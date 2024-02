Helsinkiä on vuosia moitittu roskien kippaamisesta mereen talvisin – nyt sillä on ratkaisu, joka pitää jätteet rantavedessä

Hernesaaren edustalle kipataan vuosittain jopa 30 000 kuorma-auton lavallista lunta. Nyt sinne on asennettu kuplaverho, jonka pitäisi estää lumen mukana tulleiden roskien leviäminen merelle.

Meressä kelluu likaisia lumikokkareita.

Niiden välissä sukkuloi pieni alumiinivene, jossa kaksi keltaisiin huomioliiveihin pukeutunutta miestä kerää roskia.

Tänne Hernesaaren kärkeen kuljetetaan kuorma-autoilla lunta kantakaupungin kaduilta. Vastarannalla siintävät Suomenlinna, Harmaja ja Pihlajasaari.

Alue on rajattu meren puolelta punaisella puomilla. Sen viereen vedenpintaan muodostuu tiheään tahtiin suurikokoisia kehiä. Pohjasta nousee pintaan ilmakuplia.

Kaikkien tunteman kiistellyn lumenkaatopaikan ympäristökuorman vähentämiseksi on vihdoin tehty jotain. Mereen on asennettu kuplaverho, joka ulottuu pohjasta aina merenpintaan saakka.

Noin 600 metriä pitkä kuplaverho koostuu kahdesta ilmakompressorista ja meren pohjaan lasketuista kolmesta letkusta, joissa on reikiä puolentoista senttimetrin välein.

Avaa kuvien katselu Projektinjohtaja Erkki Sarvin mukaan kuplaverho estää millimetristä jopa metriin pituisten roskien leviämisen alueen ulkopuolelle. Kuva: Antti Kolppo / Yle

– Meressä oleviin letkuihin pumpataan ilmaa. Se aiheuttaa paljon kuplia, jotka nousevat pintaan asti, kertoo projektinjohtaja Erkki Sarvi Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta.

Tähän asti roskien kulkeutumista vastaanottopaikan ulkopuolelle on estetty kelluvan puomin avulla. Roskia on myös kerätty vedenpinnalta veneestä käsin. Projektinjohtaja Sarven mukaan kuplaverho on merkittävä parannus.

– Tutkitusti kuplaverho estää millimetristä jopa metriin pituisten roskien leviämisen alueen ulkopuolelle, hän sanoo.

Hernesaareen tuodaan kantakaupungin kaduilta vuosittain noin 20 000–30 000 kuorma-auton lavallista lunta. Kokonaismäärässä on mukana noin 3–5 lavallista roskaa.

Jätteitä siis kertyy talven aikana merenpohjaan paljon. Ne ruopataan merestä pois syksyisin.

Avaa kuvien katselu Jätettä päätyy merenpohjaan talven aikana noin 3-5 lavallista. Kuva: Antti Kolppo / Yle

– Lumen joukossa on muun muassa pahvia, puuta, muovia, pulloja ja tupakantumppeja, Sarvi kertoo.

Uusi kuplaverhojärjestelmä maksoi kaupungille noin 150 000 euroa. Käyttökulut ovat tällä hetkellä 2 000–3 000 euroa vuorokaudessa.

– Ilmakompressorit toimivat toistaiseksi dieselillä, minkä vuoksi käyttökustannukset ovat varsin korkeat. Ne laskevat huomattavasti ensi talvena, kun kompressorit vaihdetaan toimimaan sähköllä, Sarvi arvioi.

Oppia haettiin Kanadasta ja Hollannista

Kuplaverho on hankittu Kanadasta. Siellä vastaavalla tavalla estetään jokisuilla roskien kulkeutuminen järviin ja mereen. Hollannissa kuplaverhoa käytetään puolestaan kanavissa.

Järjestelmä asennettiin Hernesaareen siksi, että lumenvastaanottotoiminnan mahdollistavassa ympäristöluvassa vaadittiin merenpohjasta pintaa yltävä rakenne, joka estää roskien leviämisen. Aluehallintovirasto myönsi viime syyskuussa kaupungille määräaikaisen ympäristöluvan lumen kaadolle mereen.

Ympäristölupa on voimassa lokakuun loppuun vuoteen 2031.

Avaa kuvien katselu Sarven mukaan järjestelmän käyttökustannukset laskevat ensi talvena, kun kompressorit vaihdetaan toimimaan sähköllä. Kuva: Antti Kolppo / Yle

– Toivomme, että voimme käyttää aluetta siihen saakka, koska se on tärkeätä keskustan kunnossapidon kannalta.

Helsinki tavoittelee lumen merikaadosta luopumista vuoteen 2033 mennessä.

Hernesaaren lumen merivastaanottopaikka on tarkoitus korvata parinkymmenen pienehkön sulatuspaikan verkostolla, jossa kyettäisiin sulattamaan talven aikana yhteensä yli 35 000 kuormaa lunta. Paikalliset sulatuspaikat myös lyhentäisivät lumen kuljetusmatkoja.

Ympäristönsuojelulain mahdollinen muutos voi lopettaa lumen merikaadon kuitenkin suunniteltua nopeammalla aikataululla.