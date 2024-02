Arvot vaikuttavat nuorten parisuhteen muodostamiseen – Ohto Koskinen, 16: ”Liian iso asia, jos ollaan ihan eri kannalla”

Ohto Koskinen, 16, sanoo tulevansa toimeen kaikkien kanssa.

– Mutta sitä en kestä, jos joku on eri mieltä kanssani ja on tosi vahvasti sitä mieltä. Siitä tulee helposti sanaharkkaa.

Yle uutisoi aiemmin, että nuorten naisten ja miesten poliittiset arvomaailmat ovat erkaantumassa toisistaan useimmissa länsimaissa. Nuoret naiset ovat arvoiltaan yhä liberaalimpia, kun samanikäiset miehet ovat yhä konservatiivisempia.

Kysyimme Tampereen seudun ammattiopisto Tredun opiskelijoilta, miten erilaiset arvot vaikuttavat ihmissuhteisiin.

Monen mielestä liian erilaiset arvot hankaloittavat parisuhteen muodostamista.

Ohto Koskisen mielestä eri tavalla ajattelevan kanssa voisi tulla kiinnostavia keskusteluja. Hän on tottunut käymään äitinsä kanssa monen tunnin keskusteluja poliittisista aiheista, joista heillä on erilaiset näkemykset.

Avaa kuvien katselu Ohto Koskinen, 16, opiskelee Tredussa Sammonkadun toimipisteessä. Hänestä eri tavalla ajattelevan kanssa voi syntyä kiinnostavia keskusteluja. Kuva: Kai Pohjanen

Parisuhteen muodostaminen täysin eri arvomaailmasta tulevan kanssa olisi hänestä mahdotonta.

– Jos toinen on vaikka vahvasti uskovainen, toinen on ateisti tai toinen on poliittisesti oikealla ja toinen vasemmalla, niin siinä tulee yleensä liian paljon moraalisia esteitä. Mielestäni se on liian iso asia, jos ollaan ihan eri kannalla asioissa.

Kahvitella voi, mutta läheisempi suhde olisi vaikea

Myös kaverisuhteissa erilaiset näkemykset voivat aiheuttaa eripuraa.

Daniel Nymanille, 17, arvomaailma vaikuttaa ystävyyssuhteen luomiseen.

– Riippuu henkilöstä, mutta jos vastapuoli on ihan eri mieltä asioista, niin ei siitä tule oikein mitään. Sanoisin, että kahvittelu onnistuu, mutta paras kaveri -suhde ei ole tässä ydinjuttu.

Avaa kuvien katselu Daniel Nyman, 17, arvioi, että eri mieltä olevan kanssa voi hyvin kahvitella, mutta läheisempi suhde voisi olla kiperämpi juttu. Kuva: Kai Pohjanen / Yle

Myös Ella Vänskälle, 19, arvoilla on väliä ystävyyssuhteissa.

Hänen on vaikea ymmärtää ihmisiä, jotka ajattelevat eri lailla hänen kanssaan esimerkiksi ilmastonmuutoksesta.

– Se on tosi outoa minulle, jos ei usko ilmastonmuutokseen, koska minä uskon ja siitä on mielestäni todisteita olemassa. Jos siihen ei oikeasti usko, eikä ole valmis esimerkiksi tekemään asioita sen eteen, miksi olisin semmoisen kaveri?

Erilaiset arvot eivät ole aina kynnyskysymys

Vivian Torkkinen, 17, kokee ystävystymisen helpoksi myös eri tavalla ajattelevien kanssa. Toisen mielipidettä tulee kunnioittaa, jotta ystävyyssuhdetta pystyy pitämään yllä.

– Jos ystävystyy hyvin erilaisen ihmisen kanssa, niin pitää osata suhtautua ajattelutapaan jokseenkin neutraalisti ja pystyä katsomaan asioita ihmisen kannalta, jotta ei ota siitä kritiikkiä itselleen.

Avaa kuvien katselu Vivian Torkkinen, 17, kokee ystävystymisen helpoksi myös eri tavalla ajattelevien kanssa. Kuva: Kai Pohjanen / Yle

– Asioista voi keskustella ja puhua, vaikka olisi eri mieltä, sanoo 21-vuotias Alex Salopino.

Myös Klaus Koivulampi, 16, kokee, että eri tavalla ajattelevien kanssa voi muodostaa ystävyyssuhteita. Arvot voivat vaikuttaa siihen, mistä kavereiden kanssa jutellaan.

– Tuntuu, että ne aiheet ohitetaan, ei niistä keskustella, Koivulampi sanoo.

Avaa kuvien katselu Eetu Metsäsen, 17, kaveriporukassa erilaiset näkemykset sallitaan. – Kavereillani on erilaisia arvoja ja silti tullaan kaikkien kanssa ihan hyvin toimeen. Kuva: Kai Pohjanen / Yle

Seksuaalinen suuntautuminen ei vaikuta kaverisuhteisiin

Vaalien alla on käyty keskustelua siitä, mikä vaikutus presidenttiehdokkaan seksuaalisella suuntautumisella on äänestyskäyttäytymiseen. Kolmannekselle Helsingin yliopiston kyselyyn vastanneista Pekka Haaviston kumppani on syy olla äänestämättä häntä.

Ella Vänskän mielestä seksuaalinen suuntautuminen ei vaikuta ystävyyssuhteisiin eikä presidentin tehtäviin.

– Tuen sateenkaariyhteisöä tosi paljon ja kuulun itsekin siihen, niin minulle seksuaalisella suuntautumisella ei ole mitään väliä.

Avaa kuvien katselu – Se on yksi päivä Linnan juhlissa, kun olisi kaksi miestä kättelemässä, jos Pekka Haavisto nyt valittaisiin. Se ei muuten vaikuta mitenkään presidentin tehtävään, Ella Vänskä, 19, sanoo. Kuva: Kai Pohjanen / Yle

Ylen haastattelemien opiskelijoiden keskuudessa seksuaalinen suuntautuminen ei vaikuta kaverisuhteiden muodostamiseen.

– Minua ei kiinnosta, jos kaverini on homo, lesbo tai etnisesti eritaustainen. Itse en kuitenkaan sateenkaariyhteisöä tue uskonnollisista syistä, mutta ei se ole mikään este. Ei se kuulu minulle, sanoo Ohto Koskinen.

Myös Alex Salopino ja Vivian Torkkinen ajattelevat, ettei seksuaalinen suuntautuminen vaikuta ystävyyteen.

– Ei ole mikään ongelma. Eihän se minulle kuulu, mitä toinen haluaa tehdä vapaa-ajalla, Salopino sanoo.

– Jos olemme kavereita, mietin ensimmäisenä, miten he suhtautuvat ylipäätään elämään ja osaavatko he katsoa asioita eri näkökulmista ja asettua muiden asemaan, Torkkinen summaa.