Kuopiossa rekalla junaan törmännyt opiskelija suoritti itsenäistä harjoittelua videoyhteydellä, kertoo rehtori

Heikki Helve kertoo, että oppilaitos on valmis tekemään muutoksia koulutukseen, jos poliisin tutkimukset näin osoittavat. Video: Toni Pitkänen / Yle

Eilen Kuopiossa junan kanssa törmänneen puutavararekan kuljettaja oli opintojensa loppusuoralla oleva ammattikoulun oppilas.

Savon ammattiopiston rehtorin Heikki Helveen mukaan opiskelija suoritti Kurkimäessä itsenäistä harjoittelua videoyhteydellä opettajaansa. Helveen mukaan kyseessä on tavallinen logistiikka-alan opiskelumuoto.

– Opiskelijamme tekevät noin puolet opinnoistaan työelämässä ja harjoittelevat töitä itsenäisesti, jotta saavat tarvittavaa rutiinia. Näissä tilanteissa on aina video- ja ääniyhteys opettajaan, Helve kertoo.

Helveen mukaan opiskelija harjoitteli puun kuormaamista junanvaunuihin. Onnettomuus tapahtui, kun opiskelija oli poistumassa puunkuormausalueelta.

Avaa kuvien katselu Kolaripaikka sijaitsee runsaan 20 kilometrin päässä Kuopion keskustasta. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Tyhjä tavarajuna törmäsi rekkaan, ja yksi VR:n työntekijä kuoli. Poliisi tutkii asiaa ja epäilee opiskelijaa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä kuolemantuottamuksesta.

Videomateriaalia ehkä olemassa

Helveen mukaan tiistaina koetun kaltaisia onnettomuuksia sattuu Savon ammattiopistossa ”äärettömän harvoin”. Tapaus on järkyttänyt laajalti koko oppilaitoksessa.

– Kriisitukea on annettu ja sitä annetaan myös huomenna. Tapaus on pysäyttänyt miettimään riskitekijöitä, joita jokaisessa ammatissa on, Helve sanoo.

Avaa kuvien katselu Savon ammattiopiston rehtorin Heikki Helve toteaa haluavansa antaa poliisille rauhan tutkintaan. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Helveen mukaan on mahdollista, että tapauksesta on olemassa etäopetukseen liittyvää videomateriaalia. Hän haluaa kuitenkin antaa poliisille tutkintarauhan.

Puutavara-autoa ajaneen opiskelijan on määrä valmistua Savon ammattiopistosta tulevana keväänä.

– Henkilökohtaisesti toivon, että hän voi suorittaa erittäin hyvin sujuneet opintonsa loppuun ja jatkaa työelämään, Helve sanoo.