Näistä syistä Turun kaksoisraiteen hinta nousi sadalla miljoonalla – enää ei kallistu, vakuuttaa Väylävirasto

Turku–Kupittaa-ratahankkeen kustannusarvion valtavan nousun taustalla on monta syytä.

Suunnittelu osoittautui puutteelliseksi, maaperä aiheutti ennakoitua suuremman yllätyksen, hankkeeseen sisällytetyt lisäykset kasvattivat työmäärää ja yleinen kustannuskehitys venytti hinta-haitaria entisestään.

Ratapihan muutostyöt ja Kupittaan kaksoisraiteen rakentaminen nielevät tuoreimman hinta-arvion mukaan 172 miljoonaa euroa.

Nousua vuoden 2020 alkuperäiseen 67,5 miljoonan euron kustannusarvioon kertyy 104,5 miljoonaa.

Odotettua hankalammat pohjaolosuhteet

Suurimman kustannusnousun, noin 33 miljoonaa euroa, selittävät tarkentuneet suunnitelmat. Esimerkiksi laiturialueen pohjaolosuhteet osoittautuivat odotettua haastavammiksi.

– Toki savisen maaperän haasteellisuus oli etukäteen tiedossa. Laitureiden rakentamisen yhteydessä pohjarakenteita jouduttiin muuttamaan paalulaattarakenteisiksi, kun niitä ei pystytty maavaraisina tekemään, kertoo Väyläviraston toimialajohtaja Magnus Nygård.

Ratapihan kuivatusta ja liittymistä kaupungin infraverkostoon ei huomioitu riittävällä tavalla. Se tuo merkittäviä lisäkustannuksia.

Myös Aurajoen lähialueen stabiliteetti eli vakaus aiheuttaa ongelmia. Rakenteiden siirtymä- ja sortumavaaran vuoksi hankkeen riskivarausta on kasvatettu noin 10,8 miljoonalla. Lisä- ja muutostöihin on lisätty neljä miljoonaa euroa.

Kulkuyhteyksistä runsaasti lisätöitä

Hankkeeseen on lisätty myös toiminnallisia muutoksia.

Henkilöratapihan raiteistojärjestelyt jouduttiin suunnittelemaan uudelleen, kun mukaan tuli kolmas laituri mahdollista lähiliikenteen käynnistämistä varten. Lisäkustannuksia aiheutuu noin 19 miljoonaa euroa.

Alkuperäiseen kustannusarvioon eivät sisältyneet myöskään esteettömät kulkuyhteydet hisseineen laitureilta Logomon sillalle sekä päärautatieaseman liikenneyhteyksiin ja saavutettavuuteen liittyvät järjestelyt.

Lisäksi henkilöratapihan toimivuuden varmistamiseksi rakennettiin Virusmäen tukimuuri. Kaikkiaan järjestelyt maksavat yli 9 miljoonaa euroa.

Muutostarpeiden myötä hankkeen aikataulut ovat venyneet. Sen seurauksena valvonnan ja asiantuntijapalvelujen sopimuksia on jatkettu noin 6,1 miljoonan euron edestä.

Avaa kuvien katselu Turku–Kupittaa-kaksoisraide on samalla osa Turun ja Helsingin välistä ratahanketta. Kuva: Jouni Koutonen / Yle

Urakkamarkkinat ylikuumenivat

Ratahanke sai osansa myös koronaviruksen ja Ukrainan sodan aiheuttamasta indeksivaikutuksesta. Rakennusmateriaalien ja tarvikkeiden hinnannousu sekä saatavuusongelmat vaativat veronsa noin 12,2 miljoonan euron edestä.

Urakkatarjousten yhteydessä ylikuumentunut markkinatilanne aiheutti puolestaan ennakoimatonta hinnannousua noin 10,3 miljoonaa euroa.

– Meillä on vahva luotto siihen, että 172 miljoonalla eurolla hanke saadaan valmiiksi. Summaan sisältyy myös riskivarauksia, eli jos hyvin käy ja lisäyllätyksiltä vältytään, kustannusarvio saattaa myös alittua, vakuuttaa Magnus Nygård.

Kustannusnousu oli kaupungin tiedossa

Väylävirasto ja Turun kaupunki jakavat rataprojektin kustannukset puoliksi.

Hankkeesta vastaava Väylävirasto on lähettänyt sopimuskumppanilleen selvityksen asiasta. Se ei ole rakennusurakoiden budjettiylityksiä suitsimaan pyrkivän kaupungin kannalta mieluista luettavaa.

Magnus Nygårdin mukaan tilanne ei tullut kaupungille yllätyksenä. Hän kiistää epäilyt laskelmien ylimalkaisuudesta.

– Selvityksessä ei ole tarkoitus yksilöidä kustannusnousua rakennusosakohtaisesti. Muistiota on valmisteltu yhdessä kaupungin kanssa. Turulla on edustus hankkeen ohjausryhmässä, joten tieto kustannuskehityksestä on ollut kaupungin käytettävissä.

Turku ja Väylävirasto neuvottelevat uudesta kustannusarviosta perjantaina. Kaupunki hyväksyy kustannusnousun, mutta edellyttää valtion kustantavan väliaikaiset asemapalvelut ratapihan alueella.

– Tilanne on vakava ja haastava. Toivotaan, että neuvotteluissa löydetään nopeasti yhteisymmärrys siitä, että rakentaminen voi jatkua keskeytyksettä, toteaa Magnus Nygård.

Turku ja Väylävirasto etsivät sopua ratapihan kustannusarviosta ja asemapalveluista Väyläviraston toimialajohtaja Magnus Nygård kommentoi neuvotteluasetelmaa Turun kanssa.

Avaa kuvien katselu Ei ole kauaa siitä, kun ratapihan alueen toisen rakennushankkeen budjetti nelinkertaistui. Kuva: Heidi Akselin / Yle

Jos haluaa harjoittaa jälkiviisautta, niin ehkä näin pitikin käydä.

Ratahankkeen työmaa-alueella sijaitsee pahaenteinen ennakkotapaus. Surullisenkuuluisan Logomon kävelysillan hinta nelinkertaistui alkuperäisestä. Suunnitelmat osoittautuivat puutteellisiksi ja alimitoitetuiksi.

Kuulostaako tutulta?

– Ei näitä hankkeita voi vertailla keskenään. En ole oikea henkilö kommentoimaan Logomon sillan vaiheita, toteaa Väyläviraston toimialajohtaja Magnus Nygård.