskaako omat vai vihollisten joukot ja onko kuolema tällöin parempi vaihtoehto. Nainen, 33, Tuusula

Palvelus vaihtui aseettomaan ja edelleen siviilipalvelukseen

20-vuotias helsinkiläinen Mikael Oksman pohti suhdettaan puolustusvoimiin Ylen haastattelussa jo viime vuonna, kun varusmiespalvelus oli kesken. Kun rynnäkkökivääri lyötiin Mikael Oksmanin käteen ensimmäisellä asepalvelusviikolla, hän tunsi olonsa hyvin epämiellyttäväksi.

– Olin aika vakuuttunut siitä, että tämän kanssa en jatka palvelustani. Aseen käsittely oli epämiellyttävää. Se pyöri mielessäni myös harjoitusten jälkeen, Oksman sanoi tuolloin Ylen haastattelussa.

Lopulta hän päätyi vaihtamaan palveluksensa aseettomaan ja suoritti sen viime vuonna loppuun.

Oksman erosi reservistä välittömästi, kun puolustusministerin kommentti tuli julki.

– Koin etten ollut oikea henkilö puolustusvoimille. Ajattelin, että olisin parempi vara siviilipalveluskeskuksen toiminnassa. Olin aikaisemmin jättänyt ajatuksen reservistä eroamisesta hautumaan, mutta kun Häkkänen antoi lausuntonsa, tuli mitta täyteen ja se vauhditti päätöstäni: erosin vielä samana päivänä.

Olen täysin valmis puolustamaan Suomea, mutta en tilanteessa, jossa hallituksen ministeri, hallitus ja puolustusvoimat avoimesti halveksuvat ihmisten perusoikeuksia ja suunnittelevat niiden rajoittamista. Mies, 38, Helsinki

Olen ollut aikeissani erota jo pitkään, lähinnä poliittisista syistä. Tarkoitus on selvittää pian, onnistuuko eroaminen transsukupuolisuuden perusteella ennen juridisen sukupuolen muuttamista. Jos ei, niin kiirehdin muutoksen kesäksi. Omat poliittiset syyni koskevat transsukupuolisten huonoa asemaa Suomessa. Nainen, 33, Helsinki

Lausunto vauhditti Oksmanin päätöstä kahdella tapaa.

– Jos eroaminen olisi tehty mahdottomaksi, niin ajattelin, että teen sen nyt, kun vielä pystyy. Myös vähättelevä tyyli, jolla reservistä eroavista puhuttiin, vaikutti asiaan.

Mikael Oksman vaihtoi varusmiespalveluksensa viime vuonna aseettomaan. Video julkaistiin 20.4.2023, kuvaus: Tiina Kokko, leikkaus: Dani Branthin.

Oksman sanoo, että vähättely tuli tutuksi jo varusmiespalveluksessa ja huomauttaa kokevansa siviilipalveluksen olevan itsessään rangaistus, koska se on paljon pidempi.

– Se on selkeä rangaistus, jolla yritetään ohjata ihmiset varusmiespalvelukseen. Pakkokeinot ja vähättely, ne alkavat jo kutsunnoista: sinne on pakko mennä. Sitten on mentävä armeijaan ja siellä on tehtävä juuri, niin kuin käsketään, muuten uhkaillaan esitutkinnalla. Nyt pakkokeino tuotiin reserviinkin, Oksman sanoo.

Omantunnon vapaus on voimassa vain ennen palvelusta

Mikael Oksman ihmettelee epäsuhtaa vapaudessa valita omantunnon mukaan palvelusten eri vaiheissa.

– Ennen varusmiespalvelusta on omantunnon vapaus valita varusmiespalveluksen ja siviilipalveluksen väliltä. Sitten kuitenkin katsotaan, että varusmiespalveluksen jälkeen ei enää olisi omantunnon vapautta muuttaa vakaumustaan asian suhteen. Minusta se on outoa, Oksman sanoo.

Erosin kaksi viikkoa sitten. Syynä oli pitkään kypsynyt muutos arvomaailmassa. En halua enää osallistua aseelliseen maanpuolustukseen. Sodat loppuvat vain siten, että ei enää sodita. Mies, 49, Luumäki

En halua menettää henkeäni sodassa minkään valtion takia, koska minulla vain yksi elämä. Mies, 40, Tampere

Hän oli jo palveluksen aikana päättänyt, ettei puolustusvoimat ole sopiva paikka hänelle.

– Olin palveluksen aikana joutunut pettymään puolustusvoimiin ja politiikkaan muutenkin. Vaikka toiveikkaana sinne meninkin, sain huomata, että asioita ei hoideta tavalla, mikä olisi sopinut omiin arvoihin sekä toiminta- ja tapakulttuuriin.

Alkuun häntä harmitti, koska aluksi hän oli ollut myönteinen puolustusvoimia kohtaan.

– Palvelus oli tehty sellaiseksi, että kunnioitus puolustusvoimia kohtaan putosi hyvin alas. Jos muilla on ollut samanlaisia kokemuksia, niin kyllä se varmasti vaikuttaa maanpuolustustahtoon. Voidaan kokea, että pakkokeinoja täytyy lisätä, jos eivät ihmiset muuten ole maanpuolustustahtoisia, Oksman sanoo.